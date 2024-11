Kultni čevapčiči končno v Ljubljani!

Kultna hrvaška blagovna znamka čevapčičev, znana po pristnem dalmatinskem žaru, je odprla svoja vrata na Trubarjevi cesti 23. Potem ko je v manj kot dveh letih dosegla neverjeten uspeh s kar osmimi restavracijami po Hrvaškem, sta se ustanovitelja Duje Pisac in Joško Kerum odločila prenesti duha dalmatinske tradicije tudi v Slovenijo. To je šele začetek, načrti za širitev v druga slovenska mesta že nastajajo.

FOTO: Chevap House

Skrivnost uspeha – vrhunske sestavine in občutek za podrobnosti

Temelj uspeha restavracije Chevap House je skrbna izbira sestavin in zavezanost kakovosti. Meso prihaja s priznanih slavonskih kmetij, znanih po bogati živinorejski tradiciji, čevapčiči pa so pripravljeni iz 21 dni staranega govejega mesa, ki doseže bogastvo okusa in izjemno mehkobo.

»Ključ našega uspeha so vrhunske sestavine, ki jih pozneje oplemenitim po svojem receptu,« poudarja chef Duje Pisac, ki je s svojo strastjo do kakovosti blagovno znamko Chevap postavil na gastronomski zemljevid regije.

Chevap by chef Duje Pisac dodatno izstopa kot ena redkih blagovnih znamk s certifikatom Halal, ki zagotavlja najvišje standarde pri izbiri sestavin, etičnosti proizvodnega procesa in čistosti priprave ter prilagajanju različnim prehranskim zahtevam. Tako je prav vsak grižljaj nepozabno doživetje.

FOTO: Chevap House

Partnerji z vizijo

Chevap House ni samo zgodba o odlični hrani, ampak tudi o viziji in uspehu partnerstva. Duje Pisac, ki je zasnoval koncept Chevap House, je združil moči z Joškom Kerumom, lastnikom skupine Joker, ki zaposluje več kot 480 ljudi in v svojem portfelju vključuje številne blagovne znamke, med njimi tudi Chevap.

Ideja o blagovni znamki Chevap se je porodila v restavraciji, kjer je Duje delal in pripravljal vrhunske specialitete, med drugim tudi čevapčiče iz staranega mesa. Ker sta Pisac in Kerum prepoznala potencial takšne kakovosti, sta skupaj zasnovala idejo, kako ta edinstveni okus približati širšemu občinstvu. Njuna vizija je združila tradicijo in odličnost v blagovno znamko, ki danes doživlja neustavljivo rast.

FOTO: Chevap House

Chef Duje Pisac v Ljubljani – kaj vas čaka

Chef Duje Pisac bo od 13. do 15. novembra v Ljubljani osebno pripravljal čevapčiče in vabil vse, da izkusijo okus tradicije na sodoben način. »Vsakega vabim, da pokusi najboljše meso in začuti našo strast do vrhunske hrane,« pravi Duje.

Chevap House ponuja kultne čevapčiče, gurmanske burgerje, teletino, jagnječje kotlete in vrhunske specialitete, kot je meso govedi black angus, ter izbrana slovenska in hrvaška vina, vse po dostopnih cenah, ki vsakomur omogočajo, da okusi to uspešno gurmansko zgodbo.

FOTO: Chevap House

FOTO: Chevap House

Naročnik oglasne vsebine je Chevap House