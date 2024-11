Aleš Čakš: Moški bi se le še zabavali

V današnjem času socialna omrežja, kot sta Instagram in TikTok, igrajo ključno vlogo pri oblikovanju modnih trendov, še posebej med mladimi. Aleš Čakš, dolgoletni novinar in odgovorni urednik revije Goodlife, je v pogovoru za podkast Na robu poudarja, da mladi, predvsem dekleta, pogosto iščejo modne nasvete na teh platformah. Čeprav se zdi, da so ti mediji površinski, naj bi po besedah mladih, lahko z ustreznim razumevanjem algoritmov tudi ti ponudili kakovostne informacije.

Čakš poudarja, da je pomembno, da mladi razvijajo lasten slog in ne sledijo slepo vsakemu trendu, saj to lahko vodi do modnih napak in neskladnosti z njihovo podobo in osebnostjo.

Brisanje meja med spoloma

V podkastu poteka tudi razprava o vplivu spolne identitete modnih oblikovalcev na njihove kreacije. Čakš je izrazil dvom o trditvah, da homoseksualni oblikovalci projicirajo svoje frustracije na ženske skozi modo. Namesto tega je izpostavil, da moda pogosto odraža širše družbene spremembe in identitete.

Govora je tudi o spreminjajočih se idealih telesne podobe v modni industriji, od prekomerno suhih modelov do vključevanja močnejših modelov. Poudaril je, da moda danes bolj vključuje različne telesne tipe, čeprav to včasih vodi do ekstremov, ki niso vedno zdravi.

Pogovor pa se je dotaknil tudi tega, kako se je tradicionalna podoba moškega spremenila zaradi vpliva modne in lepotne industrije. FOTO: Marko Feist

Aleš Čakš je poleg tega, da je diplomirani novinar s specializacijo iz komunikologije na Univerzi v Amsterdamu, tudi pisatelj. Leta 2021 je napisal svoj knjižni prvenec Rumeni lakasti čevljci. Je odgovorni urednik lifestyle revije Goodlife. Ima tudi svojo modno znamko Alessio. Je tudi višji predavatelj in nosilec predmeta Dizajn in mediji, na Fakulteti za dizajn v Ljubljani, za katerega je zasnoval tudi učni načrt.

Glede popularnosti androginega videza in zabrisovanje spolnih meja je Čakš pojasnil, kako se meje med moško in žensko modo vedno bolj zabrisujejo, kar je povezano tudi s spreminjajočimi se spolnimi identitetami. Androgini videz je vedno bolj prisoten, oblikovalci pa pogosteje ustvarjajo kolekcije, ki so namenjene obema spoloma.

Izginjajoči moški

Na vprašanje, kako to, da homoseksualci dominirajo v modni industriji je Čakš pojasnil, da je to povezano z njihovo sposobnostjo izražanja sebe skozi oblačila. Vendar je opozoril, da se tudi druge spolne identitete vedno bolj uveljavljajo v modni industriji. Po drugi strani pa, kot izpostavlja sogovornik vedno bolj izginjajo subkulture, kot so panksi in metalci, kar vodi do bolj enotnega in dolgočasnega modnega izražanja. Poudaril je, da je v preteklosti bilo več raznolikosti v modnem izražanju.

Pogovor pa se je dotaknil tudi tega, kako se je tradicionalna podoba moškega spremenila zaradi vpliva modne in lepotne industrije. Moški danes bolj skrbijo za svoj videz, uporabljajo kozmetične izdelke in sledijo modnim trendom, kar je v preteklosti veljalo za ženske. Med drugim pove, da bi se po njegovem mnenju homoseksualni moški radi le zabavali in da ne pozna niti enega para, ki si ne bi ob strani poiskal še kaj zabave. Čakš pa je delil tudi svojo osebno zgodbo o odraščanju brez očeta in vplivu matere na njegovo življenje in spolno identiteto. Poudaril je, da je njegova mati imela velik vpliv na njegovo zanimanje za modo in na njegovo samopodobo.