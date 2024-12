TV namigi: Kaj lahko gledate na silvestrovo?

Torek, 31. decembra

Silvestrski pozdrav, glasbena zabava iz Dvorane Tabor v Mariboru (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.35

Slo., 2024. Režija: Marjan Kučej. Zab. odd. 205 min.

Osrednjo silvestrsko oddajo že sedmič zapored gosti Dvorana Tabor v Mariboru, ki bo v treh urah programa ponudila več kot 150 izvajalcev zabavne-pop glasbe ter narodnozabavnih ritmov.

Gostitelji večera so Lorella Flego in Mario Galunič ter Bernarda Žarn in Jože Robežnik. Nastopajo: Nuša Derenda, Veseli svatje, Žan Serčič, Gadi, Gregor Ravnik, Vzrock, Vikend, Uroš in Tjaša, Čuki in Stil, Vesele Štajerke, Bepop, Game Over, Sebastian, Power Dancers, S.O.S. Kvintet, Dejan Dogaja, Spev, Nemir, Kvatropirci, Manca Špik, Kingston, Alfi Nipič, Helena Blagne, Tanja Žagar, Nina Pušlar, Dejan Vunjak, Miran Rudan, Jan Plestenjak, Firbci, Modrijani, Fehtarji, Perpetuum Jazzile, Štirje kovači, Polkaholiki in BQL Rok, Luka Basi in Nastja Gabor, Alya, Rudi Šantl, Nika Zorjan, Vili Resnik z Erosi ter skupina Flirrt.

Za humor skrbi Radio Ga-Ga s Prvega programa Radia Slovenija.

Slovenska muska v Stožicah (Premiera)

TV SLO 1 ob 19.30

Slo., 2024. Posnetek predstave. 125 min.

Slovenska muska v Stožicah. Foto Jani Ugrin

Slovenska muska v Stožicah je glasbeno-komični spektakel, ki je vsebinsko zrasel iz gledališke predstave Slovenska muska od A do Ž.

Lado Bizovičar je razliko med njima za Vikend opisal takole: »Slovenska muska v Stožicah je veliko večja, prenovljena, napumpana verzija, z novimi točkami in kupom glasbenih gostov. Slovenska muska je bila gledališka predstava, to bo dogodek, primeren velikosti dvorane Stožice.«

Avtor besedila predstave Jure Karas pa je dejal: »Slovenska muska v Stožicah bo najlepši in hkrati najgrši poklon fenomenu, ki mu rečemo slovenska glasba.«

Gepack (Premiera)

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Slo., 2024. Režija: Žiga Kukovič. Igrajo: Jan Gerl Korenč, Maks Dakskobler, Robert Kladnik, Tine Ugrin, Matjaž Javšnik. Kom. 125 min.

Dvajset let po nastanku gverilskega filma Tu pa tam smo dobili neodvisni film Gepack in časovna razlika med njima priča o silovitih spremembah v ustvarjanju, ki danes omogočajo veliko bolj profesionalno vizualno podobo tovrstnega filma.

Zgodba o štirih prijateljih, ki se odpravijo na morje, resda ni brez lukenj, a kamera, dobra igra in živost dialogov jo približajo gledalcu, ki je pripravljen odpustiti nedoslednosti, stereotipne like in šibek konec.

V Gepacku ne iščite globine, težave so tokrat predvsem v prtljaž­niku avta in ne v metaforični prtljagi. Pot štirih prijateljev bo povsem zadovoljila ciljno občinstvo.

Glasba na TVS 1 Plesna arena , revija plesnih skupin ob 1.00

, revija plesnih skupin ob 1.00 Magnifi3o – » Pridi nocoj «, posnetek koncerta ob 30-letnici ob 1.45

– » «, posnetek koncerta ob 30-letnici ob 1.45 Abba v živo , koncertni dokumentarec ob 3.55

, koncertni dokumentarec ob 3.55 Jet Black Diamonds, koncert ob 4.45

Umri pokončno 2

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Die Hard 2. ZDA, 1990. Režija: Renny Harlin. Igrajo: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson, Franco Nero. Akc. film. 145 min.

Umri pokončno 2. Foto Kanal A

Na božični večer John McClane (Bruce Willis) na nabitem washingtonskem letališču čaka svojo ženo Holly (Bonnie Bedelia), ki prihaja iz Los Angelesa. Med čakanjem opazi nekdanjega fanatičnega vojaškega oficirja Stuarta.

Ta poskuša s svojo ekipo prevzeti nadzor nad računalniškim sistemom letališča. Ko zasedejo letališče, najprej pogasnejo luči na pristajalni stezi. Poleg tega začne močno snežiti.

McClane poskuša po koščkih odkriti, kakšen je Stuartov načrt.

Čudovita zimska romanca

TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Amazing Winter Romance. ZDA, 2020. Režija: Jason Bourque. Igrajo: Jessy Schram, Marshall Williams, Zoe Fish, Melissa Marie Elias, Paul Magel. Rom. drama. 120 min.

Čudovita zimska romanca. Foto TVS

Pred desetletjem je Julia odšla od doma z namenom, da postane pisateljica. Življenje je hotelo, da je postala kolumnistka, ki se je izpela. Šefica jo pošlje za praznike domov, da bi se spočila, napolnila »baterije« in spet našla navdih za svoje delo. V Wilistonu pa odkrije, da je njen prijatelj Nate iz otroških dni v mestu naredil veliko atrakcijo; zgradil je obsežen snežni labirint. Podvig je Julijo takoj navduši in začne pisati o njem.

Tamara Drewe

​TV SLO 2 ob 21.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tamara Drewe. VB, 2010. VB, 2010. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp, Dominic Cooper, Luke Evans, Tamsin Greg. Kom. 105 min.

Tamara Drewe. Foto TVS

Tamara Drewe (Arterton) je odrasla v mirni soseski na obrob­ju Londona. Preden se je odselila, je veljala za grdo račko. Več let in eno plastično operacijo kasneje se vrne kot uspešna lepotica. Med drugimi nanjo oko vrže uspešen pisatelj Nicholas (Allam), pri čemer se mu njegova žena Beth (Greig) ne zdi nobena ovira. Tamarino pot prekrižata še njen nekdanji fant Andy (Evans) in Ben (Cooper), bobnar v lokalnem alternativnem bendu.

Vesela, a mestoma tudi mračna komedija o mladi časopisni novinarki, razpeti med dvema ljubimcema, je nastala po priljubljeni knjigi stripov avtorice Posy Simmonds, ki jo je navdihnil roman Daleč od ponorelega sveta Thomasa Hardyja.

Napad na policijsko postajo

Kanal A ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Assault on Precinct 13. ZDA/Fr., 2005. Režija: Jean-François Richet. Igrajo: Ethan Hawke, Laurence Fishburne, Gabriel Byrne, Maria Bello, Drea de Matteo. Akc. film. 125 min.

Napad na policijsko postajo. Foto Kanal A

Do konca leta je ostalo le še nekaj ur. Na policijsko postajo št. 13 pripeljejo skupino zločincev, ki bo tam preživela noč, preden jih bodo zjutraj odpeljali v zapor. Med njimi je tudi zloglasni vodja podzemlja, po katerega pridejo oboroženi napadalci, ki zahtevajo njegovo izpustitev. A ni vse, kot se zdi ...

Mikrolokacijski triler, ki postreže s seksapilom, z depresijami, rafali in s kupom zasukov, je ena boljših filmskih predelav. Francoz Jean-François Richet je namreč na novo posnel Carpenterjev istoimenski film, ki pa je bil, če smo natančni, tudi predelava, in sicer starega vesterna Rio Bravo.

Meje ljubezni (Premiera)

TV SLO 2 ob 23.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Hranice lásky. Češ., 2022. Režija: Tomasz Winski. Igrajo: Hana Vagnerová, Matyás Reznícek, Eliška Krenková. Drama. 100 min.

Meje ljubezni. Foto TVS

Ljubezenska in erotična drama. Hana ugotovi, da je njeno razmerje s Petrom na mrtvi točki. Odnos se ne razvija več, vse bolj zapadata v rutino. Hana se zato odloči, da bo vzela stvari v svoje roke in vse skupaj nekako poživila. S Petrom začne deliti svoje erotične fantazije in skrite želje. Toda od besed do dejanj je lahko le majhen korak …

Ne mine dolgo, ko začneta raziskovati intimnosti v svojem odnosu, nato želita svoje izkušnje deliti še z drugimi pari in preizkušati meje ljubezni in spolnosti. Seveda lahko takšen eksperiment ljubezenske svobode zlahka uide izpod nadzora.