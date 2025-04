Mehiškemu bendu zaprli vrata ZDA zaradi poveličevanja mamilarskega kralja

Mehiška glasbena skupina Los Alegres del Barranco se je počasi odpravljala na ameriško turnejo, več koncertov bi imeli v ameriških zveznih državah, vključno z Oklahomo (4. aprila), Teksasom, Alabamo, Kentuckyjem in Kalifornijo. Njihova glasba in glasba drugih t. i. norteño skupin ima veliko poslušalcev v ZDA, zlasti na območjih, kjer živijo mehiški Američani.

Toda ameriško zunanje ministrstvo je članom skupine preklicalo vizume, potem ko so med nastopom v avditoriju na Univerzi v Guadalajari projicirali slike vodje mamilarskega kartela nove generacije Jalisco (CJNG), Nemesia Oseguera Cervantesa, znanega tudi kot El Mencho, zraven pa igrali balado v čast »možu vojne, ki ljubi svojo družino«. Sporočilo je bilo jasno: naj živijo kriminalci, naj živi Jalisco.

Jalisco je ena od osmih kriminalnih združb, ki jih je Trumpova administracija nedavno razglasila za teroristično organizacijo, šlo naj bi za enega najmočnejših mehiških kartelov, za katerega ameriška uprava za boj proti drogam meni, da ima v svojih vrstah okoli 19.000 ljudi.

Namestnik ameriškega državnega sekretarja Christopher Landau je v objavi na X zapisal, da resno jemljejo svojo odgovornost glede dostopa tujcev v državo. »Zadnja stvar, ki jo potrebujemo, je dobrodošlica za ljudi, ki poveličujejo kriminalce in teroriste«. State Department je članom skupine preklical delovne in turistične vizume.

Kot piše agencija AP, so bili številni umetniki, ki so zdaj na vrhu lestvic, deležni ostrih kritik, ker njihova besedila vodje kartelov pogosto prikazujejo kot robine hoode. Drugi pravijo, da žanr, znan tudi kot »narcocorridos« ali balade o drogah, ki jih je mogoče slišati po vsej Mehiki, izraža kruto resničnost mnogih mladih. BBC pa poudarja, da so »številne skupine, ki igrajo glasbo norteña - ritem, ki ga navdihuje polka, ob spremljavi harmonike - plačane od mamilarskih baronov, da skladajo te pesmi.«

Pred Landauovo odpovedjo je koncert povzročil veliko polemik in ogorčenja že v Mehiki, v ponedeljek ga je obsodila mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. Državno tožilstvo je spodbudila, da je začelo preiskavo zaradi »poveličevanja zločinov«.

Pesem, ki hvali El Mencha, ni edina v repertoarju Los Alegres del Barranco. Skladba z naslovom The 701 govori še o zloglasnejšem nark okralju El Chapu Guzmanu in o tem, kako se je povzpel na 701. mesto na seznamu najbogatejših ljudi na svetu revije Forbes. Opisuje ga kot »najbolj iskanega človeka na svetu«, ki ni le bogat, ker ima »veliko bankovcev«, ampak tudi zato, ker «lahko računa na prijateljstvo ljudi«.