TV namigi: generacija Matrice, visoka moda in romanca dveh žensk srednjih let

Četrtek, 9. januarja

Matrica: Generacija (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

The Matrix: Generation. Fr., 2024. Režija: Benjamin Clavel. Dok. odd. 55 min.

Leta 1999 je edinstven film pretresel celotno generacijo in do vrha napolnil kinematografske blagajne po vsem svetu. Rodila se je saga Matrica, ki je hitro postala popkulturni fenomen, in svetu razkrila dvojico filmskih ustvarjalcev: Wachowski. Preroški vidiki izvirne Matrice, v, kateri je glavno vlogo odigral Keanu Reeves, so srčika tega dokumentarnega filma brez primere.

S tem ko je gledalce popeljala v 21. stoletje, je saga Matrica predvidela številna družbena in politična vprašanja današnjega časa: uporabo tehnologij, hekanje, vprašanje spola in identitete, lažne novice, teorije zarote.

Visoka moda

TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Haute Couture. Fr., 2021. Režija: Sylvie Ohayon. Igrajo: Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot, Claude Perron, Soumaye Bocoum. Kom. 105 min.

Visoka moda. Foto TVS

Esther zaključuje kariero v krojaškem ateljeju hiše Dior, ene najpomembnejših in najvplivnejših francoskih modnih znamk. Nekega dne ji neko dekle na podzemni izmakne torbico; a namesto da bi poklicala policijo, se Esther odloči, da za dekle – ime ji je Jade – poskrbi, saj v njej vidi priložnost, da svoje veščine, krojaško obrt in bogastvo prenese na nekoga drugega.

Ali ji bo v vročičnem svetu mode uspelo usposobiti in ustrezno kultivirati Jade ter razviti njen potencial?

Šarmanten film, ki pa se ne zateka k ceneni pravljičnosti, so rekli kritiki.

Tisti čudoviti občutek (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

What A Feeling. Avstrija, 2024. Režija: Kat Rohrer. Igrajo: Caroline Peters, Proschat Madani, Anton Noori, Gohar Nurbachsch, Nicole Ansari-Cox. Kom. 110 min.

Tisti čudoviti občutek. Foto HBO

Marie Theres (Caroline Peters), uspešna zdravnica, je imela za svojo 20. obletnico poroke drugačne načrte. Toda njen mož Alexander (Heikko Deutschmann) jo ravno tisti večer zapusti. Marie Theres stori, kar bi naredila vsaka razumna ženska na njenem mestu: gre na pijačo in naleti na Bigijin (Barbara Spitz) bar, ki ga obiskujejo predvsem lezbijke, ter spozna Fa (Proschat Madani).

Fa je zabavna, spontana in odprta glede svojega ljubezenskega življenja. Čeprav zadržana zdravnica ni njen tip, po pijanem večeru Fa vseeno odpelje Marie Theres domov. Ko njuna svetova trčita, pa ni nič preprosto. Marie Theres se boji, da bo izključena iz svojega kroga prijateljev srednjega razreda, njen odnos z najstniško hčerko Anno pa je že tako poln konfliktov. Fa je perzijskega porekla in se sooča s konservativnim nizom vrednot in strogo materjo.

Iskrena romantična komedija o dveh ženskah srednjih let, ki nočeta biti potisnjeni na stranski tir življenja.