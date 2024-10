Najpogostejši miti o išiasu: strokovnjaki razbijajo napačna prepričanja

Zaradi išiasa trpi kar 40 odstotkov odraslih, starih od 40 do 50 let. Gre za razširjeno težavo, ki lahko pacientu povzroča nemalo težav, ga ohromi in mu zaustavi »normalni« življenjski ritem. Kljub takšni razširjenosti številni še vedno podležejo splošnim nepreverjenim mitom o išiasu ter si onemogočajo pravilno zdravljenje in hitro okrevanje. Na srečo obstaja rešitev.

Strokovnjaki iz priznane klinike Medicofit so z nami delili najpogostejše mite o išiasu in strokovne nasvete, kako pravočasno ukrepati in pospešiti rehabilitacijo.

Kaj je išias in kako prepoznamo njegove simptome

Najprej začnimo z dejstvi. Išias ni bolezen, ampak skupek simptomov, ki so posledica utesnitve ishiadičnega živca – najdaljšega in največjega živca v človeškem telesu. Pri draženju ali utesnitvi živca – zaradi hernije diska, mišičnega krča ali drugih težav – se pojavijo simptomi, kot so:

bolečina, ki seva iz spodnjega dela hrbta v nogo,

mravljinčenje in odrevenelost,

šibkost mišic,

poslabšanje simptomov med sedenjem in

celo uhajanje urina in blata.

Ker je ishiadični živec ključen za nadzor gibanja v spodnjih okončinah, lahko poškodba ali vnetje tega živca bistveno vpliva na sposobnost gibanja. Posledice so lahko lažje ali težje omejitve pri vsakodnevnih opravilih. Hoja, vstajanje ali celo sedenje lahko postanejo kar velik zalogaj.

Simptomi so lahko blagi, pogosto pa se lahko razvijejo tudi v hudo bolečino, ki močno vpliva na vsakodnevna opravila. FOTO: Depositphotos

Brez ustreznega zdravljenja lahko stanje napreduje, posledica je dolgoročna izguba mišične moči in občutljivosti, zaradi česar postane kakovost življenja močno okrnjena. Čeprav je bolečina pogosto huda, to ne pomeni, da je išias neozdravljiv – prav nasprotno. Ključ do uspeha sta hitra diagnoza in takojšnje zdravljenje.

Imate išias oziroma ste prepoznali katerega od simptomov? Naročite se k specialistu fizioterapije za išias z dobrimi učinki zdravljenja.

Štirje miti, zaradi katerih po nepotrebnem odlašate z rehabilitacijo

To so najpogostejši miti o išiasu, ki vas ovirajo pri tem, da bi poiskali strokovno pomoč.

Mit 1: Bolečina bo minila sama od sebe, zdravljenje ni potrebno

»Zdaj me boli, ampak bo minilo.« To je ena najpogostejših zmot, saj številni verjamejo, da bo bolečina sčasoma kar izginila. V resnici lahko zanemarjanje simptomov vodi do poslabšanja stanja, kroničnih težav ali celo do trajne okvare živcev. Strokovnjaki iz klinike Medicofit poudarjajo pomen pravočasne diagnostike in zdravljenja, saj prav hitro ukrepanje prepreči dolgotrajne zaplete in skrajša čas rehabilitacije.

Mit 2: Operacija je edina rešitev za dolgotrajne bolečine

Pogosto prepričanje med pacienti z išiasom je tudi to, da je operacija edina učinkovita rešitev za dolgotrajne bolečine pri išiasu. Vendar pa v kliniki Medicofit poudarjajo, da večino primerov uspešno zdravijo s konservativnimi metodami. Ključ do uspeha je natančna diagnostika, ki omogoča prilagojen rehabilitacijski program, v katerem se uporabljajo napredne metode, kot so manualna terapija, mobilizacija sklepov, terapija prožilnih točk in miofascialno sproščanje.

FOTO: Medicofit

»Bom nekaj časa počival, in bo minilo.« Veliko ljudi napačno verjame, da fizična dejavnost poslabša simptome išiasa, v resnici je prav ustrezno prilagojena vadba ključna za okrevanje. V kliniki Medicofit zagovarjajo aktiven pristop k rehabilitaciji, saj je krepitev globokih stabilizatorjev trupa in mišic, ki podpirajo hrbtenico, ključnega pomena za zmanjšanje bolečine in izboljšanje gibljivosti. Pod nadzorom izkušenih specialistov kineziologije izvajajo individualizirane vaje. »V akutni fazi išiasa se osredotočamo na zmanjšanje bolečine in vnetja, kasneje pa uvajamo specifične vaje za krepitev stabilnosti hrbtenice in splošno telesno pripravljenost,« pojasnjujejo v kliniki Medicofit. Pravilno vodena fizična aktivnost pod nadzorom strokovnjakov lahko bistveno pripomore k hitrejši rehabilitaciji.

Mit 4: Išias je neozdravljiv

Prepričanje, da je išias trajno in neozdravljivo stanje, številne ljudi odvrne od iskanja ustrezne terapije. Vendar strokovnjaki v kliniki Medicofit poudarjajo, da sodobne metode zdravljenja išiasa omogočajo popolno rehabilitacijo. S pomočjo inovativnih naprav, ki pospešujejo celični metabolizem in regeneracijo tkiv, dosegajo hitrejše in trajnejše rezultate. »Večino primerov lahko uspešno zdravimo brez operacije, običajna terapija pa traja od osem do dvanajst tednov,« pravijo strokovnjaki klinike Medicofit.

Klinika Medicofit izstopa po svojem celostnem pristopu k zdravljenju, ki temelji na uporabi najsodobnejše tehnologije in prilagojenih rehabilitacijskih programih. Njihov cilj ni le lajšanje simptomov, ampak dolgoročno izboljšanje kakovosti življenja pacientov.

FOTO: Medicofit

Zakaj je zdravljenje v kliniki Medicofit tako uspešno

Uspeh zdravljenja v kliniki Medicofit temelji na njihovi zavezanosti celostni in znanstveno podprti rehabilitaciji, zaradi česar izstopajo na področju specialistične fizioterapije v Sloveniji. Njihov pristop vključuje vse od natančne začetne diagnostike do izvajanja sodobnih terapij in individualizirane preventivne vadbe, kar zagotavlja dolgotrajne rezultate in hkrati preprečuje ponovitev težav.

Z najnovejšimi tehnologijami za hitrejše in učinkovitejše zdravljenje pacientom omogočajo hitrejše okrevanje. Med najsodobnejšimi terapijami, ki jih uporabljajo, so:

visokoenergijski laser SUMMUS, ki blaži bolečine, zmanjšuje vnetja in spodbuja regeneracijo poškodovanih tkiv,

ki blaži bolečine, zmanjšuje vnetja in spodbuja regeneracijo poškodovanih tkiv, terapija TECAR WINTECARE , ki z uporabo radiofrekvenčne energije pospešuje celjenje in izboljšuje prekrvitev poškodovanih področij,

, ki z uporabo radiofrekvenčne energije pospešuje celjenje in izboljšuje prekrvitev poškodovanih področij, diamagnetoterapija PERISO , ki z visokoenergijskimi magnetnimi polji zmanjšuje bolečino in izboljšuje funkcionalnost tkiv,

, ki z visokoenergijskimi magnetnimi polji zmanjšuje bolečino in izboljšuje funkcionalnost tkiv, visokofrekvenčna elektrostimulacija HiTOP, ki z visokofrekvenčnimi tokovi pospešuje obnovo tkiv in zmanjšuje vnetja, zaradi česar se bolečine zmanjšajo.

»Naše naprave za zdravljenje išiasa pospešujejo proces celjenja in olajšujejo bolečine s spodbujanjem regeneracije prizadetih tkiv,« pojasnjujejo strokovnjaki iz klinike, kjer zdravljenje pogosto kombinirajo z različnimi tehnikami manualne terapije:

terapija trigger point , ki cilja na bolečinske točke v mišicah, povezane s kroničnimi bolečinami, kot je išias,

, ki cilja na bolečinske točke v mišicah, povezane s kroničnimi bolečinami, kot je išias, miofascialno sproščanje za odpravo napetosti v fasciji, kar izboljša gibljivost in zmanjša bolečino,

za odpravo napetosti v fasciji, kar izboljša gibljivost in zmanjša bolečino, mobilizacija živčevja, ki zmanjšuje napetost na prizadetem živcu, izboljšuje gibljivost in povečuje pretok krvi.

Primer iz prakse: Klara in njena pot do okrevanja

52-letna Klara je kliniko Medicofit obiskala po priporočilu sodelavke. Že dlje časa je bil njen vsakdan v znamenju zbadajoče bolečine v spodnjem delu hrbta, ki je izžarevala v levo nogo. Dolgo je trpela, saj je bila sprva prepričana, da bo bolečina minila sama od sebe. Poskusila je tudi z zdravili, vendar skoraj ni minil dan brez težav. Po nekaj tednih muk in slabe volje jo je sodelavka v pisarni prepričala, naj poišče pomoč.

Fizioterapevti specialisti za išias so ji diagnosticirali začetno fazo išiasa in pripravili načrt terapije, ki je vključeval manualno terapijo, terapijo prožilnih točk in kineziološko terapevtsko vadbo.

Že po nekaj tednih terapije je Klara opazila občutno zmanjšanje bolečin in izboljšanje gibljivosti. Po zaključenem programu so ji v kliniki svetovali preventivne vaje za ohranjanje rezultatov in preprečevanje ponovnih težav.

Ne zanemarite simptomov išiasa, saj so lahko posledice resne in dolgoročne. Samo s pravočasno in strokovno obravnavo je mogoče preprečiti poslabšanje in pospešiti okrevanje. Klinika Medicofit svojim pacientom omogoča dostop do najnovejših metod zdravljenja, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah in najsodobnejši tehnologiji. Ne verjemite mitom – obiščite strokovnjake, ki vam bodo pomagali trajno odpraviti bolečine in izboljšati kakovost življenja.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit