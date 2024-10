V svojem prvem govoru v avstralskem parlamentu, odkar je postal kralj, je Karel III. posvaril pred »velikimi« podnebnimi nevarnostmi in dejal, da so vse hujši gozdni požari in poplave »nezgrešljiv znak« segrevanja planeta. Avstralijo, katere gospodarstvo temelji na rudarstvu in premogu, je pozval, naj prevzame vodilno vlogo v svetu v tekmi za zmanjšanje emisij. »V našem interesu je, da smo dobri gospodarji sveta,« je poudaril, ob koncu govora, v katerem se je dotaknil tudi šolanja v Avstraliji in pandemije covida, pa se je odru približala neodvisna senatorka iz Viktorije Lidia Thorpe in vzklikala: »To ni vaša država!«

»Zagrešili ste genocid nad našim ljudstvom. Vrnite nam zemljo! Dajte nam, kar ste nam ukradli – naše kosti, naše lobanje, naše dojenčke, naše ljudi,« je vpila senatorka, ki velja za veliko zagovornico pravic domorodcev, in nadaljevala: »Uničili ste našo zemljo. Dajte nam pogodbo. V tej državi hočemo pogodbo. Vi ste genocidnež.«

Ko so jo varnostniki pospremili do vrat, je zavpila: »To ni vaša dežela! Vi niste moj kralj! Vi niste naš kralj!« Njeni kriki so se slišali tudi iz preddverja dvorane, kjer je, odeta v dolg plašč iz oposumove kože, kričala: »Jebeš kolonijo!«

Thorpova je že v ponedeljek izjavila, da bi morala Avstralija postati republika, kot del tega procesa pa bi morala skleniti pogodbo s svojimi staroselci: »Kot prvotna ljudstva se nikoli nismo odrekli svoji suverenosti nad to zemljo. Krona je napadla to državo, ni sklenila pogodbe s prvotnimi ljudstvi in je ​​zagrešila genocid nad našimi ljudmi. Kralj Karel ni zakoniti suveren teh dežel. Kakršenkoli premik v smeri republike ne sme nadaljevati te krivice. Pogodba mora imeti osrednjo vlogo pri vzpostavljanju neodvisne države.«

Nekdanji avstralski premier Tony Abbott, ki je bil na dogodku, je izrazil ogorčenje nad protestom Thorpove in ga označil za »nesrečen politični ekshibicionizem«. Abbott je zaprisežen rojalist, ki je leta 2014 izzval ogorčenje, ko je v Avstraliji ponovno uvedel podeljevanje viteških nazivov, tega pa je podelil tudi Karlovemu očetu, pokojnemu princu Filipu. Poslovnež Dick Smith, ki se je prav tako udeležil dogodka, je dejal, da je bila senatorkina prekinitev odraz avstralske demokracije: »To je čudoviti del naše demokracije – da je ne bodo vrgli v zapor.«

Kraljica Camilla in kralj Karel sta si med obiskom Canberre ogledala tudi botanični vrt. FOTO: Chris Jackson/Reuters

Medtem ko so besno senatorko spravljali iz dvorane, se je kralj Karel na odru tiho pogovarjal z avstralskim premierom Anthonyjem Albanesejem.

Že pred tem, ko so povabljeni gostje v veliki dvorani čakali na kraljev prihod, je Lidia Thorpe obrnila hrbet velikemu zaslonu, na katerem so prikazovali kralja, ki je stal zunaj med uradno dobrodošlico in igranjem državne himne.

Karla III. sta pred nagovorom v parlamentu sprejela Albanese in opozicijski voditelj Peter Dutton ter se mu zahvalila, ker stoji ob Avstralcih v dobrih in slabih časih. Albanese je dejal, da je bila ena največjih časti v njegovem življenju, ko je vodil avstralsko delegacijo na kronanje Karla III., ter pohvalil njegov boj proti podnebnim spremembam in angažiranost pri vprašanju sprave.

»Izkazali ste veliko spoštovanje do Avstralcev, tudi v času, ko smo razpravljali o prihodnosti lastne ustavne ureditve in naravi našega odnosa s krono,« je izjavil Albanese.

Tiskovni predstavnik Buckinghamske palače je še pred kraljevim obiskom v Avstraliji dejal, da kralj ne nasprotuje temu, da Avstralija postane republika: »Kot njegova mama pred njim njegovo veličanstvo meni, da je to vprašanje za avstralsko javnost.«