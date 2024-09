TV namigi: Devet popolnih neznancev, Pot do moških src in Muzej norosti

Sreda, 11. septembra

Devet popolnih neznancev (Premiera)

Star Life ob 22.00

Nine Perfect Strangers. ZDA, 2021. 1/8. Režija: Jonathan Levine. Igrajo: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Asher Keddie, Grace Van Patten, Murray Bartlett, Bobby Cannavale, Regina Hall. Nad. 55 min.

Vas lahko deset dni v zdravilišču res za vedno spremeni? Devet popolnih tujcev bo to kmalu izvedelo ...

Devet ljudi se zbere v oddaljenem zdravilišču Tranquillum House, ki ga vodi skrivnostna gurujka Masha (Nicole Kidman). Nekateri so tam, da bi shujšali, nekateri so tam, da bi vnovič zagnali svoje življenje, tretji pa imajo razloge, ki jih nočejo priznati niti sami sebi.

Zavedajo se, da obisk poleg razkošja in razvajanja, pozornosti in meditacije, vključuje tudi delo na sebi. Toda nihče od njih si ne predstavlja, kako zahtevnih bo naslednjih deset dni. Lahko preživite v sobi z devetimi ljudmi, ki jih ne poznate?

Serija, posneta po istoimenski uspešnici Liane Moriarty ni tako uspešna kot Majhne laži (Big Little Lies), saj je zgodba precej manj osredotočena, a je vredna ogleda že samo zaradi odličnega igralskega ansambla.

Pot do moških src (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Charming the Hearts of Men. ZDA, 2021. Režija: S.E. DeRose. Igrajo: Anna Friel, Kelsey Grammer, Starletta DuPois, Sean Astin, Pauline Dyer, Aml Ameen. Drama. 115 min.

Pot do moških src. Foto TVS

Grace (Anna Friel) se po dolgih, razburljivih letih vrne nazaj na svoj južnjaški dom na jugu ZDA. Šestdeseta leta so dosegla tudi te, tradicionalno bolj zaspane kraje. Med ljudi se je zavlekla nova živahnost, še posebej Afroameričani postajajo vse bolj samozavestni in polni novih idej. Čuti se nova energija v družbi, ki prinaša občutek svobode in neodvisnosti. Toda kot da za Grace to ne drži. Ko pride domov, ugotovi, da je njena domača posest precej na psu in da so njene možnosti, zdaj, ko vstopa v zrela leta, vse prej kot optimistične …

Znajde se v okolju diskriminacije, tako rasne kot spolne. Ženska njenih let brez prave moške zaslombe je ranljiva in družbeno prezrta. Grace se zato osredotoči na samskega kongresnika (Kelsey Grammer), ki je polno zaposlen z gibanjem za človekove pravice, leta 1964. Zapriseženega samca skuša pridobiti zase in med njunimi pogovori ter večernimi sprehodi, navdihne svojega kongresnika z idejami o človekovih pravicah tudi z ženskega zornega kota.

Tako se je v ameriški pravni zgodovini, tedaj pojavila listina o človekovih pravicah, v kateri je bil položaj ženske prvič zaščiten tako, kot še nikoli dotlej …

Muzej norosti

TV SLO 2 ob 22.55

Slo., 2018. Režija: Amir Muratović. Dok. film. 65 min.

Muzej norosti. Foto TVS

V gradu Cmurek ob avstrijski meji domuje v prostorih nekdanje norišnice Muzej norosti. Kraj, ki ga ni, na pol poti med Dunajem in Trstom, je z nenavadnimi zgodbami pritegnil etnologe, literate in glasbene skupine. Pod gradom teče Mura, ki ločuje pokrajini, je obenem meja med narodoma in jezikovna meja. Meje pa si postavljamo tudi sami: med »normalnimi« in drugimi, ki so jim prilepili nalepko norosti, motenosti, defektnosti, neprilagojenosti.

Po 2. svetovni vojni je bil v gradu Dom onemoglih, nato Dom za duševno defektne. Ko so enoto Socialno varstvenega zavoda Hrastovec 2004 zaprli, je nastala tišina. Sosedje so se začeli zavedati, da so zgodbe gradu, usode varovancev, pripovedi zaposlenih, medicinska oprema ter osebni predmeti, ki so ostali v gradu, pomembna, čeprav težavna dediščina.

Posamezniki z obeh strani meje, iz Zavoda Muzej norosti, opozarjajo na nedopustnost obstoja totalnih institucij. Naša država je med najbolj institucionaliziranimi državami na svetu, v velikih socialnovarstvenih zavodih prebiva 4000 ljudi.