Ustanovljena prva slovenska profesionalna literarna agencija

Poslovni model agencije temelji na treh stebrih – literarno posredovanje in zastopanje, svetovanje in raziskava trga, profesionalni program –, pri čemer je poudarek tudi na gradnji skupnosti Alpe-Mediteran. Kot poudarja vodja agencije Senja Požar, je v širši regiji namreč še veliko potenciala, ki bi potreboval sistemsko podporo, organizirano ponudbo in promocijo v tujini.