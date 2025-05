Kongresni trg, živi mozaik zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Veselje množic na dan osvoboditve Ljubljane se je s cest in ulic zlivalo tudi na Kongresni trg, ki je dan zatem, še bolj okrašen z zastavami, cvetjem, zelenjem ter s četami, narodnimi nošami in »napisi v pozdrav maršalu Titu in naši osvobodilni vojski, zavezniški rdeči armadi in njenemu poveljniku maršalu Stalinu, novi demokratični federativni Jugoslaviji in našim osvobojenim primorskim krajem«, kakor je poročal Slovenski poročevalec, pričakal prvo povojno narodno vlado in vodstvo osvobodilnega gibanja. Dvanajstega maja 1945 je bila tam tudi veličastna žalna slovesnost v počastitev spomina padlih borcev.

Prostor, ki se je prenovljen po izvirnih načrtih v mestno življenje vrnil s slovesnostjo ob 20. rojstnem dnevu države, leta 2011, s Koncertom tisočih oziroma Mahlerjevo osmo simfonijo, pa je povezan še z mnogimi drugimi zgodovinskimi dogodki.