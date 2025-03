Severna Koreja: vstop turistom prepovedan, dovoljen, nato spet prepovedan

Severna Koreja, ki velja za eno izmed najbolj nedostopnih držav za tuje obiskovalce na zemeljski polobli, se je ob izbruhu pandemije covida-19 v začetku leta 2020 popolnoma zaprla. Vendar so tamkajšnje oblasti sredi leta 2023 postopoma začele zmanjševati omejitve, lani pa so državo že lahko obiskali ruski državljani. Zahodnim turistom so vstop v oddaljeno vzhodno mesto Rason dovolili šele pred nekaj tedni, a se je država zdaj ponovno zaprla.

Vedno več turističnih agencij poroča, da so potovanja v to »samotno puščavsko« državo do preklica odpovedana. Uradni Pjongjang vzroka za nenadno ustavitev turističnega obiska ni navedel. »Od korejskih partnerjev smo prejeli informacijo, da je mesto Rason zaprto za vse,« je sredi minulega tedna na družbenem omrežju facebook sporočila kitajska agencija KTG Tours, ki je specializirana za severnokorejske izlete. Med turističnimi agencijami, ki so napovedale ustavitev potovanj, sta tudi zahodna organizatorja Young Pioneer Tours in Koryo Tours.

Prvi zahodni turisti so konec februarja začeli prihajati v mesto Rason, ki ga je Severna Koreja določila kot posebno gospodarsko območje. FOTO: Kim Won Jin/Afp

13 zahodnih turistov je bilo februarja v vzhodnem mestu Rason. Pred pandemijo je Severno Korejo obiskalo 350.000 tujcev. Med prvimi tujimi obiskovalci so bili lani ruski državljani.

Obvestilo na facebooku

»Tisti, ki načrtujejo izlete aprila in maja, naj z rezervacijami letov počakajo, dokler ne bomo imeli več informacij,« je agencija Young Pioneer Tours zapisala na facebooku. Prvi zahodni turisti so 20. februarja dopotovali v Rason, mesto, ki ga je Severna Koreja določila kot posebno gospodarsko cono. Organizatorji potovanj so za britanski BBC med drugim povedali, da je bilo gibanje zahodnih turistov še bolj omejeno kot na potovanjih pred pandemijo. Imeli so namreč manj priložnosti za sprehajanje po ulicah in pogovore z domačini, prav tako niso imeli dostopa do interneta, telefonski signali so bili prekinjeni.

Oddaljeno vzhodno mesto Rason je minuli mesec obiskalo 13 popotnikov iz Združenega kraljestva, Kanade, Grčije, Nove Zelandije, Francije, Nemčije, Avstrije, Avstralije in Italije, petdnevno potovanje pa je organiziral Koryo Tours. Vodja potovalne agencije Simon Cockerell je dejal, da so obiskovalci prišli v Severno Korejo po kopnem iz Kitajske. Ogledali so si tovarne, trgovine, šole in kipa prvih dveh vrhovnih voditeljev države, očeta Kim Il Sunga in sina Kim Jong IIa.

Zahodni turisti v Južni Koreji lahko le z daljnogledom opazujejo, kako je videti država na severnem delu polotoka. FOTO: Nejc Gole/Delo

Lani 880 ruskih turistov

Bili so prvi neruski obiskovalci, ki so vstopili v Severno Korejo, odkar je med pandemijo covida-19 država popolnoma zaprla svoje meje. Oblasti od leta 2022 sicer počasi zmanjšujejo omejitve in ponovno odpirajo meje. Po podatkih južnokorejskega ministrstva za združitev je lani Severno Korejo obiskalo okoli 880 ruskih turistov.

Eden izmed vodičev sumi, da je bilo obmejno mesto Rason posebej izbrano za turiste, saj je območje razmeroma omejeno in ga severnokorejske oblasti lahko preprosto nadzorujejo. V začetku minulega tedna so iz agencije Koryo Tours sporočili tudi, da prvič po petih letih sprejemajo mednarodne prijave za maraton v Pjongjangu. Dogodek je napovedan za 6. april, vendar za zdaj ni jasno, ali se ga bodo lahko udeležili tudi zahodni obiskovalci.

Po nekaterih podatkih je Severno Korejo leta 2019, torej pred izbruhom pandemije, obiskalo okoli 350.000 tujih turistov, od tega je bilo kar 90 odstotkov Kitajcev. Po pisanju nekaterih medijev pa naj bi Severna Koreja junija na vzhodni obali odprla tudi veliko turistično mesto.