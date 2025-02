V Kolumbiji bi prepovedali spominke s podobo Pabla Escobarja

V kolumbijskem kongresu so predlagali zakon, ki bi prepovedal prodajo spominkov z motivom narkokralja Pabla Escobarja. Medtem ko marsikdo podpira prepoved nošenja majic s podobo najhujšega zločinca v zgodovini Kolumbije, je precej tudi takih, ki jim prodaja tovrstnih spominkov predstavlja večino prihodka.

Od smrti zloglasnega mafijskega šefa mineva več kot tri desetletja, njegova javna podoba pa se še vedno ohranja ne le v Kolumbiji, temveč povsod po svetu. Številni Kolumbijci, predvsem iz revnejših predelov Medellina, mafijskega šefa kujejo v zvezde, saj je z denarjem od prodaje drog in izsiljevanja v najranljivejših soseskah gradil stanovanja, oboževalci po svetu pa opevajo Escobarjev luksuzni življenjski slog iz Netflixove nanizanke iz leta 2015 Narcos.

Stranka si ogleduje oblačila z Escobarjevo podobo. FOTO: Juan David Duque/Reuters

Zaradi Escobarjevega množičnega nasilja in obračunavanja v trgovini z drogami se je iz Kolumbije izselilo okoli štiri milijone ljudi. Delovanje Medellinskega kartela je terjalo več kot 200.000 smrtnih žrtev, štiri tisoč pa so jih domnevno ubili Escobarjevi neposredni sodelavci.

Kljub grozovitim zločinom se Escobarjev obraz še vedno pojavlja na majicah, pokrivalih, svečah, skodelicah. Zakonski osnutek se zavzema za prepoved vsakršnih predmetov in spominkov z Escobarjevo podobo oz. s podobo kateregakoli obsojenega zločinca. Predlagani zakon je podprl tudi medellinski župan Federico Gutiérrez, ki je prodajanje spominkov z Escobarjevo podobo označil za »žalitev mesta, države in žrtev Escobarjevega nasilja«.

»Pravico imamo delati«

V Kolumbiji čas delovanja Medellinskega kartela pomnijo kot najbolj krvavo obdobje v zgodovini države. »Težkih časov, ki so del naše nacionalne zgodovine in spomina, ne smemo ovekovečevati na majicah in nalepkah, ki jih prodajajo na vsakem vogalu,« je za BBC dejal član kongresa in soavtor zakonskega osnutka Juan Sebastián Gómez.

Predlagani zakon bi ob sprejetju prepovedal tako prodajo kot nošenje in uporabo majic ter predmetov, ki oglašujejo zločince. Kršilci zakona bodo dobili denarno kazen, prodajalcem pa bodo začasno zaprli trgovine s spominki.

Podporniki osnutka zakona v kolumbijskem kongresu si prizadevajo za preoblikovanje Escobarjeve javne podobe, ki jo smatrajo za žalitev žrtev njegovih zločinov. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Številni prodajalci predlaganemu zakonu nasprotujejo, saj od prodaje spominkov z Escobarjevo podobo zaslužijo od 15 do 60 odstotkov celotnega prihodka. »Grozno je. Pravico imamo delati, Pablove majice pa se še posebej dobro prodajajo,« je za BBC dejala Joana Montoya, prodajalka iz turističnega območja Comuna 13 v Medellinu. Prodaja spominkov z Escobarjevo podobo družinam pomaga pri preživetju, plačevanju najemnine in nakupu hrane, je še dodala Montoya.

Če bodo v kongresu zakon sprejeli, bodo prodajalcem omogočili obdobje prilagoditve, ko bodo lahko spominke z Escobarjem nadomestili z drugimi izdelki.