Britanski kralj z udeležbo maše začel uradni del obiska v Avstraliji

Britanski kralj Karel III. je danes skupaj s svojo soprogo, kraljico Camillo z udeležbo maše v Sydneyju začel uradni del obiska v Avstraliji. Kraljevi par se je pred cerkvijo rokoval s številnimi podporniki, medtem ko so se nedaleč stran zbrali nasprotniki monarhije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po maši se je kraljevi par udeležil še slovesnosti ob 200. obletnici parlamenta zvezne države Novi južni Wales. »Če demokracija temelji na modrosti in dobri veri, verjamem, da je izjemno sposobna inovacij, kompromisov, prilagodljivosti in stabilnosti,« je dejal Karel. Prepričan je, da so močni parlamentarni sistemi temeljnega pomena za demokracijo, zlasti zaradi nenehnih družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb v družbi.

Ben Franklin in britanski kralj v avstralski prestolnici. FOTO: Arthur Edwards/Reuters

To je kraljev prvi obisk v Avstraliji, odkar je septembra 2022 prevzel položaj po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II. V državo je prispel v petek, ko so ju s soprogo v Sydneyju pozdravili lokalni dostojanstveniki in otroci.

Zaradi raka, ki so ga Karlu odkrili pred osmimi meseci, so turnejo prilagodili. Tako ne vključuje večernih dogodkov, državniških večerij in izletov pozno popoldan. Se bo pa 75-letni monarh udeležil piknika z žarom in s soprogo obiskal nekatere avstralske znamenitosti.

FOTO: Toby Melville/Reuters

Turneja, ki jo bo sklenil 26. oktobra na Samoi, bo za Karla najdaljša, odkar se je začel zdraviti za rakom.