Milijardêr

Ste se kdaj vprašali, zakaj so na Forbesovi lestvici najbogatejših Zemljanov v slovenščini (in še kakem drugem jeziku) navedeni milijarderji, v angleščini pa bilijonarji (angl. billionares)? Ne, razlika ni v količini denarja.

V različnih delih sveta se za poimenovanje velikih števil, torej števil nad milijon (106), uporabljajo različni sistemi. V slovenščini sledimo načinu, ki velja v večini Evrope, ne pa tudi v angleško govorečih državah. Zaradi tega je v slovenščini tisoč milijonov (109) milijarda, v angleščini pa bilijon; naš bilijon (1012) je v angleškem sistemu trilijon, naša bilijarda (1015) je kvadrilijon, naš trilijon (1018) je kvintilijon in tako naprej.

Beseda milijarder v slovarjih na portalu Fran.

Beseda milijarder po SSKJ2 pomeni nekoga, ki ima milijardno premoženje. Izraz milijarda smo v slovenščino (prek nemščine) prevzeli iz francoščine – logično, saj sta k razvoju sistema, ki ga uporabljamo, v 15. in 16. stoletju pomembno prispevala francoska matematika Nicolas Chuquet in Jacques Pelletier du Mans.

Žal je na Forbesovi lestvici danes le malo Evropejcev (in že nekaj let bolj ali manj en sam Francoz), bogati pa so iz leta v leto bogatejši. Le upamo lahko, da se kopičenje bogastva ne bo kmalu poznalo tudi na našem jeziku – da bi zaradi Forbesove lestvice tudi v slovenščini morali začeti uporabljati besedo bilijonar …

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Januška Gostenčnik.