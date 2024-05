TV namigi: hiša transvestitov, 63-letna trenerka nogometa in konec Gira

Nedelja, 26. maja

Casa Susanna (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Casa Susanna. ZDA/Fr., 2022. Režija: Sébastien Lifshitz. Dok. film. 105 min.

V hribovju Catskill se je v zgodnjih 60. letih preteklega stoletja zbiralo veliko transvestitov, moških z dobrimi službami, pogosto tudi visoko izobraženih, ki so v reviji Transvestia izvedeli za letovišče frizerke Marie in njenega moža Tita, ki je nastopal kot Susanna. V skednju so prirejali predstave z glasbenimi točkami, pozneje pa so postavili še bungalove. Ob koncih tedna so se tako tam zbirali moški, preoblečeni v ženske, večina jih je bilo heteroseksualnih poročenih moških, nekateri pa so se kasneje identificirali kot transspolni.

To so bili šele zametki združenja transvestitov. Take osebe so bile v tedanjem okolju pogosto nerazumljene, sprememba spola je bila v ZDA prepovedana. Na operacije spola so hodili v Mehiko. Pred kamero tako stopijo: vnuk frizerke, ki je vodila letovišče, hčerka enega od gostov in dejanski gost, ki pa je medtem tudi spremenil spol. Obujanje spominov na preteklost letovišča sklenejo z raztrosom pepela treh sorodnikov oziroma prijateljev.

Kolesarstvo (M): Dirka po Italiji, 21. etapa: Eurosport ob 15.15

Vrhunci dirke po Italiji, zaključek: Kanal A ob 20.00

Tadej slavi zmago na 15. etapi. Foto Jennifer Lorenzini/Reuters

Zadnja etapa, ki se bo začela v Rimu in tam tudi končala, bo dolga 125 kilometrov in ne bo odločala o skupnem zmagovalcu, ampak bo verjetno pomembna samo za sprinterje, ki se bodo pomerili za etapno zmago. Zmagovalec letošnjega Gira pa je, verjamemo, že nekaj časa znan. Tadej Pogačar si je svojo veliko prednost pred zasledovalci prikolesaril v težkih gorskih etapah in v nedeljo bo zanj čas za počitek in praznovanje.

Dirko po Italiji bo tako že drugo leto zapored dobil Slovenec, saj je lani slavil Primož Roglič.

Tu je bila Britt-Marie: TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Britt-Mari var här. Šved., 2019. Režija: Tuva Novotny. Igrajo: Pernilla August, Vera Vitali, Peter Haber, Olle Sarri. Kom. 100 min.

Tu je bila Britt-Marie. Foto TVS

Britt-Marie je z redom obsedena 63-letna švedska gospodinja, ki po štiridesetih letih zakona zapusti nezvestega moža. Prisiljena je sprejeti edino službo, ki je na voljo v zakotnem mestu.

V sklopu njene nove zaposlitve je treniranje otroške nogometne ekipe. Britt-Marie nima pojma o nogometu in otrocih, zato se najprej loti tistega, kar obvlada: čiščenja rekreacijskega centra. Postopoma se začnejo zlagati tudi preostali koščki njenega življenja ...

Film sledi pravilom žanra zgodb o upokojencih, ki na novo zaživijo (podobno kot Mož z imenom Ove, ki je nastal po romanu istega avtorja, Fredrika Backmana), pri tem pa ne pozabi, da je najpomembneje ustvariti pristne in živahne junake, saj razvoj dogodkov tako že poznamo. In pa seveda, da je nogomet vez med ljudmi vseh generacij, razredov in narodnosti.