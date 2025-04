Božji arhitekt na poti do svetništva

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek že v prvem koraku ­postopka beatifikacije priznava »junaške vrline« avtorja barcelonske bazilike­ Sagrada Família, so zapisali tudi v ­Guardianu. Zaradi njegove pobožnosti in religioznih podob, ki jih je v visokih fantazijskih stolpih in stolpičih, barviti­ keramiki in skoraj magičnih valovitih ­linijah vpletel v svoje neobičajno delo, so ga že dolgo nazaj oklicali za »božjega arhitekta«.

Kampanja, da bi ga razglasili za svetnika, se je začela že pred tridesetimi leti. ­Prizadevanja vodi veliki poznavalec Gaudíja, arhitekt José Manuel Almuzara, ki je leta 1992 ustanovil Združenje za beatifikacijo ­Antonija Gaudíja ter širi glas o njegovih ­duhovnih in umetniških razsežnostih na konferencah, razstavah in v ­publikacijah.