Pet razlogov za obisk Zagreba pred adventom

Slovenci zelo rada obiščemo Zagreb med božično-novoletnimi prazniki, saj resnično zasije v edinstvenem čarobnem sijaju in zato zasluženo velja za eno najlepših adventnih mest v Evropi. Vendar hrvaška prestolnica ponuja veliko zanimivega vse dni v letu – za zabavo, raziskovanje, razvajanje in tudi za to, da poskrbite zase – za lep nasmeh in dobro počutje.

Potrebujete konkretne dokaze? Mi smo jih našli kar pet:

1. Manjša gneča, več osebnih trenutkov

Medtem ko advent v Zagrebu pritegne množice, obisk mesta pred tem obdobjem omogoča mirnejše raziskovanje. Lahko uživate na mestnih ulicah, ne da bi se spopadali z dolgimi vrstami turistov, kar omogoča bolj sproščen vpogled v skrite kotičke mesta.

2. Jesensko obarvane ulice in parki

Zagreb jeseni ponuja čudovito igro barv. Jesensko listje na mestnih drevesih ustvarja slikovite prizore, ki so še posebej lepi na mestnih trgih in v parkih, kot sta Zrinjevac in Maksimir. To je čas, ko lahko v polnem miru uživate v sprehodih in občudujete naravo.

3. Zgodovinske in kulturne znamenitosti brez čakanja

Pred božičnim časom lahko obiskujete glavne kulturne znamenitosti, kot so zagrebška katedrala, muzeji in galerije, brez dolgega čakanja v vrstah. Posebej izstopa muzejski kompleks Muzej prekinjenih vezi, kjer lahko občutite zgodbe in spomine, ki vas popeljejo skozi zgodovino ljubezni in odnosov.

4. Skrbno izbrani lokalni kotički

Pred prazničnim obdobjem lahko odkrijete lokalne kavarne in restavracije, ki ponujajo bolj intimno vzdušje. Lahko si privoščite počasno kavico ali tradicionalni hrvaški obrok, medtem ko uživate v avtentični atmosferi Zagreba. Razmislite o obiskih skritih tržnic in galerij, kot je Art Park ali Tkalčićeva ulica, kjer boste naleteli na umetniške instalacije in unikatne trgovine.

5. Da bodo decembrske fotografije še popolnejše: poskrbite za lep nasmeh

Zagreb lahko obiščete tudi samo zaradi enega glavnega razloga: da končno odpravite težave z zobmi in si povrnete nasmeh, o katerem že dolgo sanjate. Vrhunska klinika Ortoimplant DENTAL SPA namreč ponuja celovito ponudbo storitev, ne glede na vaše težave. Strokovnjaki z genialnim dr. Zdenkom Trampušem na čelu poskrbijo tudi za še tako zapletene primere. Smo vas navdušili? Berite naprej.

Zagreb je postal evropsko središče odličnosti na področju implantoloških inovacij

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je postala zelo priljubljena postojanka številnih Slovencev, saj so tukaj našli odrešitev dolgoletnih težav z zobmi. Znani po svojih inovativnih pristopih so prepričali številne paciente iz širše regije, ki od tam prihajajo zadovoljni.

Odličnost kot temeljna vrednota klinike Ortoimplant DENTAL SPA se prepleta skozi vse stomatološke veje – implantologijo, ortodontijo, parodontologijo, estetsko dentalno medicino, protetiko in endodontijo. Prijavite se NA BREZPLAČEN PREGLED!

Zakaj je ta klinika v Zagrebu tako drugačna? Predvsem zaradi edinstvenega protokola zdravljenja, ki je plod dolgoletnega raziskovanja dr. Zdenka Trampuša. Kliniko je ustanovil z eno glavno misijo: omogočiti lep nasmeh vsem in pri tem zagotoviti varno in prijetno okolje, v katerem se bodo njegovi pacienti počutili kot na kakšnem oddihu.

Ko boste vstopili v kliniko Ortoimplant DENTAL SPA, boste v trenutku pozabili, da ste na obisku pri zobozdravniku, saj vas bo najprej pozdravilo prijazno osebje Zubbara. Tako je: vhod v kliniko je kar skozi prijetno kavarno. Pozabili boste na strah in občutek nelagodja, ki je sicer sestavni del klasičnih zobozdravstvenih čakalnic. V tej kliniki boste že po nekaj korakih dobili občutek, da ste na oddihu, in ko boste vključeni v dovršen in edinstven protokol zdravljenja, se boste počutili kot v kakšnem vrhunskem velnesu. Ambient je resnično unikaten in ob spremljavi sproščujoče glasbe se boste takoj počutili bolje.

Protokol zdravljenja namreč vključuje celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom, s katerimi vam bodo skrajšali čas okrevanja. Ponujajo tudi avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin.

Da bo stres posega manjši, je dr. Trampuš poskrbel z dodatno edinstveno rešitvijo: analgosedacijo. To pomeni, da boste med celotnim postopkom brezskrbno spali. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki imajo izrazit strah.

Dr. Zdenko Trampuš je eden izmed pionirjev naprednih implantoloških tehnik v regiji in že od začetka svoje kariere stremi k popolnosti in iskanju samo najbolj prefinjenih in najnaprednejših metod zdravljenja zob in brezzobosti. Zanj so največji izziv težki primeri in pacienti, ki pridejo do njega takrat, ko so drugi strokovnjaki nad njimi že obupali. Ali pa takšni, ki so se že sprijaznili s tem, da bodo zadnja leta svojega življenja trpeli zaradi nerodne zobne proteze. In ko takšnim pacientom omogoči vrhunske zobne vsadke in povrne funkcionalnost kot pri naravnih zobeh – takrat je njegov dan izpopolnjen.

Dr. Trampuš na leto opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov All-on-4. Kot prvi na Hrvaškem je začel vstavljati proteze All-on-4, zigomatične vsadke in subperiostalne vsadke – to so vsadki, ki ljudem s popolnoma brezzobo čeljustjo in manjkajočo čeljustno kostjo omogočajo vstavitev fiksnih protez.

Naj bo jesen še bolj nasmejana

Eden izmed ključnih razlogov za obisk klinike Ortoimplant DENTAL SPA je izjemna raven osebne oskrbe in najnaprednejših tehnik, ki jih ponuja.

Paradna storitev klinike, zaradi katere je postala znan zunaj hrvaških meja, so revolucionarne metode s področja implantologije, kot je All-on-4, ki omogoča pacientom, da v enem dnevu pridobijo fiksne zobe, tudi kadar je čeljustna kost močno poškodovana. Za še težje primere imajo na voljo nadvse avantgardne vsadke Zygoma, ki ponujajo rešitev za ljudi s hudo atrofijo kosti, kjer tradicionalni vsadki niso mogoči.

Ne le z inovativnostjo, dr. Trampuš svoje paciente navdušuje tudi s srčnostjo in osebnim pristopom. Za vsakega si vzame čas, prisluhne njegovi želji in pripravi individualno rešitev, ki je trajna.

Z inovativnimi pristopi so se v Ortoimplantu DENTAL SPA lotili tudi ortodontskega zdravljenja, pri čemer poleg klasičnih metod uporabljajo napredno tehniko AOO (Accelerated Osteogenic Orthodontics). Ta metoda bistveno skrajša trajanje ortodontske terapije, kar je idealno za paciente, ki želijo hitre rezultate, zlasti tiste, ki pogosto nastopajo v javnosti ali imajo številne socialne interakcije.

AOO temelji na ciljno usmerjeni obdelavi čeljustne kosti in pospešenem procesu osteogenega preoblikovanja. Med postopkom oralni kirurg naredi majhne reze v kosti okoli zoba, kar spodbuja naravno remineralizacijo tkiva. Dokler se kost popolnoma ne zaceli, zobje hitreje spreminjajo položaj s pomočjo ortodontskih nosilcev.

Prve rezultate je mogoče opaziti že v štirih tednih, popolna poravnava zob pa se običajno doseže v treh do šestih mesecih. Metoda AOO ponuja revolucijo v ortodontiji, saj omogoča hitrejšo in učinkovitejšo korekcijo zobnih nepravilnosti z minimalnim pritiskom, hkrati pa omogoča regeneracijo kostne strukture in dlesni.

Če načrtujete obisk Zagreba pred decembrskim vrvežem, si rezervirajte termin za brezplačen pregled pri dr. Trampušu, ki vam bo z ekipo strokovnjakov svetoval glede vaših zobozdravstvenih potreb in pripravil celovit načrt zdravljenja. Že na prvem pregledu boste dobili natančen protokol zdravljenja, torej pot, ki vam bo zagotovila lep nasmeh! Brezplačen prvi pregled vključuje: funkcijsko-diagnostični pregled

ortopan 2D-diagnostiko

digitalno 3D-diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti (CBCT z Rtg-aparatom)

specialistično obdelavo

pripravo in predstavitev terapevtskega načrta Rezervirajte svoj termin na številki +385 994803700 ali pa izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Obiščite jih tudi na Facebooku ali Instagramu.

