Bolečine v kolenu so lahko izjemno neprijetne in omejujoče, kar vpliva na vašo sposobnost opravljanja dnevnih opravil in uživanje v aktivnem življenju. So pogost razlog za obisk pri zdravniku, saj prizadenejo približno 25 % odraslih, pri čemer se njihova pogostost v zadnjih 20 letih še povečuje.

Če imate tudi vi to težavo, v Blackbox centru naša ekipa kineziologov skrbi, da s preventivnimi kineziološkimi programi vadbe omogočimo vaše optimalno delovanje. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali vzroke za bolečine v kolenu in vam ponudili koristne informacije, ki vam bodo pomagale razumeti vzroke bolečine in možnosti odpravljanja te bolečine.

Kakšni so vzroki za bolečino v kolenu

Bolečina v kolenu ima različne vzroke, ki jih lahko delimo na akutne in kronične bolečine.

Akutni vzroki vključujejo:

Foto Blackbox Center

Kronični vzroki vključujejo:

vnetje iliotibialnega trakta, znanega tudi kot »tekaško koleno«

artroza kolena

patelofemoralni bolečinski sindrom

patelarna tendinopatija, znana tudi kot »skakalno koleno«

vnetje burze pes anserinus

Osgood-Schlatterjeva bolezen

Sinding-Larsen-Johansson sindrom

V Blackbox Centru se najpogosteje soočamo s tremi vzroki za bolečine v kolenu, ki jih bomo podrobneje opisali.

Artroza kolena

Artroza ali osteoartroza (OA) je degenerativna kronična bolezen sklepov, ki vključuje progresivno propadanje sklepnega hrustanca. Prizadene več kot 500 milijonov ljudi letno, s tem da ima 260 milijonov od njih kolensko OA (Hunter, March in Chew, 2020).

FOTO: BlackBox center

Do nje pride zaradi poškodbe hrustanca na večjih mestih, saj se zmanjša sposobnost samoobnavljanja tkiva. Na njegov nastanek lahko vplivajo tudi čezmerna telesna teža, čezmerne obremenitve s prisilno držo in genetske predispozicije.

Simptomi OA vključujejo bolečino, zmanjšano mišično moč in gibljivost, oteklino in nestabilnost kolenskega sklepa.

V Blackbox Centru na podlagi uvodnega pregleda pripravimo vadbeni program, ki je specifično prilagojen glede na trenutno stanje posameznika. Temelji na vadbi proti uporu, vadbi gibljivosti in stabilizacije ter aerobni vadbi.

Iliotibialni trakt je dolga tetiva, ki poteka po zunanji strani stegnenice. Gre za t. i. »tekaško koleno«, ki pogosto prizadene športno aktivne posameznike s cikličnimi gibanji. Gre predvsem za športe, kot sta kolesarjenje in tek.

FOTO: BlackBox center

Eden izmed dejavnikov tveganja je dvig ravni športne aktivnosti, kot je pretečena razdalja ali nenaden dvig števila vadb na teden. Predhodna krepitev mišic, predvsem odmikalk kolka, ima izreden pomen pri preprečevanju poškodb. Med dejavnike tveganja spadata tudi napetost iliotibialnega trakta in povečana notranja rotacija kolena.

Zanj je značilna bolečina na zunanji strani kolena, ki se pojavi predvsem med aktivnostjo.

V Blackbox Centru se osredotočamo na kombinacijo krepilnih vaj, ki pomagajo izboljšati stabilnost in ravnovesje kolenskega sklepa.

FOTO: BlackBox center

Gre za pogosto, ki jo imenujemo tudi »«, saj je najpogostejša pri športih, ki vključujejo, kot so. Patelarna tendinopatija se pogosto pojavlja pri športnikih ali starejših posameznikih, ki se čezmerno ukvarjajo z dejavnostmi, kot sta skakanje in tek, brez ustreznega počitka in predhodne krepitve mišičnega sistema.

Dejavniki tveganja vključujejo nesorazmerje mišic in asimetrično dolžino nog. Značilna bolečina se pojavi predvsem pod pogačico.

Za obvladovanje bolečine priporočamo ustrezno stopnjevanje ekscentričnih vaj za krepitev tetiv in mišic v kolenu ter ustrezno količino počitka.

Kako vam lahko pomagamo pri Blackbox Centru

V Blackbox Centru bomo z našo ekipo kineziologov na področju preventive temeljito ocenili vaše stanje in skušali ugotoviti vzroke za vaše težave. Na podlagi te ocene bomo pripravili prilagojen vadbeni načrt in vam predstavili splošne ukrepe, ki bodo učinkoviti pri odpravi vzrokov in preprečevanju nadaljnjih zapletov.

Pri preventivi se vadba osredotoča na krepitve mišic, pri čemer na podlagi ocene opazimo največje pomanjkljivosti. Vadba je postopna in prilagojena vašemu trenutnemu stanju.

FOTO: BlackBox center

Vaše zdravje in dobro počutje sta naša najvišja prioriteta, zato vam ponujamo strokovno in individualno obravnavo, prilagojeno vašim potrebam.

Naročnik oglasne vsebine je BlackBox center