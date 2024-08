Poginil pingvin Sphen iz slavnega istospolnega para

V akvariju v Sydneyju je poginil pingvin Sphen, del slavnega istospolnega para, ki je skupaj valil in vzgajal mladiče. Kot so sporočili iz akvarija Sea Life, je Sphen, starejši samec v paru, poginil tik pred dopolnjenim 12. rojstnim dnem, kar je visoka starost za pingvine v ujetništvu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Pingvin Sphen je s pingvinom Magicom posvojil in vzgojil dva mladiča. FOTO: Handout/AFP

Samca oslovskih pingvinov Sphen in Magic sta pritegnila pozornost rejcev, nato pa še svetovne javnosti, ko sta leta 2018 skupaj zgradila gnezdo iz kamenčkov in sta skupaj valila jajca drugih pingvinov. Leta 2018 se jima je izvalil mladič Sphengic, dve leti pozneje pa Clancy. Tudi za mladiče sta Sphen in Magic skrbela skupaj.

Sphen in Magic sta v Avstraliji in tudi v tujini veljala za gejevski ikoni. Med drugim sta nastopila v Netflixovi komediji Atypical. Iz vrst konservativcev je bilo sicer slišati kritike, da ju uporabljajo za spodbujanje politične agende, ki podpira LGBT+.

Pingvina iz akvarija v Sydneyju pa nista edini istospolni par pingvinov, ki je v ujetništvu skupaj valil jajca. Leta 2009 sta v berlinskem živalskem vrtu samca Z in Vielpunkt uspešno vzgojila mladiča, ki sta ga starša zavrnila. V živalskem vrtu v New Yorku pa sta bila istospolni par samca ogrličastih pingvinov Roy in Silo, ki so ju pogosto opazili, ko sta se poskušala pariti drug z drugim, je še poročala AFP.