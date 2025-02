Al Bano, pripravi se za koncert na Rdečem trgu

Medtem ko bodo nekateri (ne vsi) evropski voditelji v Parizu razpravljali o prihodnosti Ukrajine, se v Moskvi očitno že pripravljajo na razglasitev zmage v vojni z Ukrajino. Kot je pred dnevi v pogovoru za italijanski nacionalni radio Rai 1 povedal priljubljeni italijanski pevec Albano Carrisi, bolj znan pod umetniškim imenom Al Bano, so ga iz Moskve povabili na koncert miru, ki bo med koncem avgusta in začetkom septembra na moskovskem Rdečem trgu.

Kot vedno!

Eden najbolj znanih italijanskih pevcev v Rusiji, ki se je večkrat srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je povedal, da ga je pred nekaj dnevi kontaktiral njegov moskovski agent in mu rekel, naj se pripravi na nastop na velikem koncertu, ki bo obeležil konec vojne. »To je isti menedžer, ki me je predstavil Putinu in njegovemu celotnemu osebju. Rekel mi je: Al Bano, pripravi se, saj bomo konec avgusta ali najkasneje v začetku septembra imeli koncert na Rdečem trgu – koncert miru. Popolnoma sem prepričan, da se bo to zgodilo.« Na vprašanje, ali je pripravljen nastopiti, je odgovoril: »Kot vedno.« Al Bano sicer ni imenoval imena agenta.

Pevec je že dolga leta znan kot podpornik Putinovega režima. Leta 2014 ob aneksiji Krima, je za Corriere della Sera podprl rusko politiko. »Mislim, da ima Putin prav. Tisti del Ukrajine je bil in je del Rusije. To je kot v Istri: vsi vemo, da je ta italijanska, čeprav smo sprejeli diktat vrhovnih oblasti.« Na srečo avtor Nel sole nima besede v italijanski zunanji politiki, so komentirali njegove besede pri časniku.

Z nekdanjo soprogo Romino Power sta bila eden najbolj priljubljenih duetov 20. stoletja. FOTO: Reuters

S Putinom se je prvič srečal leta leta 1987 v sklopu glasbene turneje v Leningradu. Putin je bil pravzaprav njegov oboževalec in Al Bano se je v enem od intervjujev za italijanske medije spominjal, da ju je z Romino sprejela tedanja celotna ruska nomenklatura, Drugič sta se srečala leta 2005 v Kremlju na silvestrovo, leta 2009 pa ga je ruski predsednik povabil na svojo rojstnodnevno zabavo. Zadnja tri leta, v času vojne v Ukrajini, v Rusiji ni nastopil. »Sem človek miru. Takoj, ko se spopadi končajo, bi rad zapel na Rdečem trgu,« je lani povedal za rusko agencijo Tass.

Grožnja varnosti

Tudi ali najbrž zato je glasbenik leta 2019 pristal na seznamu ukrajinskega ministrstvo za kulturo med 147 posamezniki, za katere so ukrajinske oblasti menile, da »predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti«, a so ga kasneje na zahtevo predsednika Zelenskega črtali s seznama.

Al Bano je na sceni že več kot kot pol stoletja, svetovno prepoznavnost je pridobil s štiriinpoloktavnim glasovnim razponom in prodal več kot 165 milijonov plošč. Debitiral je leta 1966, poleg solistično kariere pa je skoraj trideset let nastopal v duetu s soprogo Romino Power. Postala sta eden najbolj priljubljenih duetov 20. stoletja. Med drugim sta leta 1984 zmagala na Festivalu Sanremo s pesmijo Ci sarà, dve leti prej pa s pesmijo Felicità pa sta zasedla drugo mesto. Zakonca sta imela štiri otroke – tri hčere in sina. Leta 1999 se je par razšel, potem ko je izginila njuna hči med študijem v ZDA. Al Bano je nadaljeval solo kariero in se leta 2001 ponovno poročil.