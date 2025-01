Kako bodo videti novi evrski bankovci

Obeta se prva prenova evrskih bankovcev, odkar so jih uvedli leta 2002, poroča britanski Guardian. Evropska centralna banka (ECB), ki je ta proces začela leta 2021, se odloča med dvema tematskima sklopoma upodobitev, ki bi krasile nove bankovce. Prvo je opredelila kot »ikonične evropske osebnosti, ki so prispevale k izgradnji evropske kulturne dediščine«, drugo pa kot »poudarjanje odpornosti in raznolikosti evropskih naravnih ekosistemov«.

Če bo zmagala prva možnost, bodo na bankovcih upodobljeni operna pevka Maria Callas (5 eur), skladatelj Ludwig van Beethoven (10), znanstvenica Marie Curie (20), pisatelj Miguel de Cervantes (50), izumitelj Leonardo da Vinci (100) in Bertha von Suttner (200), avstrijska pacifistka in prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado za mir.

V nasprotnem primeru bodo na evrskih bankovcih upodobljeni pomlad v gorah, slap, rečna dolina, rečni meandri, rečna delta in morska pokrajina.

Med nominirankami je tudi grška operna diva Maria Callas. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

»Po dvajsetih letih je prišel čas, da pregledamo videz naših bankovcev, da bodo bolj primerni za Evropejce vseh starosti in okolij,« je dejala Christine Lagarde, predsednica ECB. »Novi bankovci bodo simbolizirali našo skupno evropsko identiteto in raznolikost, ki nas dela močne.« Končna odločitev bo znana prihodnje leto.

Vodilne evropske osebe, ki jih je izbrala ECB, bi se lahko izkazale za kontroverzne, poroča Reuters, saj je zastopanih le šest od 20 držav evroobmočja. Tudi prvi odzivi na družbenih omrežjih so bili kritični, poroča Guardian. Uporabniki so med drugim pozivali ECB k večji osredotočenosti na stabilnost cen namesto na nove bankovce.

Petstotak je preteklost

Od leta 2016 ECB ne izdaja več bankovca za 500 € zaradi »pomislekov, da bi ta bankovec lahko olajšal nezakonite dejavnosti«. Rob Wainwright, takratni direktor Europola, je takrat za nizozemsko javno radiotelevizijo NOS povedal, da so zapiski veliko preveč priročni za kriminal. »V Europolu opažamo, da kriminalci in teroristi pogosto uporabljajo bankovec za 500 €. Milijon evrov v bankovcih po 500 € je mogoče premakniti v eni majhni aktovki. Zelo priročno za te kriminalce in teroriste.«