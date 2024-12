Nika Kovač prevzela Instagram Baracka Obame

Aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je na instagram profilu nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame objavila več zgodb in objav, v katerih predstavlja kampanjo My Voice, My Choice, s katero želijo po vseh Evropski uniji zagotoviti legalen in varen dostop do splava. Kot je v objavi dejala Nika Kovač ji je Obama svoj Instagram v upravljanje prepustil za en dan.

V kratkih zgodbah več kot 36 milijonom sledilcev Obame na Instagramu predstavlja iniciativo, ki si prizadeva pravico do splava zagotoviti na ravni EU. Gibanje, ki združuje več kot sto organizacij iz Evrope, si prizadeva zbrati milijon podpisov za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v EU.

»V preteklih letih je moja ekipa na raziskovalnem Inštitutu 8. marec v Sloveniji pomagala združiti ljudi različnih političnih prepričanj, starosti in veroizpovedi, da so vodili učinkovite kampanje. Skupaj smo zaščitili čisto vodo, preprečili politično vmešavanje v javne medije, zagotovili brezplačna šolska kosila in še več,« se je predstavila Kovačeva.

Na instagram računu nekdanji predsednik ZDA tako med drugim vidimo posnetke zbiranja podpisov za dostopen splav pred ljubljansko upravno enoto. »Smo tik pred tem, da zberemo milijon podpisov, ki jih potrebujemo za evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice, ki bo zagotovila, da bo imel vsak človek v Evropi dostop do varnega splava,« je zapisala Kovačeva.

Nastop v Chicagu

Nika Kovač je sicer trenutno v ZDA, kjer bo jutri sodelovala na Democracy Forumu, ki ga v Chicagu organizira Obamova fundacija.

Na dogodku bodo med drugimi nastopili tudi tudi igralec Ryan Reynolds, pevka Reyna Roberts in pisatelj Ayad Akhtar. Kovačeva je bila vključena v šolanje Obamove fundacije za 40 »bodočih evropskih voditeljev«, Obama pa jo je uvrstil tudi na seznam »60 aktivistov za boljši jutri«.