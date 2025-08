Abraham prve dame živalskega vrta

Kakorkoli obrnemo, Ganga letos praznuje 50 let. Azijska slonica, ki od decembra 1977 prebiva v Živalskem vrtu Ljubljana, je pod Rožnik prišla kot dveletni mladiček iz indijskega živalskega vrta v Kanpurju. Takrat so živalski vrtovi še kupovali živali, stala je 170.000 jugoslovanskih dinarjev, dolgo pot pa prepotovala po cesti do Mumbaja, 22 dni je bila na ladji, izkrcali so jo na Reki in jo ob prihodu v Ljubljano natančno zmerili in stehtali: pokazalo je 550 kilogramov in meter in pol višine.

Ganga v ljubljanskem živalskem vrtu konec leta 1978 FOTO: Janez Zrnec

Ganga vsak dan poje okoli 80 kilogramov hrane, od tega je velika večina seno. Za posladek ji dodajajo okoli deset kilogramov sadja in zelenjave. Zelo rada ima korenje, jabolka, banane, listnato zelenjavo in lubenice. Vsak dan popije okoli 150 litrov vode. Pije le svežo tekočo vodo, najraje iz posebne cevi. Zelo rada se postavi pod meglilnik, iz katerega vsakih nekaj sekund puhne oblaček razpršene vode, lani je dobila tudi svoj bazen in navdušuje z vodnimi vragolijami, ki jih v ZOO posnamejo in objavijo na družbenih omrežjih za svoje sledilce. Slonici Gangi poleti pripravijo tudi sadni sladoled, to je zamrznjena zelenjava in sadje.

Nekaj let po prihodu Gange je prišla tudi indijska slonica Inda, a nista dolgo zdržali skupaj. FOTO: Janez Pukšič

Ganga ima danes skoraj tri tone in pol, obožuje božanje po jeziku, potrebuje redno pedikuro, torej redno nego nohtov in roževinaste kože na podplatih. V živalskem vrtu namreč ne morejo zagotoviti naravnih tal, zato se ji nabira roževina, v katero se zadirajo kamenčki, rastejo ji nohti in brez nege bi trpela.

Slonica v »hotelu Pod smreko«, smo pisali v Delu maja 1978. Triletna indijska Ganga je zimo preživela v tesnem in mračnem hlevu, zdaj se je končno le preselila na svež zrak. FOTO: Janez Pukšič

Neuspešno druženje

Je najstarejša prebivalka ZOO Ljubljana in najtežja dama Slovenije, radi poudarijo v ZOO Ljubljana, ob prihodu je bila označena tudi za najdražjo pridobitev. Kot je pred leti za Delo zapisala biologinja in pedagoška vodja Živalskega vrta Ljubljana Irena Furlan, Ganga od vsega začetka živi sama, brez črede. Če bi v preteklosti imeli toliko znanja o slonih in njihovem treningu kot danes, bi jo lahko združili z drugimi sloni, kar so v preteklosti sicer neuspešno tudi poskušali. Nekaj let po prihodu Gange je namreč prišla tudi indijska slonica Inda, za njo pa še afriška Temba, a se združevanje ni obneslo. Ganga sostanovalk žal ni sprejela. Indo je porinila v jarek in jo poškodovala, afriška slonica Temba je poginila.

Čeprav je Ganga velika in močna, je do svojih skrbnikov nežna in spoštljiva. FOTO: Leon Vidic

Zadnja leta, ko v ZOO snemajo Gangine vragolije (Ganga pod tušem, Ganga se potaplja, Ganga se pogaja za lubenico ...), je postala še bolj popularna.

Ganga se potaplja, Ganga pod tušem ... Potem ko je lani dobila bazen, v ZOO snemajo Gangine vragolije in jih objavljajo na internetu.FOTO: ZOO Ljubljana

Njeni skrbniki so o njej med drugim povedali, da jih je naučila potrpežljivosti, vztrajnosti in kako je pomembno biti prijazen, nežen in ponižen. Čeprav je Ganga velika in močna, je namreč do svojih skrbnikov nežna in spoštljiva.