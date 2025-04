Video: Kaj sporočajo drobni dodatki, ki so med mladimi pravi hit?

Štirje pisani junaki, ki krasijo čevlje, superge, rolerje in drugo obutev, so postali simbol vrednot, ki ponovno dobivajo veljavo v sodobni družbi. Gre za najnovejšo družbeno-odgovorno kampanjo podjetja Eurospin, s katero že osmo leto zapored v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije skrbijo za nakup šolskih potrebščin otrokom, ki jih najbolj potrebujejo. Tokrat so se pri Eurospinu odločili za kampanjo, ki temelji na pomenu vrednot. Te so ključne za ustvarjanje lepšega in bolj povezanega sveta.

Eurospin že osem let v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije pripravlja družbeno-odgovorno kampanjo, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. FOTO: Črt Piksi

Letošnja družbeno-odgovorna kampanjani le poziv k solidarnosti, temveč nežen opomnik, dainniso zastarele besede iz učbenikov, temveč smerokazi, ki nas vodijo k bolj povezani, pravični in človečni družbi.

S pomočjo štirih prikupnih junakov – Maksa, Mile, Stele in Lana – ki v obliki okraskov za vezalke spremljajo otroke na vsakem koraku, Eurospin sporoča, da so vrednote moč. In čeprav so drobne, skoraj neopazne, prav te male stvari največkrat spreminjajo svet na bolje – tudi s pomočjo enega samega evra, ki ga boste ob vsakem nakupu obeskov za vezalke namenili za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin.

Ko prave vrednote dobijo svoja imena

»Na mladih svet stoji, saj so otroci naša prihodnost. Pravica do izobraževanja in šole pa je ustavna pravica vsakega otroka. Žal živimo v nepravičnem svetu, kjer je marsikateri otrok prikrajšan zaradi slabšega socialnega položaja družine, zato se pri Eurospinu vsako leto odločimo izpeljati družbeno-odgovorno kampanjo, s katero pomagamo otrokom iz socialno ogroženih družin,« je letošnjo kampanjo Varuhi vrednost predstavila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin EKO, d. o. o. Eurospin se vsako leto osredotoča na eno perečo problematiko družbe, ki je povezana z otroki: »Glede na zadnje dogajanje, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, se vsi zavedamo, da so vrednote izgubile kompas, zato smo to kampanjo povezali z vrednotami.«

Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin EKO, d. o. o.: »Z letošnjo kampanjo bi vse skupaj radi spomnili, da sožitje v družbi poganjajo osnovne vrednote.« FOTO: Črt Piksi

Vsak človek prisega na svoje vrednote, ki mu pomagajo krmariti skozi življenje in pri tem ostajati zvesti samemu sebi. V dobrodelni kampanji se je Eurospin osredotočil na vrednote, ki poganjajo tudi njihovo poslovno kulturo. Odločili so se za štiri navihane varuhe vrednot in jim nadeli ljubka imena. Maks z velikim ščitom v roki predstavlja odgovornost, Mila je leteča samoroginja prijaznost, Stella kot prava princesa pooseblja poštenost, Lan pa zmernost.

»Vsi smo stalno prikovani na zaslone, zato izgubljamo stik s sočlovekom, pa še vrednote se kar naprej spreminjajo. Ker so otroci naša prihodnost, je pomembno, da jim privzgojimo prave vrednote. V Eurospinu si želimo, da bi se vrnili k osnovnim človeškim vrednotam, ki držijo družbo skupaj. S to kampanjo bi vse skupaj radi spomnili, da sožitje v družbi poganjajo osnovne vrednote,« je še dodala Natalija Pagon in poudarila, da so v sklopu lanske kampanje Zapestnice čustev zbrali kar 15 tisoč evrov za nakup šolskih potrebščin, kar kampanjo uvršča med njihove najuspešnejše.

Maks, Mila, Stela in Lan v obliki okraskov za vezalke spremljajo otroke na vsakem koraku. FOTO: Črt Piksi

Z nakupom Eurospinovih Varuhov vrednot prispevate 1 EUR za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin.

»Če propade zaupanje, potem nimamo ničesar več«

Dr. Dan Podjed, višji znanstveni sodelavec z Inštituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU: »Vrednote so stebri, na katerih družba stoji, in ki jih je treba vedno vzdrževati in popravljati. Osnovne vrednote so zaupanje, sodelovanje in spoštovanje.« FOTO: Črt Piksi

Antropolog dr. Dan Podjed, ki je zasnoval Eurospinovo predstavitveno brošuro Varuhi vrednot, poudarja, da so vrednote stebri, na katerih družba stoji in ki jih je treba vedno vzdrževati in popravljati. Kot osnovne vrednote izpostavlja zaupanje, sodelovanje, in spoštovanje. »Brez njih se nam podre svet, v katerem živimo. Danes jih nujno potrebujemo in jih ne smemo spregledati, predvsem pa niso samoumevne,« pojasnjuje dr. Dan Podjed, višji znanstveni sodelavec z Inštituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU.

Zanj je posebej pomembna vrednota zaupanja, ki gradi mostove med ljudmi. »Če propade zaupanje, potem nimamo ničesar več. Govorim o zaupanju v institucije, v državo, v družbo in v sočloveka. Ko to izpuhti, se zdi vse narobe, in zato moramo nenehno graditi zaupanje in se ukvarjati s to vrednoto. Zaupanje namreč ni samoumevno. Najprej se mora vzpostaviti. Vsako razmerje moramo začeti z zaupanjem. Če ga začnemo z nezaupanjem, potem to morebitno razmerje takoj propade,« poudarja antropolog, ki trdno verjame v človeka in v to, da je večina ljudi dobrih. »To je moje izhodišče. Verjamem, da družba še vedno obstaja, vendar se moram včasih o tem prepričati, saj so novice v medijih skoraj vedno katastrofalne. Ampak, če pogledamo stran od zaslona, ugotovimo, da je večina ljudi še vedno dobrih in zaupanja vrednih.«

Kdo je zgled? Otroci ali odrasli?

Zaupanje gradi mostove med ljudmi. FOTO: Eurospin

Vrednote po večini še vedno take, kot so bile pred 10.000 leti

Odrasli radi rečemo, da moramo biti glede vrednot zgled mladim, a učenje je lahko tudi vzajemno. »Mogoče se bo slišalo čudno: verjamem, da se lahko tudi odrasli marsičesa naučimo od otrok. Mene otroci učijo ločevanja odpadkov in zmernega nakupovanja. Svetujem, da včasih od otrok sprejmemo informacije in se skupaj z njimi učimo o vrednotah in ne pozabimo jih pohvaliti, kadar za nekoga naredijo nekaj dobrega.«

V najstniškem obdobju postanejo vedno bolj pomembna vrstniška razmerja, kjer se vzpostavijo tudi določene vrednote. »Ko se začnejo v neki starostni skupini vrednote krhati, ali pa ko vrednote postajajo zgrešene, pride do takšnih grozljivih konfliktov, kot smo jih videli pred kratkim. Mogoče je res videti, da je vse narobe, vendar jaz še vedno verjamem v mlade in v družbo. Verjamem, da je večina ljudi dobrih, tudi večina mladih je zaupanja vrednih in če sodimo samo po peščici primerov, ki pridejo na plan in se razširijo po spletu, potem je res videti zaskrbljujoče. Priporočam, da od zibelke do groba gojimo prave vrednote. Vsak dan se lahko pogledamo v ogledalo in si rečemo, ali sem bil danes boljši človek?« svetuje Podjed, ki je izvrsten sogovornik tudi glede tega, kako se vrednote skozi čas spreminjajo.

Dr. Dan Podjed: »Verjamem, da se lahko tudi odrasli marsičesa naučimo od otrok.« FOTO: Eurospin

»Zdi se, da nekatere vrednote res izginjajo, in sicer prav te, temeljne: zaupanje, spoštovanje, sodelovanje, medsebojna pomoč, zmernost. Največji problem sedanjega časa je to, da temeljne vrednote nadomeščajo nekatere anomalije. Tisto, kar je bilo včasih nekaj, zaradi česar so te odstranili iz družbe, postaja danes nova norma oziroma vrednota: prevarantstvo, samovšečnost in vse drugo, kar spremljamo po spletu in v medijih. Žalostno je videti, da so ljudje, ki ne živijo pravih vrednot, kralji in kraljice sveta,« opozarja Podjed in nam vsem polaga na srce preprost nasvet: »Poskusimo se čim večkrat ozreti stran od zaslona, pogledati človeka ob sebi v oči in se spomniti, kaj so dejanske vrednote, ki so po večini še vedno take, kot so bile pred 100 ali pred 10.000 leti. Zaupanje je ena tistih, zaradi katerih svet in družba še vedno stojita.«

Potrošniška družba se vedno bolj oddaljuje od zmernosti. Kot pravi Podjed, ne gre samo za zmernost pri hrani, ampak tudi pri nakupovanju, pijači in pri uživanju digitalnih vsebin. »Pomagalo bi, da bi se najprej zavedali problema in se začeli brzdati. Zmernost pomeni živeti po meri človeka, družbe, okolja, planeta, in če živimo bolj zmerno, živimo bolje.«

Najboljši recept proti krizi: druženje in iskren pogled v oči

Antropolog dr. Dan Podjed je zasnoval Eurospinovo predstavitveno brošuro Varuhi vrednot. FOTO: Črt Piksi

Kaj po njegovem mnenju lahko pomaga proti občutku, da smo stalno v krizi? »Kriza je postala nova normalnost. V krizi smo, ker od jutra do večera gledamo v zaslone. Najboljše zdravilo proti občutku krize in tesnobe je druženje v živo, od blizu, iz oči v oči. Ko pogledate človeku v oči, kriza spuhti in vrednote se začnejo vzpostavljati. Najboljše zdravilo za človečnost je več druženja. Vrsta homo sapiens je zadnjih dvesto tisoč let tako uspešna, ker se zna resnično dobro družiti. Moramo si pa vzeti čas za to.«

Še ena lepa zgodba v mozaiku boljšega življenja za otroke

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije: »Prav vsaka zgodba, ki se splete okoli naše pomoči, je kamenček v mozaiku boljšega življenja za otroke.« FOTO: Črt Piksi

Zveza prijateljev mladine Slovenije si že 72 let prizadeva za dvig kvalitete življenja otrok in akcije, kot je Varuhi vrednot, so po mnenju Darje Groznik, predsednice Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), izjemno dragocene, ker podjetja s svojo pozornostjo, ki jo usmerjajo v vrednote, omogočajo tudi premike v družbi nasploh.

»Odrasli smo lahko lep zgled otrokom, pa tudi podjetja predstavljajo pomemben vzor vedenja, ki mora prevladati v naši družbi. Zelo veseli smo takšnih pozitivnih akcij, kot je Eurospinova Varuhi vrednot. Pomoč podjetij je pri delovanju naše organizacije ključna,« poudarja Darja Groznik, ki pa se zaveda, da je pričakovanje, da se bomo nekoč zbudili v pravičnem svetu, utopično.

»Prav vsaka zgodba, ki se splete okoli naše pomoči, pa naj bo to štipendija, materialna ali finančna pomoč družinam ali pa svetovanje otrokom prek TOM telefona – vsaka zgodba je kamenček v mozaiku boljšega življenja za otroke,« je ob začetku kampanje Varuhi vrednot povedala Darja Groznik.

Po njenem mnenju je treba gojiti vrednote, kot so spoštovanje, resnicoljubnost, medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje različnosti. »Vse to moramo približati otrokom, kajti samo tako bo naša družba boljša in bo napredovala v vseh pogledih. Preveč smo se usmerili v individualizem. Ljudje smo skupnost in mogoče smo se zdaj vendarle malo streznili, saj vrednote spet prihajajo v ospredje. Upam, da v prvi plan postavljamo prave vrednote,« dodaja Groznik.

Darja Groznik: »Treba je gojiti vrednote, kot so spoštovanje, resnicoljubnost, medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje različnosti.« FOTO: Črt Piksi

Vzgoja je pri učenju vrednot ključna. »Premalo se zavedamo, da smo starši, vzgojitelji in učitelji največji vzor otrokom. Z vrednotami moramo živeti, kar je pa pri hitrem tempu življenja včasih zelo težko, saj to zahteva naš trud in vztrajnost,« še ugotavlja predsednica ZPMS.

Z nakupom Eurospinovih Varuhov vrednot prispevate 1 EUR za šolske potrebščine otrokom iz socialno ogroženih družin. FOTO: Eurospin

Vrednote – smerokaz na poti k človečnosti Maks, Mila, Stela in Lan so Varuhi vrednot, ki otroke spremljajo na vseh njihovih življenjskih poteh. Prijaznost ni zgolj lep nasmeh na obrazu. Prijaznost pomeni tudi pomagati neznancu, ki mu je iz rok padla vrečka, ter potolažiti in objeti prijatelja, ki se je znašel v stiski. Poštenje je vrednota, za katero številni mislijo, da je vse redkejša ali celo izginja. A v bistvu večina ljudi še vedno ravna v skladu s pravili, vendar se o njih glas ne širi tako hitro kot o nepoštenih posameznikih. Odgovornost je povezana s poštenjem. Ko napravimo napako in smo kdaj nepošteni, je prav, če se za to opravičimo. Napake pa delamo vsi, zato se je treba te vrednote čim prej naučiti in priznati, kadar nam kaj spodleti. Opravičilo sicer še ne popravi škode, je pa dober začetek nadaljnjega sodelovanja. Zmernost bomo dobro razumeli, če se bomo poglobili v samo besedo. Pomeni namreč, da živimo »z mero« oziroma po meri sebe, skupnosti in okolja. Nezmeren je tisti, ki porabi več, kot potrebuje.

Naročnik oglasne vsebine je Eurospin