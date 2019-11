Namigi prireditev: LYNX, Zadnje lune in Richard Clayderman

Sobota, 30. novembra

LYNX 2019

Zadnje lune

Delo Zadnje lune Foto Gledališče Velenje Delo

Richard Clayderman

Richard Clayderman Foto Promo

V Ajdovščini bodo odprli IV. mednarodno razstavo izbranih avtorjev mednarodnega natečaja LYNX 2019, na kateri sodelujejo avtorji z vseh celin v štirih kategorijah: slikarstvo, grafika, fotografija in digitalna umetnost. Sam projekt je bil prepoznan kot pozitiven prispevek multikulturalnosti v našem širšem geografskem prostoru, zato ga je tudi podprl Pokrajinski svet pokrajine Furlanije - Julijske krajine, Občine Trst in Občine Ajdovščina.Pričujoča razstava je plod petletnega sodelovanja Lokarjeve galerije z Associazione Culturale il Sestante iz Trsta. Mednarodna razstava sodobne umetnosti LYNX je torej prostor konfrontacije različnih kultur, slogov in generacij. Razstava bo na ogled do 14. decembra.Drama Zadnje lune je delo tržaškega dramatika, pisatelja, scenarista in režiserja. Režijsko sta se je lotila domača gledališka ustvarjalcainin bo danes premierno uprizorjena.Gre za igro o staranju, o strahu pred koncem in priznanju nemoči pa tudi igra o medgeneracijskem prepadu, o pomanjkanju empatije mladih v odnosu do starostnikov. Predvsem pa gre za realno, toda globoko analizo volje do življenja, kakor jo razkrivata profesorjeva izkušnja odhoda v dom za starostnike in nenehno iskanje ravnovesja med pogoji za njegov obstoj. Igrajo:inVečni romantik, ki ga je prva dama Amerikenekoč poimenovala romantični princ, z razprodanimi koncerti že več kot trideset let navdušuje občinstvo po vsem svetu. Glasbeni velikan, ki je svojo uspešno pot začel že v sedemdesetih letih, je prepoznaven po uspešnici Balada za Adelino, ki jo je prodal v nakladi 22 milijonov izvodov. Prepoznaven pa je tudi njegov glasbeni slog nove romantike.Na več kot 40-letni poti jeodigral več kot dva tisoč koncertov po vsem svetu, posnel več kot tisoč dvesto pesmi in prodal več kot 85 milijonov albumov.