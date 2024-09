Na šahovnici zmaga za Ukrajino

Ena od kolateralnih žrtev ruske invazije na Ukrajino so ruski šahovski mojstri. Zaradi agresivnih potez Vladimirja Putina ruska šahovska reprezentanca tudi v prihodnje ne bo smela nastopati na mednarodnih tekmovanjih. Tako so ponovno odločili na generalni skupščini Mednarodne šahovske zveze (Fide), ki se je na srečanju v Budimpešti odločila, da podaljša ukrepe proti Rusom in njihovim zaveznikom Belorusom. Obe državi so iz zveze izključili že februarja 2022, torej še isti mesec, ko je Rusija napadla Ukrajino.

Razlog za takšno odločitev je prepričanje, da nad šahovskim dogajanjem v Rusiji bedi kar predsednik Vladimir Putin osebno, zelo vpliven na tem področju pa je tudi njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.

V Budimpešti se je večina kandidatov vendarle zavzela, da bi uvedli nekaj izjem, zlasti glede tekmovanj za mlade šahiste in tiste iz ranljivih skupin. Tako so delegati podprli predlog, da bi se o tem posvetovali z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Končna odločitev je v rokah sveta Fide, strateškega organa, ki pa bo najverjetneje upošteval predlog večine. A prepoved bo še naprej veljala za rusko šahovsko reprezentanco, uporabo ruske zastave in himne.

Predlog je podprlo 66 držav, kar 41 pa jih je glasovalo za tretjo možnost, in sicer, da še naprej veljajo najstrožje sankcije. Le 21 držav se je zavzelo za to, da bi sankcije povsem odpravili. Poleg Rusije in Belorusije je za to glasovalo več nekdanjih sovjetskih republik in nekateri ruski zavezniki iz Afrike in Azije.

»To je zmaga za Ukrajino. To pomeni, da Rusija nima takšne podpore, kot je predvidevala,« je za BBC izjavil Viktor Kapustin iz Ukrajinske šahovske zveze. »Rusija je agresor, napadalec, in agresorje je treba kaznovati na vseh področjih življenja, vključno s športom. Pomembno je, da ohranimo sankcije ali jih celo zaostrimo, zato, da bodo doumeli svoje zločine.«

Fide je junija lani uvedla še dodatne sankcije proti Ruski šahovski zvezi (CFR) in jo za dve leti izključila iz svojih vrst zaradi okrnitve ugleda šaha in kršenja pravil organizacije. Odkrili so namreč, da je CFR na okupiranih območjih v Ukrajini organizirala šahovske turnirje. Kazen je doletela tudi Rusa Arkadija Dvorkoviča, predsednika Mednarodne šahovske zveze, ki je dobil opomin, pozneje pa so to spremenili v denarno kazen v višini 45.000 evrov. Ukrajina in njene zaveznice so bile do te poteze zelo kritične.