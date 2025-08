Umrl znan slovenski režiser z nacionalke

Umrl je televizijski režiser Peter Juratovec, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija, ki je sodil med začetnike televizijske ustvarjalnosti pri nas. Podpisal je režijo mnogih oddaj, predvsem na področju razvedrilnega in glasbenega programa, v zadnjih letih poklicne poti je bil dejaven tudi v informativnem programu, poroča portal MMC.

Juratovec (rojen leta 1951) je v začetku 70-ih let opravljal delo tonskega tehnika na Radiu Koper, v ekipi režiserke Majde Skrbinšek je soustvaril več nagrajenih radijskih iger. Že med delom na radiu se je začel posvečati raziskovanju televizijskega medija na Televiziji Koper-Capodistria.

Televizijskemu ustvarjanju je bil nato zapisan vso nadaljnjo poklicno pot – najprej kot tonski tehnik, nato pa je bil kot realizator in režiser dejaven v vseh televizijskih žanrih, od dokumentarnega in informativnega do igranega in razvedrilnega, od terenskega do studijskega.

Podpisal je režijo oddaj, kot so Poletna noč, Mario, Spet doma, Melodije morja in sonca, Ema ter Tarča.

Juratovec je med drugim režiral tudi studijska in terenska volilna soočenja, volilne večere, serijo pogovorov s predsedniki države in vlade, televizijske prenose državnih proslav in večjih javnih dogodkov.

Akademija Viktor mu je za premikanje meja na področju televizijske produkcije leta 2002 podelila viktorja za posebne dosežke. Leta 2005 mu je RTV Slovenija podelila priznanje za posebne dosežke v daljšem časovnem obdobju, leta 2013 pa še priznanje za življenjsko delo.