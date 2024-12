Kolumbijci svojega Robina Hooda niso pozabili

V nadaljevanju preberite:

Pablo Emilio Escobar Gaviria se je rodil 1. decembra 1949 in umrl 2. decembra 1993, kako, pa še danes ni povsem jasno. V njemu posvečenem muzeju pravijo, da se je ustrelil sam, ko so ga obkolili vojaki in policisti, večina drugih meni, da so ga ubili kolumbijski vojaki. Že pri 27 letih je bil Escobar milijonar, premoženje pa si je začel nabirati z ropi in izsiljevanjem.

Leta 1966 je zapustil gimnazijo in se začel ukvarjati s ponarejenimi diplomami, krajami video- in avdioopreme, nato avtomobilov in z izsiljevanjem. Prvič so ga aretirali pri 25 letih. Kmalu nato se je lotil ugrabitev premožnih ljudi in zanje zahteval visoko odkupnino. Ko je odstavil tedanjega vodjo mamilarske tolpe Fabia Restrepo, je postal njegov naslednik.