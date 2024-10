Uspešno kliniko Medicofit je Nejc Šimenko ustanovil pri 26. letih

Klinika Medicofit je zelo hitro postala eden vodilnih centrov za ortopedsko fizioterapijo v Sloveniji, kjer je v središču pozornosti pacient. Z inovativni pristopi je Nejc Šimenko uresničil idejo, ki se mu je porodila že med študijem – kako povezati teorijo o gibanju z dejanskim zdravljenjem poškodb in izboljševanjem kakovosti življenja. »Ko sem se podal na to pot, sem se zavedal, da bo potrebnega veliko truda, vztrajnosti in seveda tudi nekaj tveganja,« nam je v zelo zanimivem pogovoru razkril naš sogovornik, ki je že pri 26 letih začel graditi svojo vizijo in jo zelo hitro nadgradil in razširil. »Vseskozi me je pri delu vodila strast. Vedno sem si želel ustvariti okolje, kjer se bo vsak pacient počutil varnega in kjer bomo lahko združili najboljše iz sveta rehabilitacije, fizioterapije in kineziologije. Ta strast in vizija sta me vsak dan znova motivirali.«

To je torej zgodba o mladem strokovnjaku in podjetniku, ki je sledil svojim ciljem, vseskozi stremel k izpopolnjevanju svojih veščin in zagotavljanju najboljših možnosti za oskrbo pacientov. In to je tudi zgodba posameznika, ki uspeh gradi skupaj s svojo ekipo, verjame v moč sodelovanja. V svojem timu združuje različna znanja, kar se je zelo hitro izkazalo za zmagovalni pristop, ki omogoča optimalne pogoje za hitro in učinkovito rehabilitacijo.

Kliniko ste ustanovili že pri 26 letih. Kako ste lahko že tako mladi dosegli takšen uspeh?

Nejc Šimenko FOTO: Medicofit

Mislim, da je ključ v tem, da nikoli nisem razmišljal o starosti kot o omejitvi. Starost je samo številka. Vedno sem verjel, da če imaš jasen cilj, dobre ljudi okoli sebe, si pripravljen trdo delati in imaš dobre namene, lahko dosežeš karkoli.

Skrbno sem izbiral svojo ekipo, saj vem, da uspeh nikoli ni rezultat dela enega človeka, temveč ekipe. Hkrati pa sem vlagal veliko časa v izobraževanje in nadgrajevanje lastnega znanja. Sodeloval sem s strokovnjaki z različnih področij, se učil od najboljših in ves čas iskal priložnosti za rast. Moj cilj ni bil zgolj ustanoviti podjetje, temveč ga postaviti na temeljih, ki bodo omogočali dolgoročen uspeh.

»Danes sem neizmerno hvaležen naši ekipi, ki trdno stoji za vrednotami podjetja in skrbi za visoko kakovost obravnave vsakega pacienta. V ekipi imamo kar nekaj izjemnih ljudi. Na prvem mestu lahko izpostavim poslovnega partnerja Jaka Plantana in strokovnega direktorja Medicofit klinike Marka Stojanoviča. Oba sta v zgodbi Medicofit od prvega dne, skupaj smo premagali številne začetne izzive podjetništva.«

Ekipa Medicofit FOTO: Medicofit

Kako bi opisali svojo vizijo za kliniko Medicofit?

Najprej naj poudarim, da ne gre za mojo vizijo, temveč našo vizijo. Vizijo namreč soustvarjamo skupaj, gre za nekaj, kar se vedno razvija skozi čas in dobiva pravo končno obliko šele skozi ekipo. Čeprav v resnici nobena vizija nikoli nima končne oblike. Gre za proces stalnega razvoja dodane vrednosti za probleme, ki jih rešujemo na trgu.

Vizija za Medicofit je vedno bila in vedno bo ustvariti zdravstvo, kjer pacient ni le številka, temveč posameznik, ki ima možnost visoko kakovostne specializirane obravnave. Želel sem ustvariti prostor, kjer bodo pacienti deležni vrhunske oskrbe, ki bo temeljila na sodobnih znanstvenih dognanjih, hkrati pa bodo terapevti imeli dovolj časa in sredstev, da se posvetijo vsakemu pacientu posebej.

Nikoli mi ni bila všeč ideja tako imenovanih holističnih centrov, ki jim sam, v šali, pravim tudi »svaštarnice«. Gre za koncept združevanja številnih raznolikih zdravstvenih storitev v eni kliniki, v kateri praviloma delajo pogodbeni izvajalci in nima nikakršnega naprednega strokovnega znanja iz dotične veje medicine ali interesa za razvoj naprednega know-howa. Tovrstnih klinik imamo danes kar veliko. Gre za na videz sanjski koncept, kjer pacient najde rešitev za vsak zdravstveni problem, vendar v zakulisju brez prave kulture, brez rešitev za zahtevne zaplete in brez timskega duha, kar pacienti čez čas seveda začutijo. Še vedno velja pravilo, da ko se pacient sooča z resnim zdravstvenim stanjem, išče visoko specializirano rešitev. Ena takih rešitev je Medicofit klinika, ki razvija izključno napredno neoperativno zdravljenje ortopedskih obolenj in poškodb.

»Osebno želim, da je Medicofit klinika sinonim za kakovost, strokovnost in inovativnost na področju rehabilitacije in fizioterapije. In kar je najbolj pomembno – da ljudje, ki prihajajo k nam, vedo, da bomo skupaj z njimi gradili na dolgotrajnem izboljšanju njihovega zdravja.«

Veliko govorite o vlaganju v ekipo in izobraževanje kadra. Kako pomembno je to za vas?

Izobraževanje kadra je zame ena najpomembnejših prioritet. Ko sem ustanavljal kliniko, sem hitro ugotovil, da so moji sodelavci največja vrednost podjetja. Želim si, da se vsi v ekipi ves čas učijo in rastejo. Zato redno organiziramo interne seminarje, delavnice in usposabljanja, na katerih se učimo novih tehnik, pristopov in spoznavamo najnovejše raziskave na področju fizioterapije in kineziologije.

Poleg tega redno sodelujem z mednarodnimi strokovnjaki iz različnih sorodnih vej medicine, kar omogoča našim terapevtom dostop do najboljših praks z vsega sveta. Pomembno mi je, da se počutijo podprte in da imajo priložnost za rast, saj to ni dobro le zanje, ampak tudi za paciente. Ko imaš usposobljeno ekipo, ki je motivirana in ves čas nadgrajuje svoje znanje, je to ključno za dolgoročni uspeh podjetja.

Lahko govorimo, da uspešno ustvarjamo »utopijo« za strokovnjake fizioterapije in kineziologije z močno strokovno identiteto. To pomeni, da smo izredno dober delodajalec za študente in diplomirane fizioterapevte, ki že v zgodnji karieri kažejo zanimanje za znanstveno ozadje fizioterapije in kineziologije. Mladih, ki imajo potencial in strokovne ambicije, ni malo, priložnosti pa praviloma, do ustanovitve Medicofit klinike, ni bilo. Pri nas dobijo mladi fizioterapevti in kineziologi, ki izstopajo, priložnost stika z napredno klinično prakso že v zgodnji fazi študija. Spodbujamo združevanje praktičnega učenja in teorije.

Izobraževanje VR tehnologije v ortopedski rehabilitaciji FOTO: Medicofit

Veliko torej pomagate tudi študentom. Kako pomembna je podpora mladim strokovnjakom za vas?

Absolutno. Ko sem bil sam študent, sem si želel, da bi imel več priložnosti za praktične izkušnje in mentorstvo. Zato zdaj to želim omogočiti mladim. Redno sodelujemo s številnimi študenti, ki jim omogočamo študijsko štipendijo ter pridobitev izkušenj in praktičnega znanja v dejanskem kliničnem okolju.

Želim jim ponuditi prostor, kjer lahko rastejo in se učijo, hkrati pa imajo strokovne mentorje, ki so jim v podporo. Pomembno mi je, da mladi vstopajo v delovno okolje samozavestni in opremljeni z znanjem, ki ga potrebujejo za uspeh. Hkrati pa verjamem, da so mladi strokovnjaki prihodnost naše stroke, zato je ključno, da jim pomagamo na poti.

Kaj pa vaša predanost pacientom? Vaša klinika je znana po tem, da so pacienti deležni zelo osebne obravnave.

To je zame osrednji del vsega, kar počnemo. Vse se začne in konča pri pacientu. Verjamem, da mora biti vsak posameznik slišan in razumljen. V naši kliniki se ne osredotočamo zgolj na simptome, ampak na celostno zdravje posameznika. Zato veliko časa namenimo poslušanju pacienta in razumevanju njegovih potreb, ciljev in strahov.

Ne gre zgolj za to, da pozdravimo poškodbo, temveč da pomagamo pacientu izboljšati kakovost življenja na dolgi rok. Želim, da se vsak počuti podprtega in vključenega v proces zdravljenja. To zaupanje je ključnega pomena za uspešno rehabilitacijo.

Klinika Medicofit je postala vodilna institucija na področju specialistične fizioterapije v Sloveniji. Celovit, znanstveno podprt in individualiziran pristop pacientom omogoča ne le okrevanje, temveč dolgoročno boljšo kakovost življenja. To je trend, ki mu sledijo tudi vodilne svetovne klinike.

Pacient na obravnavi fizioterapije Medicofit. FOTO: Medicofit

Kaj bi svetovali mladim podjetnikom in strokovnjakom, ki šele vstopajo v svet rehabilitacije ali želijo odpreti svoje podjetje?

Pacientka v kliniki Medicofit po zaključeni fizioterapiji. FOTO: Medicofit

Prvi korak je, da pridobijo izkušnje in znanje ter da resnično razumejo, kateri problem stranke oz. pacienta rešujejo. Podjetništvo v zdravstvu je zahtevno, obstajajo jasna pravila znanosti in stroke, ki jih ne moremo kršiti zgolj zato, ker imamo svoje podjetje. Odgovornost je velika. Telo pacienta je sveto, spoštovati moramo znanstveno dokazana dognanja klinične prakse. V Sloveniji je fenomen psevdoznanosti v zdravstvu še vedno preobsežen za napredno zahodno državo. Posledice za paciente so lahko katastrofalne. V fizioterapiji npr. pogosto opažamo ponujanje zdravljenja z masažo, osteopatijo, storitvami kiropraktikov, manualno medicino, dihalnimi vajami, jogo, pilatesom ... Gre za povsem korektne komercialne storitve, ki pa spadajo v področje zdravega življenjskega sloga in niso nadomestilo za strokovno vodeno fizioterapevtsko rehabilitacijo.

Če želimo podjetje ustanoviti le zato, da bomo pač imeli podjetje, gre praviloma za slabe temelje in pot majhne dodane vrednosti z veliko stresa. Ko želimo rešiti problem, ki ga dobro razumemo, ter smo usmerjeni v uporabnika od začetka, potem je podlaga dobra za uspeh. Resnično si moramo želeti reševati probleme, to je osnova.

Mladim moje starosti in mlajšim bi rekel tudi, naj ne dovolijo, da jih dvomi omejujejo. Če imaš jasno vizijo, strast in si pripravljen trdo delati, lahko dosežeš karkoli. Ne bo preprosto, ampak pomembno je, da vztrajaš, se učiš iz izkušenj in ne obupaš ob prvih ovirah. Je pa pomembno razumeti, da pot podjetništva v zdravstvu pomeni veliko odrekanja. Ni za vsakogar, saj se moraš biti pripravljen žrtvovati ne le za lastne interese, temveč za interese vseh deležnikov. Praviloma kot podjetnik »nagrado« vedno dobiš zadnji in sprejemanje tveganja, da ta nikoli ni zagotovljena, je gola osnova. Želja razvijati odlično dodano vrednost za uporabnika oz. pacienta mora biti vsekakor večja od želje po nagradi.

V naši mali Sloveniji ima poleg tega vsaka nova ideja veliko nasprotnikov. To pogosto občutimo tudi mi, vendar smo se v treh letih že privadili in nam zdaj daje le še dodaten zagon. Mladi podjetniki morajo biti trdni, zaupati morajo svoji ekipi in sebi vedno, v vsaki situaciji.

Prav tako bi svetoval, naj vlagajo v odnose – tako s sodelavci kot pacienti. Gradnja močnih odnosov je ključ do dolgoročnega uspeha. In ne nazadnje, naj se nikoli ne ustavijo pri učenju. Svet rehabilitacije in zdravstva se ves čas spreminja, zato je ključnega pomena, da ostaneš na tekočem z najnovejšimi raziskavami in praksami.

