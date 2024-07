Video: »modni« dodatek, ki odpira vrata v svet čustev

Izražanje čustev je za številne otroke in tudi odrasle zelo zapleteno. Nekateri svojih čustev niti ne prepoznajo, jih ne znajo ubesediti in se nanje primerno odzvati.

O čustvih se vse premalo pogovarjamo, tako da je dobrodošla prav vsaka pobuda, ki je namenjena učenju o našem čustvenem svetu. Podjetje Eurospin EKO, d. o. o ., že vrsto let sodeluje pri različnih družbeno odgovornih projektih, saj se zaveda svoje vloge v lokalnem in širšem družbenem okolju. Letos že sedmo leto zapored skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pripravljajo zanimiv projekt, s katerim bodo poskrbeli za brezskrbnejše šolske dneve z nakupom šolskih potrebščin otrokom, ki jih najbolj potrebujejo.

Tokrat so zasnovali novo dobrodelno kampanjo, ki prinaša inovativni pristop k čustveni vzgoji otrok – oblikovali so posebno zapestnico čustev, ki ni zgolj modni dodatek, temveč tudi pripomoček za lažje izražanje čustev. Skupaj s psihoterapevtko so zasnovali tudi poučno brošuro, ki bo zanimiva za starše in vse, ki se ukvarjajo z otroki.

Kampanja, kot je še ni bilo

Natalija Pagon: »Zapestnice omogočajo otrokom, da svojim bližnjim preprosto pokažejo svoje počutje.« FOTO: Jože Suhadolnik

»Eurospin ima posluh za vse dobrodelne projekte in kampanje. Kamor koli nas povabijo k sodelovanju, se vedno z veseljem odzovemo. Poleg tega vsako leto pripravimo svojo lastno dobrodelno kampanjo, vedno v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, s katero sodelujemo že sedmo leto zapored. Letos smo za otroke oblikovali zapestnico čustev, s katero lahko otrok na zelo enostaven način pokaže tudi svoje počutje. V akciji sodeluje tudi vrtec Galjevica, kjer jo vsi vzgojitelji uporabljajo kot učni pripomoček,« je povedala Natalija Pagon, vodja marketinga pri Eurospinu, in dodala, da je bil odziv neverjeten. »Mislim, da še nismo imeli take kampanje, saj smo v zgolj desetih dneh prodali celotno prvo količino, tako da smo morali zapestnice čustev še enkrat naročiti in zdaj so na voljo v vseh Eurospinih po Sloveniji.«

Z zapestnico čustev lahko obrnemo otroški svet na bolje

Kako deluje zapestnica

Zapestnica čustev se je izkazala kot uspešen didaktični pripomoček pri delu v vrtcu. FOTO: Jože Suhadolnik

Zapestnica je obojestranska in jo otrok lahko obrne na modro stran, ko želi izraziti neprijetna čustva, ali na rumeno, kjer so prijetna čustva. S tem otrok svoji okolici – staršem, prijateljem učiteljem in vrstnikom – sporoči, kako se počuti.

Eurospin je k sodelovanju povabil psihologinjo in psihoterapevtko transakcijske analize Špelo Reš, ki se v svoji zasebni praksi Reši.si vsakodnevno srečuje z mladostniki, ki jim je težko izražati in ubesediti svoja čustva. Za Eurospin je pomagala pripraviti posebno brošuro o čustvih, kjer so navedli tudi nekaj preprostih tehnik za boljše izražanje čustev. Pomemben partner v projektu je tudi vrtec Galjevica, ki je skupaj z ravnateljico Barbaro Novinec poskrbel, da je zapestnica postala učni pripomoček pri delu s 450 malčki.

So čustva prijatelji ali sovražniki?

Špela Reš: »Z učenjem uravnavanja čustvenih odzivov se otrok nauči bolje delovati v svetu.« FOTO: Jože Suhadolnik

»Široko paleto čustev lahko v grobem razdelimo na prijetna in neprijetna čustva, s tem da je z neprijetnimi čustvi veliko težje zdržati. Zaradi nelagodja ob izražanju čustev se lahko začnemo zatekati v različne zasvojenosti, zato se je dobro že zgodaj začeti učiti primernih odzivov na svoja čustva,« je pojasnila Špela Reš.

Čustva so avtonomen odziv našega organizma na spremembo v okolju ali v nas. Znotraj nas je to določena misel ali telesni občutek. Ljudje se čustveno odzovemo na tiste spremembe, ki so za nas zelo pomembne, ki so povezane z našimi vrednotami. Čustva nas napolnijo z neko energijo za to, da se ustrezno odzovemo s približevanjem ali pa z umikom.

Glede na to, kako jih doživljamo, lahko govorimo o prijetnih in neprijetnih čustvih. V splošnem pa velja, da so vsa čustva pozitivna, ker imajo vsa čustva nekakšen namen. Velikokrat rečemo, da so neka čustva negativna, kar je zelo neustrezen izraz. Vsa čustva so pozitivna ter imajo namen in smisel. Nekatera lahko občutimo kot neprijetna.

Pomembno je, da se naučimo zdržati s svojimi čustvi. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj čutiš Ljubezen je prijetno čustvo, ki ga čutimo do sebe ali osebe, ki je za nas pomembna in dragocena. Ljubezen omogoča povezovanje in trajen pozitiven odnos med osebami. Veselje je prijetno čustvo in ga doživljamo, ko presodimo, da smo uresničili svojo željo, cilj ali ambicijo. Ponos je prijetno čustvo, ki ga doživimo, ko presodimo, da katera izmed naših lastnosti ali naše vedenje sproži odobravanje pomembnih drugih ljudi. Hvaležnost je prijetno čustvo, ki ga doživimo do sebe ali drugih oseb, ko presodimo, da smo sami ravnali po pričakovanjih in s tem zaščitili svojo pomembno vrednoto oziroma nam je oseba izpolnila pomembno željo ali zaščitila našo vrednoto. Žalost je neprijetno čustvo, ki ga doživljamo, ko presodimo, da smo izgubili nekaj pomembnega, in na to izgubo ne moremo vplivati. Jeza je neprijetno čustvo, ki ga doživljamo, ko presodimo, da druga oseba neupravičeno ovira uveljavljanje naših potreb, želja in ciljev, ter hkrati menimo, da imamo na to vpliv. Strah je neprijetno čustvo, ki ga občutimo, ko presodimo, da je ogroženo naše življenje ali naša pomembna vrednota, ter ocenimo, da se grožnji ne moremo zoperstaviti, in se umaknemo. Ljubosumje je neprijetno čustvo, ki ga občutimo, ko presodimo, da lahko vedenje neke druge osebe pripelje do izgube ljubezni pomembne osebe.

Dragocena popotnica za življenje

Špela Reš: »Učenje prepoznavanja in uravnavanja čustev je ključno za razvoj otrokove čustvene inteligence.« FOTO: Jože Suhadolnik

Kot pravi Špela Reš, je otroka dobro naučiti prepoznavati in se primerno odzivati na lastna čustva, saj je ustrezno odzivanje del čustvene inteligence: »Z učenjem uravnavanja čustvenih odzivov se otrok nauči bolje delovati v svetu, bolje sodelovati z ljudmi, s katerimi je v stiku, in lažje spoznava sebe. Pomembno je tudi, da se otrok nauči zdržati z neprijetnimi čustvi, da potem lažje z njimi živi. Naravna tendenca nas vseh je, da se neprijetnim stvarem umikamo. Danes se veliko otrok in najstnikov pred neprijetnimi čustvi umika pred zaslone ali pa zaidejo v kakšne druge zasvojenosti, kar so neustrezni načini spopadanja z neprijetnimi čustvi. Včasih moramo zdržati s tem, da nas je strah, sram ali da smo jezni. To moramo znati ubesediti in na sprejemljiv način izraziti.«

Odraslim je včasih težje izražati čustva kot otrokom, saj imajo za sabo že dolga leta utrjenih vzorcev čustvenih odzivov in predvsem težje govorimo o neprijetnih čustvih. Težje govorimo o tem, da nas je strah, da smo žalostni, da nas je sram.

Uravnavamo čustva ali odziv?

Čustva lahko razdelimo na prijetna in neprijetna, pri čemer vsa služijo pomembnemu namenu v našem življenju. FOTO: Jože Suhadolnik

»Pri uravnavanju čustev v bistvu govorimo o uravnavanju našega odziva. Čustev ne moremo uravnavati, to je odziv organizma, lahko pa nadziramo vedenje, ko doživimo določeno čustvo. Otroci se lahko naučijo ustreznih čustvenih odzivov s preprostimi tehnikami, ki so zapisane v brošuri,« je še povedala Reševa.

Podaljšek kampanje tudi za starše

Natalija Pagon, vodja marketinga pri Eurospinu, in psihologinja in psihoterapevtka transakcijske analize, Špela Reš. FOTO: Jože Suhadolnik

Nekajmesečna uporaba zapestnic v vrtcu Galjevica se je izkazala kot zelo uspešna. »Pokazalo se je celo, da bi bilo dobro, da bi pripravili tudi delavnico za starše, saj bi radi tudi starše opozorili na to, kako pomemben je pogovor o čustvih tudi doma in kako pomembno je, da si starši vzamejo čas za otroka, da znajo prepoznati določeno čustveno stanje otroka. Pri tem se lahko tudi starši naučijo ustreznih odzivov, kar je dober zgled za otroke,« sta se strinjali obe sogovornici.

Naročnik oglasne vsebine je Eurospin