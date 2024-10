»To je velika zmešnjava, vsi bodo nezadovoljni: španska in kolumbijska vlada, staroselci in lovci na zaklade,« je prizadevanja, da bi iz morskih globin pred kolumbijsko obalo dvignili ladjo San José komentirala zgodovinarka Carla Rahn Phillips. Španska galeja, ki so jo pred tristo leti oziroma natančneje leta 1708 potopili Britanci, je domnevno najdragocenejša ladijska razbitina vseh časov, tovor zlata, srebra in dragih kamnov je menda vreden kar trinajst milijard evrov.

Nič nenavadnega, da si zdaj ladjo lastijo tako Kolumbija in Španija kot južnoameriški staroselci ter seveda ameriška ekspedicija, imenovana Glocca Mora, ki je ladjo odkrila leta 1980. Kolumbijsko vlado so poskušali prepričati, da bi sklenili partnerstvo in si dragocenosti razdelili, vendar Kolumbijci v to niso privolili.

Prav nasprotno, leta 2015 so trdili, da so ladjo odkrili sami, torej brez informacij ameriške ekspedicije. Zadeve so se še bolj zapletle, ker je ladjo zahtevala tudi Španija, češ da takrat Kolumbija ni bila samostojna država, ob tem pa še staroselci iz Bolivije in Peruja, češ da so Španci srebro, zlato in drage kamne tako in tako naropali v teh dveh državah.

Pomorsko pravo je glede ladijskih razbitin na dnu morja precej nejasno, tudi sodni spori doslej niso prinesli nobenega napredka, vse več ljudi pa se zavzema za to, da bi ladja ostala tam, kjer je. Takšno rešitev zagovarjajo številni zgodovinarji, tudi Carla Rahn Phillips, ki je napisala obsežno knjigo o tej ladji, in prav tako morski arheologi, ki poudarjajo, da bi morali ostati ladja in posmrtni ostanki šesto članov posadke na morskem dnu.