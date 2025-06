Odprtje prenovljenega gradu Štanjel – z muzejem slovenskega jezika

V nadaljevanju preberite:

Z današnjim slovesnim odprtjem v celoti prenovljenega gradu Štanjel, ki ga je počastila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, se je po pol stoletja postopne obnove ta v celoti zaključila. Dvorana Kobencl v prvem nadstropju, poimenovana po rodbini, ki je gradu nadela baročno prezidavo, kakršno kaže še danes, bo novo prizorišče za dogodke, poslovna srečanja, poroke, slavja in sprejeme. V gradu je končno našel dom Muzej slovenskega jezika in knjige, tu bo deloval kulturni inkubator (KIŠ), na novo živi tudi grajsko dvorišče. Vse to odpira vrata v letošnji poletni festival s 25 dogodki.

V ospredju današnje slavnostne otvoritve je bilo odprtje novega Muzeja slovenskega jezika in knjige. Pod avtorstvo in koncept se podpisujeta zavod Škrateljc in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, večino vsebinske zasnove so prispevali Uroš Grilc, Ksenija Mulej, Kozma Ahačič in Janoš Ježovnik v sodelovanju tudi s Slovenskim šolskim muzejem in Narodno in univerzitetno knjižnico.

Da muzej domuje v Štanjelu, se je dogodilo po spletu okoliščin, pojasnjuje vsebinski vodja Ahačič. Po njegovih besedah je bil Grilc tisti, ki je že pred leti začel s pobudo, Štanjel pa je bila edina razpoložljiva lokacija za uresničitev. Kaj vse je mogoče v muzeju izvedeti in doživeti, pa razkrivamo v nadaljevanju.