V ospredju sol, pa tudi nekaj popra

Kultura je nova sol. To je geslo letošnje Evropske prestolnice kulture v Gornji Avstriji, središče pa je postavljeno v Bad Ischl. Rudniki soli tukaj sicer niso zgolj arhetip preteklosti, vsako leto še vedno nakopljejo kar 1,2 milijona ton soli, kultura pa je v mondenem Bad Ischlu in okolici vsaj letos vsaj nekoliko presegla zagledanost v slavno preteklost nekdanje monarhije, saj naj bi na novo pozicionirala ne samo to mesto, temveč celotno regijo s 43 večjimi in manjšimi kraji. »Vem, da bo težko, odpori so veliki, saj gre za regijo z izredno močno tradicijo, vendar mislim, da nam bo trende letos vendarle uspelo vsaj delno preobrniti,« je poudarila umetniška direktorica Elisabeth Schweeger.