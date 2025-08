Dua Lipa, nova državljanka Kosova

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je zvezdi sodobne britanske pop glasbe Dui Lipi namenila posebno čast, kosovsko državljanstvo. Predsednica je med slovesnostjo povedala, da je Dua Lipa ena najbolj ikoničnih umetniških osebnosti v kosovski zgodovini, pevka pa je odvrnila, da je počaščena, hkrati pa je dodala, da se počuti, kot da bi obe polovici njene osebnosti zdaj postali celota. Dua Lipa, rojena pred skoraj natanko tridesetimi leti v Londonu, je namreč britanska in albanska državljanka, po novem pa tudi kosovska. Starša glasbene zvezdnice in igralke sta iz Prištine, a sta živela v Londonu. Njen oče, Dukagjin Lipa, se je v letih, ko je živel v Prištini, ukvarjal z glasbo, nastopal z ansamblom Oda ter preigraval pesmi Davida Bowieja, skupine Radiohead in lastne skladbe. Izšolal se je za zobozdravnika.

Starša Due Lipe sta se leta 2008 odločila, da se po razglasitvi kosovske neodvisnosti družina preseli v Prištino, vendar se je Dua po dveh letih vrnila v London. Angleščino govori z značilnim londonskim akcentom. Leta 2017 je že zaslovela.

Kosovski dragulj

V dneh, ko ji je predsednica namenila častno kosovsko državljanstvo, se je Dua Lipa mudila v Prištini. Z očetom od leta 2018 v Prištini organizirata najpomembnejši kosovski glasbeni dogodek Sunny Hill Festival. Že leta 2019 je na njem nastopila ameriška zvezdnica Miley Cyrus. Leta 2020 in 2021 je bil festival zaradi pandemije odpovedan, leta 2022 pa je potekal tako v Prištini kot v Tirani. Festival je humanitarne narave, z njim družina Lipa zbira sredstva za pomoč mladim nadarjenim glasbenikom.

Med slovesnostjo je prištinski otroški pevski zbor v čast nove kosovske državljanske odpel hit Due Lipe Levitating, ki ima na youtubu skoraj milijardo ogledov. »Naša hvaležnost za vse, kar je Dua storila in še vedno počne za Kosovo, je neskončna,« je med slovesnostjo povedala predsednica Vjosa Osmani. »Kosovski dragulj – dobrodošel spet doma,« je še sporočila.

Dua Lipa se je med velike osebnosti sodobne popularne glasbe dokončno vpisala lani, ko je kot zvezda večera nastopila na velikem odru največjega angleškega glasbenega dogodka, festivala Glastonbury. S tem festivalom so sicer povezani tudi njeni začetki, saj je preboj doživela prav v Glastonburyju, ko je pri 21 letih prvič sodelovala na njem.