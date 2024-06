Fotografije dneva (17. 6.)

Galerija

Jezdeci so se udeležili festivala »Cavalhada of Mateus Leme« v kraju Mateus Leme v brazilski zvezni državi Minas Gerais. Dogodek ki ga sestavlja 24 jahačev, je povezava, ki združuje preteklost in sedanjost. Festival je tradicija, ki se prenaša z očeta na sina, in ni natančnih podatkov o tem, kdaj je bila organizirana prva Cavalhada, čeprav se ocenjuje, da je bilo to v drugi polovici 19. stoletja. Foto: Douglas Magno/Afp