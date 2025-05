Med finalisti natečaja DesignEuropa 2025 tudi slovenski oblikovalec

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je razglasil šest finalistov natečaja DesignEuropa 2025, ki nagrajuje izjemne dosežke na področju industrijskega oblikovanja v Evropski uniji.

HANGY Maxi – viseča lesena konstrukcija za obešanje, ki jo je zasnoval slovenski oblikovalec. FOTO: Designeuropa

Med finaliste se je uvrstil tudi slovenski oblikovalecs praktično rešitvijo HANGY Maxi – visečo leseno konstrukcijo za obešanje. Ta je zasnovana tako, da zavzame čim manj prostora, hkrati pa prostoru doda estetsko vrednost. Kot piše v sporočilu za javnost, robustna in preprosta oblika konstrukcije ter različne barvne možnosti omogočajo funkcionalnost in prilagodljivost v različnih okoljih.

Poleg izdelka podjetja Kavčič so se v izbor uvrstili še fleksibilni leseni voziček za gibalno ovirane osebe Apollo francoskega oblikovalca Paula de Livrona, kolesarska čelada z vgrajenimi lučmi francoskega podjetja Overade (oblikovalec Jérémy Pointel), hibrid med kolesom in električnim skuterjem Bicinete Urban španskega podjetja Cecotec (oblikovalca José Orts in César Orts), kuhinjska napa Mono istoimenskega poljskega podjetja in modularna polnilna postaja za električna vozila The Solar Trees nizozemskega podjetja Fastned B. V. (oblikovalka Maria Garcia Mansilla).

Letos bo nagrado za življenjsko delo prejela priznana nizozemska oblikovalka Hella Jongerius, ki je s svojo vizionarsko filozofijo pomembno zaznamovala sodobno oblikovanje. Znana je po svojih prispevkih na področjih tekstila, pohištva in industrijskega oblikovanja. Od ustanovitve studia Jongeriuslab leta 1993 je sodelovala s priznanimi blagovnimi znamkami, kot so Vitra, IKEA in KLM, ter ustvarila inovativne modele, ki združujejo tradicionalno obrt in sodobno tehnologijo. Njena dela so razstavljena v muzejih po vsem svetu.

Finaliste je izbrala strokovna žirija med več kot 1250 prijavljenimi deli iz 48 držav. Modeli so bili ocenjeni glede na izvirnost, funkcionalnost, estetsko vrednost in trajnost.

Zmagovalci bodo razglašeni 23. septembra 2025 v Københavnu.