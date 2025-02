Ozadje zamolčane 11-dnevne aprilske vojne

V nadaljevanju preberite:

V ospredju filma je »ozadje zamolčane bitke«, poimenovane 11-dnevna aprilska vojna (od 6. do 17. aprila), med pripadniki jugoslovanske kraljeve vojske in nemškimi vojaki. Kraj filmskega dogajanja: severna meja, Ostri vrh na Koroškem. Filmski čas: zadnji trije dnevi pred izbruhom druge svetovne vojne. Filmski začetek pa, kot se spodobi: kavarna z živo glasbo – priredbo slovenske narodne o ljubezni pod rožnato planino –, v kateri kraljevi vojaki v zatišju pred vojno vihro sredi cigaretnega dima ob šilcih žganja uživajo zadnje urice svetovnega miru.

V nekem trenutku vstopi v lokal poročnik kraljeve vojske – glavni lik, ki ga upodablja Trboveljčan Mirza Ribič – in svojemu nadrejenemu izrazi željo po premestitvi. Nihče ne ve, kaj jih čaka v naslednjih dneh, le slutijo, da morda govorice o vojni le niso povsem iz trte izvite. Poročniku se želja izpolni: nadrejeni mu pove, da ga bodo premestili – a ne na želeno lokacijo, temveč na severno mejo.

In tako že v naslednjem kadru skupina kraljevih vojakov pod vodstvom mladega poročnika koraka proti severni meji. Prej kot kaj drugega so prestrašeni, predvsem pa slabo opremljeni in večini se ne sanja, kaj pomeni – ubiti človeka. Pod zvezdnatim nebom raje razpredajo o tem, kaj je sreča. A tudi ta, spoznajo, je opoteča.

Zjutraj 6. aprila jim »ogenj za daljnimi hribi« pove, da je miru konec. Zbudili so se v vojno … Na izpraznjeni kmetiji, kamor se zatečejo, se kmalu soočijo z nekajkrat številnejšim, predvsem pa bolje opremljenim sovražnikom. O tem, ali so nemški vojaki tudi zadnje, kar v svojem življenju uzre poročnik jugoslovanske kraljeve vojske, pa v nadaljevanju oziroma ogledu fima …