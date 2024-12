Kako Medicofit postaja najprepoznavnejši zasebni zdravstveni center v Sloveniji

Tako se je začela zgodba sprva butičnega zdravstvenega podjetja, specializiranega za zdravljenje s kineziologijo, ki je v treh letih dozorelo do mednarodno prepoznavne klinike za celostno neoperativno rehabilitacijo ortopedskih poškodb in bolezni, v kateri danes svojo karierno priložnost iščejo številni domači in tuji strokovnjaki.

Kako je mladi ekipi strokovnjakov uspelo v zgolj nekaj letih na novo spisati zgodovino fizioterapije in uvesti svetovno najnaprednejšo tehnologijo v zdravljenje vsakdanjih ortopedskih obolenj, s katerimi se spoprijemajo številni pacienti v Sloveniji, predvsem starejši in bolniki s kroničnimi bolečinami v sklepih? Primeri uspešnih praks klinične rehabilitacije iz Medicofit klinike dokazujejo, da je lahko neoperativno zdravljenje ortopedskih težav v številnih primerih za pacienta primarna oblika zdravljenja, brez kirurškega posega.

Izvršni direktor Medicofit klinike Nejc Šimenko pravi, da imajo v ekipi zares odlične mlade strokovnjake, ki so usposobljeni za delo z napredno instrumentalno tehnologijo in specializacijo fizioterapije za širok spekter ortopedskih stanj.

»Izjemno dobro ekipno sodelovanje je naša visoka konkurenčna prednost, v sodobnem zdravstvu morajo informacije hitro krožiti med oddelki in strokovnjaki. Številne zapletene primere rehabilitacije naši člani ekipe obravnavajo na t. i. tedenskih fokusnih skupinah. Zares veliko vlagamo v zdravo kulturo podjetja in strokovni razvoj svojih članov,« pove Nejc Šimenko.

Kako poteka zdravljenje v Medicofit kliniki

Vsakega pacienta najprej sprejmejo na diagnostično terapijo. Gre za združevanje fizioterapevtske diagnostike in akutnega zdravljenja ob prvem obisku pacienta. Cilj diagnostične terapije je pacientu zagotoviti specializirano in visokokakovostno fizioterapevtsko obravnavo. Sodobna fizioterapija se izrazito usmerja v funkcionalno rehabilitacijo pacientov, kar pomeni, da poleg klasičnih odpravi tudi t. i. funkcijske simptome, kot so omejitve sklepne mobilnosti, mišični deficiti, upad volunterične aktivacije, biomehanske prilagoditve in gibalne intolerance.

Vsako patološko stanje spremljajo številni simptomi. Bolečina in otekanje sta le najbolj zaznavna simptoma, ki jih obravnavamo s fizioterapijo, nikakor pa ne ključna za celovito rehabilitacijo pacienta. Če pacientu želimo poleg zmanjšane bolečine povrniti polno gibalno funkcijo in določeno trajnost, mora načrt zdravljenja predvidevati ciljno terapijo za vse funkcijske simptome, naštete v prvem odstavku. To v Medicofit kliniki dosegajo z diagnostično terapijo, ki služi natančni opredelitvi specifikacij zdravljenja za rehabilitacijo vseh deficitov, ki nastanejo ob poškodbi oz. ortopedski bolezni.

Od ustanovitve Medicofit klinike je bil cilj podjetja usmerjenost v znanstveno podprto, sodobno fizioterapijo, ki se zelo razlikuje od splošne v okviru javnega zdravstva in tudi standardne zasebne obravnave. Razlika je predvsem v načrtovanju in celovitosti obravnave, ki ni usmerjena le v ozko obravnavo bolečine, temveč v povrnitev gibalne funkcije.

Katere poškodbe in bolezni pogosto zdravite v Medicofit kliniki?

V podjetju smo oblikovali unikatne protokole fizioterapije za več kot 170 različnih ortopedskih bolezni in poškodb. Skrbno smo pregledali znanstveno literaturo in stopili v stik z različnimi mednarodnimi strokovnjaki in inštituti ter zasnovali znanstveno podprto specialistično obravnavo za številne ortopedske bolezni in poškodbe. Rezultat je izredno učinkovita fizioterapija z najnaprednejšo tehnologijo na svetu, ki jo uporabljamo predvsem v zgodnji akutni fazi, ko ima pacient intenzivne bolečine.

Danes nas zelo pogosto obiščejo pacienti s kroničnimi in degenerativnimi boleznimi. Primer sta artroza kolena in kolka. Zaupajo nam tudi številni pacienti po menjavi sklepa oz. totalni endoprotezi (TEP) kolka in kolena. Našo fizioterapijo po menjavi sklepa priporočajo številni priznani specialisti ortopedske kirurgije, saj prepoznavajo pomembnost pravilnega fizioterapevtskega pristopa. Z njim ciljamo predvsem na ustrezno tehnologijo, ki pospešuje celjenje in ima dejanski izmerjen, ne le potencialni učinek za pacienta.

Zelo širok segment so pacienti z različno intenzivnimi težavami s hrbtenico. Išias in hude bolečine v križu oz. ledvenem delu imajo številni pacienti, ki za neoperativno zdravljenje izberejo Medicofit kliniko. Težave s hrbtenico v nadaljevanju delimo na specifične bolečine oz. težave, ki imajo potencialne indikacije za operativno sanacijo oz. so pacienti že prestali operacijo hrbtenice, ter na nespecifične bolečine, ki so posledica kompleksnih biopsihosocialnih dejavnikov.

Zelo uspešni smo pri izvedbi postoperativne fizioterapije po operaciji ligamentnih poškodb velikih sklepov. Primer je rekonstrukcija sprednje križne vezi oz. operacija ACL. Zares veliko pacientov obravnavamo po različnih artroskopskih posegih na kolenu. Zahtevnejša stanja, za katera imamo ene izmed boljših strokovnjakov, so rehabilitacija po matičnih celicah kolena za obnovitev hrustanca, šivanju meniskusa in rekonstrukciji sprednje križne vezi. Zaupajo nam tudi pacienti po operacijah manjših anatomskih segmentov, kot so Ahilova tetiva, karpalni kanal, hallux valgus.

V letu 2024 smo začeli program Medicofit družina, ki je namenjen pacientom, za katere je najustreznejša dolgoročna fizioterapija zaradi same narave ortopedskih stanj, ki načeloma niso ozdravljiva in imajo kot predvideno posledico progresiven upad funkcije s staranjem. Sem sodijo revmatoidni artritis, osteoporoza, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen in različna nevrološka stanja.

V letu 2024 torej glede na anatomsko področje rehabilitacije prevladujejo hrbtenica, kolk in koleno. Po skrbnem pregledu števila primerov specialistične fizioterapije pa ugotavljamo, da smo izvedli največ rehabilitacij trna v peti in kalcinacije v rami. Za rehabilitacijo obeh stanj nas obiščejo tudi pacienti iz sosednjih držav. Za trn v peti in kalcinacijo v rami postajamo prepoznani kot vodilni strokovnjaki predvsem zaradi napredne tehnologije, ki je v obeh primerih ključnega pomena, saj gre za obravnavo neželenih anatomskih naplastitev kalcija, pri čemer manualna terapija in vaje nimajo izrazitega vpliva, vsaj v akutnem zdravljenju ne.

FOTO: Medicofit

Medicofit klinika je prepoznana kot izrazito stabilno kadrovsko okolje. Kako vam to uspeva?

Stabilno in stimulativno delovno okolje je odsev naše vizije razvoja podjetja. »Vodilni strokovnjaki za poškodbe in bolečine« za nas ni le oglaševalski slogan, temveč dejanska usmeritev naše fizioterapije v specializacijo rehabilitacijskih znanj. Posledično zaposlenim omogočamo številna mednarodna izobraževanja in možnosti za hitro strokovno rast, za nas pa je to povsem normalno oz. vsakdanje. Kadri pri nas zares hitro napredujejo in imajo možnost, da postanejo zelo dobri strokovnjaki fizioterapije in kineziologije.

Fizioterapevti v javnem zdravstvu so izrazito omejeni, saj budžeta za izobraževanja praktično nimajo. Javna zdravstvena mreža za dodatno izobraževanje fizioterapevtu letno nameni le 100–200 EUR, Medicofit klinika pa v povprečju 2.500–3.000 EUR na zaposlenega. Govorimo torej o 20-kratnem faktorju vložka v šolanje kadra, ki je 100-% strošek podjetja. Posledično nas perspektivni fizioterapevti in kineziologi poiščejo sami, trenutno imamo kar dolgo čakalno vrsto za začetek dela.

Za naše strokovno okolje je značilno, da priložnost iščejo predvsem mladi strokovnjaki fizioterapije in kineziologije, ki verjamejo v znanost, v kakovostno klinično prakso in želijo razviti svoj potencial. Možnost pridobijo torej predvsem tisti, ki jim ta poklic veliko pomeni in želijo pacientu ponuditi največ. Tisti, ki izbirajo poklic fizioterapevta in kineziologa le kot hobi in ne razumejo zahtevnosti kliničnega okolja, praviloma ne opravijo našega selekcijskega postopka, ki je sam po sebi strokoven izziv.

Naš recept za uspeh je torej nenehno in nesebično vlaganje v izobraževanja in šolanje strokovnih kadrov, za katere si zares prizadevamo, da postanejo najboljši na svetu na področju neoperativne rehabilitacije. Naš močni značaj podjetja oz. vizije tako avtomatsko zelo privlači kadre, ki iščejo poštene delovne razmere in stik z vrhunsko prakso fizioterapije, enako kakovostno pa se nas izogibajo tisti, ki poklica fizioterapije in kineziologije ne jemljejo resno.

»Osebno menim, da je za podjetje pomembno, da se jasno odloči predvsem, kaj točno želi postati kot kultura, in da jasno definira svoj značaj. Posledično se kadrovske napake zmanjšajo, saj ljudje jasno vedo, kaj lahko pričakujejo od podjetja. Mi smo se odločili postati najboljše zdravstveno podjetje za pacienta in to jemljemo zelo resno, prostora za polovično delo tako ni,« pove Nejc Šimenko, izvršni direktor in ustanovitelj Medicofit klinike.

Kakšen bo vaš razvoj v prihodnosti? Kaj lahko pričakujejo vaši pacienti?

Pacienti lahko pričakujejo nenehno izboljševanje naših zdravstvenih storitev. Predvsem z vidika uporabljene tehnologije v zgodnji rehabilitaciji, za katero so značilne intenzivne bolečine in otekanje sklepov. Pričakujejo lahko tudi, da bodo naše storitve še naprej cenovno dostopne širši populaciji; smo strogi nasprotniki elitizma v zdravstvu. Za nas boljše zdravstvo prihodnosti pomeni kakovostno dostopno zdravstvo.

Tehnološka podjetja danes pospešeno razvijajo prebojno tehnologijo za neoperativno rehabilitacijo ortopedskih obolenj, kar je vsekakor čisto novo obdobje v fizioterapiji, ki je v preteklosti temeljila predvsem na gibalni terapiji in osnovnih fizikalnih agensih.

V Medicofit kliniki smo v letu 2024 investirali v dve svetovno prebojni instrumentalni tehnologiji, ki sta na voljo vsem našim pacientom v okviru paketov celostnega zdravljenja poškodbe. Tecar WINTECARE T-advanced pa imamo v komercialni rabi celo kot prva klinika na svetu, kar smo dosegli z odličnim sodelovanjem s tehnološkim velikanom iz Lugana v Švici. Gre za tehnologijo, ki omogoča izrazito pospešeno celjenje tkiva in zmanjšanje bolečin zaradi biofeedback delovanja naprave, ki v realnem času meri temperaturo v globini tkiva in nam tako omogoča prilagajanje jakosti glede na geografijo patologije in odziv tkiva. Ponosni smo, da napredno rehabilitacijsko tehnologijo, ki bo prihodnjih nekaj let v uporabi predvsem v elitnem tekmovalnem športu, omogočamo splošnim ortopedskim pacientom v Sloveniji.

Pacienti lahko pričakujejo, da bomo še naprej razvijali že danes vodilno strokovno prakso za obravnavo trna v peti in kalcinacije v rami. Gre za področji, ki temeljita na terapiji z udarnimi globinskimi valovi (ESWT); mi uporabljamo EMS DOLORCAST. Tudi v tem primeru gre za vrh tehnološkega napredka v razvoju zdravljenja z udarnimi valovi. V letu 2025 pričakujemo novo generacijo, ki bo že imela tudi kot prva terapija z globinskimi udarnimi valovi določene biofeedback module. V Medicofit kliniki bomo seveda ponovno eni izmed prvih na svetu, ki bomo pacientom omogočili rehabilitacijo z najnovejšo generacijo fokusnih udarnih valov. Verjamemo, da bomo patologije, kot sta trn v peti in kalcinacija v rami, v prihodnosti obravnavali še bolj učinkovito.

Velik preboj pričakujemo na področju obravnave nevropatske bolečine, predvsem inducirane s kemoterapijo onkoloških bolnikov. Kot prvi v Sloveniji bomo predstavili zdravljenje s patentirano instrumentalno tehnologijo, ki ima 80-% dokazano učinkovitost pri zdravljenju simptomov nevropatske bolečine. Številnim pacientom bomo spremenili življenje na bolje. Gre za zelo zanimivo področje z veliko potenciala in verjamem, da bodo veseli predvsem pacienti.

FOTO: Medicofit

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit