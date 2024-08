Levinja Čaja po smrti Maksimusa dobila prijateljico, levinjo Jeevano

Levinja Čaja iz Ljubljanskega živalskega vrta je po štirih mesecih samote, ko je po slovesu samca Maksimusa ostala sama, končno dobila družbo. Sredi julija se ji je pridružila levinja Jeevana (izgovori se dživana), ki je prej živela sama, v enem izmed živalski vrtov. Po dveh tednih prilagajanja na novo okolje sta levinji končno začeli raziskovati tudi zunanjo ogrado, kjer ju lahko občudujejo tudi obiskovalci.

»Zdaj je pripravljena, da sprejme prve ljubljanske obiskovalce, ki jo bodo najlažje prepoznali po tem, da je nekoliko večja od Čaje, močneje pa je odlakana tudi njena konica repa,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Levinja Živana pogleda Čajo. FOTO: Petra Hrovatin/ arhiv Zoo Ljubljana

Jeevana, kar v hindiju pomeni življenje, je ena od 125 azijskih levov, ki so del evropskega vzrejnega programa za ohranjanje ogrožene podvrste. Levinji, stari petnajst let, sta se odlično ujeli in spoprijateljili, kar je velik uspeh za ohranjanje te redke podvrste levov.

Nova levinja se je skotila v živalskem vrtu v Zürichu, ki je bil eden od treh, ki so v zgodnjih devetdesetih letih v Evropo uvozili prvih devet azijskih levov iz Indije. Iz matičnega krdela je bila kasneje preseljena v ZOO Jaszbereny na Madžarskem. Ker je tudi ta levinja ostala sama, se je koordinator Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev (EAZA) odločil, da obe petnajstletni levinji zrela leta preživita skupaj v našem živalskem vrtu.

Po medsebojnem pozdravljanju in spoznavanju danes mirno sobivata v ogradi. FOTO: Petra Hrovatin/arhiv Zoo Ljubljana

Čeprav sodobna genetika indijske leve uvršča med severnoafriško podvrsto, se od nje razlikujejo po videzu in načinu življenja. Namesto v savanah se azijski levi zadržujejo v vlažnih mešanih gozdovih. Imajo manj izrazito grivo, vendar so bolj poraščeni v pazduhah, po kožni gubi na trebuhu in na konici repa. Azijski levi živijo v manjših krdelih, sestavljenih predvsem iz samic z mladiči, medtem ko samci živijo ločeno ali v manjših skupinah.

Veleposlanica Indije v Ljubljani Namrata S. Kumar je ob tem dogodku donirala drevje za pozelenitev ograde azijskih levov v živalskem vrtu ter postala ena od pokroviteljev živalskega vrta, kar bo omogočilo obnovo gozda v tem delu krajinskega parka.