Gari Kasparov: Putin je sposoben vsega, pripravite se na najhujše!

Nekdanji svetovni šahovski prvak Gari Kasparov, eden najbolj zagrizenih kritikov ruskega predsednika, v pogovoru za španski dnevnik El Pais poudarja:» Putin je sposoben vsega.«

61-letni Kasparov od leta 2013 živi v New Yorku, je uspešen poslovnež, strokovnjak za umetno inteligenco in kibernetsko varnost, in ves čas varovana oseba. Pravzaprav živi kot mnogi ruski disidenti. Je tudi uvrščen na zloglasni seznam »teroristov in skrajnežev«, ki ga je oblikovala ruska vlada.

Na novinarsko vprašanje, ali je Putin zdaj, po sporu v Beli hiši med Trumpom in Zelenskim močnejši, njegov odgovor ni črno-bel. Meni namreč, da je zgodba bolj zapletena. »Glavni pobudnik konflikta je bil JD Vance. Zelo nenavadno je, da je bil podpredsednik na sestanku v Ovalni pisarni. Menim, da je Trumpova administracija glede vprašanja Ukrajine zelo razdeljena. Vidite tiste, ki pritiskajo Trumpa v objem Putina. Očitno za Vanceom stojijo ljudje, kot so Musk, Kushner in drugi. Toda imate tudi tiho skupino, verjetno tiho večino ljudi, kot sta Susie Wiles in Ted Cruz, ki ne morejo sprejeti, da bi Amerika postala zaveznica s Putinom. Ki pravijo, da je Putin kriminalec.«

Ustavite tega človeka

Po mnenju Kasparova je bil Trump do francoskega predsednika Macrona in britanskega premiera Starmerja zelo mehak. »Stara se, hoče samo dobro TV oddajo. Vance je tisti, ki provocira Zelenskega, ki pa je po mojem mnenju naredil eno napako: moral bi ignorirati podpredsednika. Dogovor je bil na mizi, nato pa se je Trump vnel in postal res res jezen.«

Evropa je šibka, je še dejal Kasparov, vendar je Evropa šibka po izbiri, ne po definiciji. »Če se soočiš s sovražniki in nasprotniki, ne moreš sprejemati odločitev soglasno, med 27 narodi ni težko najti trojanskega konja, kot je Orban ali Fico. Prav tako se ne morete zanašati na Ameriko glede varnosti, zgraditi morate svojo.«

Putin je po njegovem mnenju sposoben vsega in to je zelo pomembno razumeti. »Pripravite se na najhujše. Ne vem, česa točno je sposoben, lahko pa vam povem, kaj namerava storiti, preprosto zato, ker poslušam, kaj govori. V Putinovem svetu ni Ukrajine, to je samo kup Rusov, ki govorijo popačeno rusko.« Brez Ukrajine ni ruskega imperija, tudi če bo prišlo do začasne zaustavitve sovražnosti, trajnega miru ne bo. Trump morda sanja o tem, a za trajen mir potrebujete nekaj skupnih točk. Putin bo prekršil premirje, ko se mu bo zdelo primerno, kot je storil z desetinami drugih. Vojna proti svobodnemu svetu se bo nadaljevala. Morda vidi Trumpa kot koristnega idiota, ki mu bo pomagal oslabiti Evropo in Nato.«

Kasparov že dolgo ponavlja, da si Zahod zatiska oči v zvezi z Rusijo in že leta 2014, ob ruskem zavzetju Krima, je zapisal javno pismo Ustavite tega človeka, danes pravi. »Vsi smo ogroženi, še posebej zdaj, ko je Trump tako prijazen do Putina.« In kaj lahko storimo? »Ne smemo nehati govori o tem.«