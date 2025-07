Podpora kakovostnemu spancu s pasijonko

Pasijonka je zdravilna vzpenjalna rastlina z dolgimi stebli ter izvira iz tropskih in subtropskih predelov Amerike. Že stoletja jo uporabljajo v tradicionalni medicini, zlasti pri lajšanju nespečnosti, epilepsije, živčne napetosti in duševnega nemira. Indijanska ljudstva iz Severne in Južne Amerike so jo uporabljala tudi proti zobobolu, menstrualnim bolečinam in glavobolom. Danes je na voljo v obliki čajev, tinktur, kapsul in tekočih izvlečkov.

Učinki in delovanje pasijonke na telo

Pasijonka vsebuje kompleks aktivnih sestavin, vključno s flavonoidi, glikozidi, kumarini in alkaloidom harmanom. Te spojine vplivajo na sproščanje nevrotransmitorjev, zlasti GABA, ki zavira čezmerno živčno aktivnost in tako spodbuja sprostitev.

Zaradi teh učinkov pomaga pri uravnavanju razpoloženja, izboljšuje kakovost spanca in deluje kot blag naravni analgetik. Prav tako lahko sprosti mišično napetost in pripomore k splošnemu občutku notranjega miru.

Pri ljudeh, ki trpijo zaradi nespečnosti, lahko pasijonka izboljša trajanje in globino spanca. Ena izmed študij je pokazala, da se je že po štirih tednih redne uporabe kakovost spanja znatno izboljšala. Pomirjujoče lastnosti pasijonke sproščajo um in zmanjšujejo nočno prebujanje, kar omogoča boljši obnovitveni spanec in več energije podnevi.

Številne raziskave so pokazale, da pasijonka lahko zmanjša raven kortizola, hormona, ki se sprošča ob stresu. Pri ljudeh z generalizirano anksiozno motnjo se je njena uporaba izkazala za učinkovito in z manj stranskimi učinki v primerjavi z določenimi zdravili.

FOTO: PR & Partnerji

V eni od študij so osebe po osmih tednih rednega jemanja poročale o bistvenem zmanjšanju občutkov tesnobe. Kljub temu pasijonka ne nadomešča psihološkega zdravljenja ali zdravniške oskrbe in je priporočljivo, da se pred uporabo posvetujemo s strokovnjakom.

Priprava čaja iz pasijonke

Pasijonkin čaj je enostaven za pripravo in priljubljen kot večerni ritual za umiritev. Približno dva grama suhe pasijonke ali eno čajno vrečko prelijemo s skodelico vroče vode. Po osmih minutah čaj precedimo in po želji dodamo žlico medu. Priporoča se, da ga pijemo vsak večer vsaj teden dni, da začutimo učinke.

Pasijonka je na voljo v različnih oblikah – kapsulah, tekočih izvlečkih in čajih. Če se odločimo za tinkturo, je priporočeni odmerek 25 kapljic trikrat na dan, razredčenih v vodi ali soku. Kapsule naj vsebujejo standardizirano količino učinkovin, kar omogoča natančnejše odmerjanje. Pomembno je slediti navodilom in ne preseči priporočenega dnevnega vnosa.

FOTO: PR & Partnerji

Možni stranski učinki in previdnost

Čeprav je pasijonka na splošno varna, lahko pri nekaterih ljudeh povzroči blage neželene učinke. Med pogostejšimi so zaspanost, slabost ali omotica. Osebe, ki jemljejo zdravila, ki vplivajo na živčni sistem, morajo biti še posebej previdne.

Prav tako se ne priporoča nosečnicam, doječim materam in otrokom, mlajšim od 12 let. Ob pojavu močnejših reakcij jo je treba prenehati uporabljati in se posvetovati z zdravnikom.

Kljub temu da pasijonka lahko pozitivno vpliva na razpoloženje in spanec, ne sme nadomestiti zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik. Uporabna je kot dopolnilo k zdravemu življenjskemu slogu, ne pa kot edini pristop k obvladovanju duševnih ali telesnih težav.

Posvet z zdravstvenim strokovnjakom je priporočljiv zlasti pri dolgotrajnih težavah s spanjem, močnem stresu ali kronični anksioznosti.

Pasijonka naravno podpira spanje, zmanjšuje stres in blaži živčno napetost. Njene pomirjujoče učinkovine pomagajo sprostiti um in izboljšati kakovost spanca. Na voljo je v obliki čajev, tinktur in kapsul.

Zapis je zgolj informativne narave in ne nadomešča obiska ali posveta pri vašem zdravniku ali farmacevtu.

