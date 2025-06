Hitro, neboleče in učinkovito: revolucija z VelaShape 3

Spoznajte VelaShape 3, najnaprednejšo tehnologijo za zmanjšanje videza celulita in maščobnih oblog.

Kako deluje VelaShape 3?

V današnjem svetu so hitri rezultati in minimalen napor vedno bolj zaželeni, med vrednotami pa prevladujeta mladostnost in dobro počutje, zato postaja tehnologija za neinvazivno oblikovanje telesa VelaShape 3 prava uspešnica. Gre za najnovejšo generacijo tehnologije VelaShape, ki uporablja kombinacijo infrardeče svetlobe, bipolarne radiofrekvence in vakuumske masaže z namenom odprave celulita in zmanjšanja maščobnih oblog. Poleg vidnega učinka na videz posameznika VelaShape 3 spodbuja tudi krvni in limfni obtok telesa ter tako prispeva k naravnemu razstrupljanju organizma.

FOTO: NYD Klinika

Skrivnost učinkovitosti VelaShape 3 je v pametni kombinaciji štirih naprednih tehnik:

Infrardeča svetloba segreje želeno področje do 3 mm globine, s čimer spodbudi hitrejše razgrajevanje maščob.

Radiofrekvenca prodre globlje, do 15 mm, predel segreje in skrči kolagenska vlakna, kar daje koži čvrst in gladek videz.

Vakuumska masaža poskrbi za boljšo prekrvitev in pomaga telesu, da lažje izloča toksine.

Mehanska masaža z valjčki poleg sproščujočega občutka prav tako izboljša cirkulacijo in limfno drenažo ter spodbuja nastajanje novega kolagena.



Od trebuha do kolen: VelaShape 3 deluje povsod

FOTO: NYD Klinika

Trebuh, ki noče postati raven? Zadnjica, ki bi ji prav prišlo malce več čvrstosti? Stegna, boki, nadlakti ali celo kolena – VelaShape 3 deluje prav povsod. Prav vsak izmed nas zagotovo še kako dobro ve, da obstajajo deli telesa, od katerih se odvečna maščoba noče in noče posloviti. Takšne in drugačne diete pa sto in ena vadba, ki naj bi ciljala prav na to območje, žal ne učinkujejo. Tukaj na pomoč priskoči VelaShape 3.

VelaShape 3 je s svojo obliko in prenosljivostjo zasnovan tako, da omogoča lokalizirano delovanje na specifičnih predelih telesa, kjer se kopičijo trdovratne maščobne obloge in celulit. To mu omogoča kombinacija tehnologij, ki delujejo sinergistično na želeno območje. Prav zato zavzema VelaShape 3 vodilno mesto na področju učinkovitega preoblikovanja telesa.

Je VelaShape 3 primeren za vas?

FOTO: NYD Klinika

VelaShape 3 uporabljajo moški in ženske. S svojim masažnim pristopom združuje prijetno s koristnim, zaradi česar je priljubljen pri širokem krogu ljudi. Idealen je za vse tiste, ki si želijo odpraviti maščobne obloge in celulit ali pa svoji koži povrniti mladosten videz. Primeren je tudi za tiste, ki se želijo pripraviti na posebne dogodke ali preprosto izboljšati svoj videz brez invazivnih posegov in dolgotrajnih okrevanj. Vsekakor se je pomembno zavedati, da tukaj ne gre za način zdravljenja debelosti. Namenjen je predvsem tistim, ki imajo normalen ali rahlo povišan indeks telesne mase (ITM). Najboljši in najbolj dolgotrajni rezultati bodo seveda mogoči v kombinaciji z zdravim načinom življenja.

Brez bolečin, brez okrevanja

FOTO: NYD Klinika

Naj vas pomirimo že na začetku, razvajanje z VelaShape 3 je popolnoma neboleč postopek, ki ga marsikdo primerja s toplo masažo. Njegova prednost? Poleg sprostitve zagotavlja tudi preverjene rezultate. Da si boste lažje predstavljali, kako vse skupaj poteka, smo pripravili naslednje zaporedje:

1. Najprej klepet!

Strokovnjak in izvajalec VelaShape 3 se s stranko najprej iskreno pogovori, prisluhne njenim željam in pričakovanjem ter oceni stanje kože. Skupaj določita načrt, prilagojen stranki. Takrat se običajno določi tudi okvirna številka potrebnih terapij za dosego želenih rezultatov.

2. Priprava kože.

Koža se najprej očisti, nato pa se nanese poseben gel, ki omogoča, da radiofrekvenca in infrardeča svetloba učinkovito dosežeta ciljano območje. Strokovnjak izbere primeren nastavek, ki se bo prilegal obravnavanemu območju.

3. VelaShape 3 v akciji.

Naprava VelaShape 3 nežno drsi po izbranem delu telesa. Kakšen je občutek? Ljudje ga opisujejo kot prijetno toplino, podobno občutku masaže s toplimi kamni.

1. Koliko časa traja?

Postopek običajno traja od 20 do 40 minut na predel, odvisno od njegove velikosti.

2. Takojšnja vrnitev v vsakdan.

Tretma z VelaShape 3 ne zahteva posebnega okrevanja, vsakodnevne aktivnosti lahko nadaljujete takoj.

Zakaj izbrati VelaShape 3? Prednosti, ki jih boste opazili in občutili!

FOTO: NYD Klinika

V morju lepotnih tretmajev, ki jih danes ponuja razširjen trg estetike, je VelaShape 3 videti kot zmagovalna kombinacija. Ne samo po opisu njegovih zmogljivosti, temveč tudi po izstopajočih rezultatih.

Zmanjša videz celulita.

Celulit ni povezan zgolj z odvečnimi kilogrami, saj se z njim soočajo tudi vitki posamezniki. Gre za kombinacijo maščobnih celic, zadrževanja tekočine in oslabljene strukture vezivnega tkiva, ki pri ženskah in moških daje značilen videz pomarančne kože. VelaShape 3 s pomočjo radiofrekvence, infrardeče svetlobe in vakuumske masaže deluje globinsko in spodbuja razgradnjo maščob ter izboljša prekrvitev. Rezultat je gladkejša in bolj napeta koža z opaznim zmanjšanjem celulita.

Spodbuja limfno drenažo.

Limfa je tekočina v človeškem telesu, ki ima pomembno vlogo pri odstranjevanju toksinov in razstrupljanju. Ko limfni sistem deluje počasi, se v telesu kopiči odvečna tekočina, kar lahko vodi v zabuhlost in utrujenost. VelaShape 3 s svojo vakuumsko in mehansko masažo nežno, a učinkovito spodbuja limfni obtok. Rezultat je v bolj vitalnem telesu in gladki ter napeti koži.

Zagotovi čvrstejšo, bolj elastično kožo.

Z leti koža izgublja elastičnost in napetost, pa je res nujno, da je tako? VelaShape 3 s pomočjo radiofrekvence in infrardeče svetlobe spodbuja naravno tvorbo kolagena in elastina, ključnih gradnikov čvrste kože. Rezultat je bolj gladka, napeta in mladostna koža.

Oblikuje telo.

Za dosego zapeljivega telesa in želenega videza ni ključna le izguba telesne teže, temveč tudi učinkovito preoblikovanje delov telesa. VelaShape 3 cilja tudi tiste predele, ki so najbolj odporni proti dieti in vadbi, na primer trebuh, stegna ali zadnjica. Tako ne gre zgolj za izgubo centimetrov, temveč za natančno oblikovanje silhuete.

Hitro, dostopno in brez dolgotrajnega okrevanja.

Velika prednost VelaShape 3 je v njeni neinvazivnosti in hitrem doseganju vidnih rezultatov. Običajno se delovanje VelaShape 3 izrazi že po nekaj obiskih, končni učinek pa doseže vrhunec dva do tri mesece po zaključenem tretmaju, ko se v telesu v celoti obnovijo kolagenska vlakna. Poleg tega tretma ne zahteva okrevanja, zato se lahko po njem takoj vrnete k vsakodnevnim aktivnostim.

Zakaj je Klinika NYD prava izbira za vašo preobrazbo?

FOTO: NYD Klinika

Klinika NYD v Ljubljani slovi po strokovnosti, varnosti in personalizirani obravnavi. Gre za eno izmed vodilnih klinik na področju estetike in medicine v Sloveniji. To ji omogočata konstanten stik z najnaprednejšimi tehnologijami na trgu in vrhunsko medicinsko osebje z bogatimi izkušnjami.

Njihova ekipa strokovnjakov uporablja najnovejše pristope in metode, da posamezniku zagotovi najboljše rezultate. Ena izmed njih je tudi napredna tehnologija VelaShape 3, ki združuje infrardečo svetlobo, bipolarno radiofrekvenco, vakuumsko in mehansko masažo za učinkovito zmanjšanje celulita, izboljšanje tonusa kože in oblikovanje telesa po lastnih željah. S personalizirano obravnavo se izkušeno osebje popolnoma posveti stranki in pripravi prilagojen načrt obravnave. Svetovanje temelji na iskrenosti in medsebojnem zaupanju. Ker se Klinika NYD zaveda pomena udobja in varnosti svojih strank, vsak korak obravnave temelji na zagotavljanju dobrega počutja.

Zagotovite si obravnavo v Kliniki NYD z obiskom njihove spletne strani, sporočilom na elektronski naslov info@nyd.si ali klicem na 040 229 339.

Naročnik oglasne vsebine je NYD