Sodobna fizioterapija v Sloveniji: klinika, ki spreminja potek rehabilitacije

Sodobna fizioterapija se močno razlikuje od tradicionalnih metod, ki so še vedno prevladujoče v Sloveniji. Napredek v znanosti in tehnologiji je omogočil razvoj specializirane fizioterapije, ki ponuja učinkovitejše in bolj trajne rešitve.

Žal pa so slovenski pacienti še vedno v primežu protokolov, ki se naslanjajo na zastarele metode splošne fizioterapije. »Trenutna realnost za večino ortopedskih pacientov je tako izrazito neučinkovita fizioterapija, ki jih po več epizodah neuspešnega zdravljenja pušča v obupu,« na kratko stanje fizioterapevtskih obravnav v javnih zavodih opišeta Nejc Šimenko, direktor klinike Medicofit, in Marko Stojanovič, diplomirani fizioterapevt.

Eden glavnih izzivov v Sloveniji je po njunem mnenju dostopnost do kakovostne fizioterapije znotraj javnega zdravstva. Posledice nosijo pacienti, ki ne dobijo ustrezne rehabilitacije, zaradi česar okrevajo počasneje, nemalokrat pa terapije vodijo v nov začaran krog ponavljajočih se bolečin in novih terapij, saj se ne zdravijo vzroki za težave, ampak se splošna fizioterapija večinoma osredotoča zgolj na lajšanje simptomov oziroma bolečin.

Prav zaradi tega se vedno več posameznikov obrača na zasebne klinike, ki ponujajo bolj celostno in prilagojeno obravnavo. Ena takih klinik je Medicofit, ki se osredotoča na individualizirane terapije, ki temeljijo na najsodobnejših raziskavah in tehnologijah.

Zakaj je prav specializirana fizioterapija ključ do učinkovite rehabilitacije in kako lahko prepreči dolgoročne posledice poškodb? Kako so v kliniki Medicofit v Ljubljani postavili prave temelje sodobne in specializirane fizioterapije v Sloveniji?

Specialistična fizioterapija, kot jo izvajajo v kliniki Medicofit, temelji na individualiziranem pristopu, prilagojenem specifičnim potrebam in ciljem vsakega pacienta. FOTO: Medicofit

Zakaj je splošna fizioterapija stvar preteklosti

Da bi razumeli, zakaj je zdravljenje v Medicofitu učinkovitejše, moramo prepoznati razlike med splošno in specialistično fizioterapijo.

Splošna fizioterapija, ki še vedno prevladuje v mnogih javnih zavodih, temelji na standardiziranih protokolih, ki ne upoštevajo vedno specifičnih potreb posameznika. Takšne obravnave se osredotočajo na lajšanje simptomov, kot so bolečine in otekline, medtem ko temeljni vzroki težav pogosto ostajajo zanemarjeni. Pacienti običajno prejmejo vnaprej določeno število terapij, ki se izvajajo po ustaljenem postopku, ne glede na napredek ali individualno potrebo.

»Čeprav se na prvi pogled nepoznavalcu to zdi samoumevno, se bo v 92 % primerov zdravil s splošno fizioterapijo, ki je še vedno prevladujoča in standardna oblika fizioterapije pri nas. Možnosti za uspešno rehabilitacijo so v takem primeru nizke. Za kompleksna stanja minimalne,« opozarjata strokovnjaka iz klinike Medicofit. Glavna slabost splošne fizioterapije je njena generičnost – pacienti ne dobijo individualizirane nege, potrebne za uspešno in dolgoročno rehabilitacijo.

Splošna fizioterapija pogosto pomeni, da je terapevt usposobljen predvsem za uporabo tehnik brez poglobljenega znanja o specifičnih patologijah posameznega pacienta. Splošni fizioterapevt uporablja različne tehnike kot orodja terapije, ki se izvajajo po rutinskem postopku z vsakim pacientom z željo zagotoviti morebitne pozitivne učinke.

»Zaradi splošne fizioterapije, ki ni prilagojena specifični patologiji, zdravljenje pogosto ni učinkovito ali pa so učinki kratkotrajni, kar povečuje tveganje za operativno zdravljenje,« dodajajo v Medicofitu.

Cilj splošne fizioterapije je vedno kratkotrajen, in sicer omiliti trenutno prisotno bolečino. Zato dolgoročno ni učinkovita rešitev za paciente.

FOTO: Medicofit

Specialistična fizioterapija, kot jo izvajajo v kliniki Medicofit, temelji na individualiziranem pristopu, prilagojenem specifičnim potrebam in ciljem vsakega pacienta. Namesto da se osredotoča zgolj na simptome, je namenjena ugotavljanju in odpravljanju temeljnih vzrokov težav. Tak pristop zagotavlja dolgoročne rezultate in preprečuje kronične težave, ki se pogosto pojavijo zaradi neustreznega zdravljenja.

Proces specialistične rehabilitacije se začne s temeljito diagnostiko in vključuje natančno določen načrt terapij, podprt z najnovejšo tehnologijo. Ključni element je aktivna rehabilitacija, ki je bolj poglobljena in daljša kot splošna fizioterapija. Vključuje 20 do 30 terapij, ki se običajno izvajajo 2- do 3-krat tedensko v obdobju od 10 do 15 tednov.

Specialistična fizioterapija vključuje širši nabor napredne tehnologije in različnih manualnih tehnik, medtem ko kinezioterapija sledi smiselno načrtovanim stopnjam obremenitve, skladno z anatomsko prilagoditvijo telesa.

Cilj specialistične fizioterapije je vedno dolgoročen, in sicer pacientu povrniti polno gibalno funkcijo z visoko stopnjo preventivne odpornosti.

Pomembna razlika med splošno in specialistično fizioterapijo: kinezioterapija

Kinezioterapija mora biti skrbno načrtovana, vključno z izbiro vaj in postopnim povečevanjem intenzivnosti. FOTO: Medicofit

Pogosta težava splošne fizioterapije je prenizka intenzivnost kinezioterapije po fazi zmanjšanja bolečine. »Pacienti pogosto prejmejo splošne napotke za samostojno izvajanje vaj, kar pomeni pomanjkanje nadzora nad njihovim odzivom na vaje in stopnjevanjem obremenitve,« opozarjajo v Medicofitu. Dodajajo, da mora biti kinezioterapija skrbno načrtovana, vključno z izbiro vaj in postopnim povečevanjem intenzivnosti. »Odziv pacienta na vaje je nepredvidljiv in se spreminja od terapije do terapije, zato je ključno, da rehabilitacijo vodi specialist, ki vaje prilagaja z vsakim srečanjem.«

Rutinsko predpisovanje vaj za domačo izvedbo lahko vodi do poslabšanja stanja zaradi kompleksnosti patologije ali nezadostne intenzivnosti vaj, kar povečuje tveganje za ponovitev poškodbe.

V Medicofitu pacienta med diagnostično terapijo temeljito seznanijo z naravnim potekom težave in pridobijo celovito sliko njegovega stanja. »S pacientom opredelimo strokovne smernice specialistične fizioterapije in pripravimo prilagojen rehabilitacijski načrt, ki ustreza znanstvenim standardom,« pojasnjujejo strokovnjaki iz Medicofita. Ta celoviti pristop je ključni korak k uspešnemu zdravljenju in dolgoročnemu okrevanju.

Klinika Medicofit je ostala vodilna institucija na področju specialistične fizioterapije v Sloveniji. FOTO: Medicofit

Klinika Medicofit postavlja nove smernice na področju sodobne fizioterapije

Klinika Medicofit je vodilni center za ortopedsko fizioterapijo, kjer pacientom omogočajo dostop do naprednih praks specialistične fizioterapije.

»V Medicofitu ne le odpravljamo bolečine, temveč pacientom pomagamo povrniti polno gibalno funkcijo. Po uspešno zaključenem zdravljenju je na voljo tudi dolgoročna kinezioterapija, ki je ključna za preventivno vadbo po številnih poškodbah,« pojasnjujejo v kliniki.

Njihov pristop vključuje natančno diagnostiko, individualiziran rehabilitacijski načrt in uporabo sodobnih tehnologij. Poudarek je na aktivni rehabilitaciji z vključeno kinezioterapijo, kar omogoča krepitev funkcionalnosti in zmanjšanje tveganja za ponovitev poškodb.

»Pacienti vse bolj prepoznavajo vrednost specializirane fizioterapije, ki vključuje celovito obravnavo, zmanjšanje bolečine, povrnitev gibanja in dolgoročno kinezioterapijo,« poudarjajo v kliniki.

Klinika Medicofit je s tem postala vodilna institucija na področju specialistične fizioterapije v Sloveniji. Celovit, znanstveno podprt in individualiziran pristop pacientom omogoča ne le okrevanje, temveč dolgoročno boljšo kakovost življenja. To je tudi trend, ki ga spremljajo vodilne svetovne klinike.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit