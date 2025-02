TV namigi: Kaj se zgodi z dekleti v vojni in žensko v nasilnem zakonu ...

Četrtek, 13. februarja

Hčere Svete dežele (Premiera)

State of Rage. Šp., 2024. Režija: Marcel Mettelsiefen. Dok. odd. 55 min.

Dokumentarna oddaja prikazuje življenje otrok in mladostnikov sredi vojne med Palestinci in Izraelci. Na Zahodnem bregu so vsak dan priče sovraštvu, nasilju, zračnim napadom, vojaškim vpadom in pogrebom.

Hčere Svete dežele. Foto TVS

Režiser Marcel Mettelsiefen je po napadu 7. oktobra 2023 več mesecev spremljal ter snemal judovsko in palestinsko družino. Džana je desetletna deklica, ki z družino živi v begunskem taborišču v Dženinu, kjer je središče palestinskih oboroženih skupin. Na tem gosto poseljenem območju živijo civilisti skupaj z oboroženimi borci. Džana je vsak dan priča uničenju, napadom iz zraka in streljanju. Ves čas živi v strahu.

Šestnajstletna Renana živi v nezakoniti judovski naselbini Havat Gilad na Zahodnem bregu. Njenega očeta, ki je bil rabin, so ubili palestinski uporniki. Njegova smrt jo je močno zaznamovala in spremenila. Zdi se ji, da mora z orožjem braniti svojo deželo, kar pa zelo skrbi njeno mamo …

Samo ko se smejem (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Samo kad se smijem. Hrv., 2023. Režija: Vanja Juranić. Igrajo: Tihana Lazović, Slavko Sobin, Jasna Djuričić, Elodie Paleka, Isadora Luque Akrap. Drama. 75 min.

Tina živi v na videz idiličnem zakonu ob jadranski obali, skrbi za šestletno hčerko, medtem ko mož Frane služi za družino. Ko želi končati fakulteto, ki jo je opustila zaradi nosečnosti, Frane kljub začetni podpori začne kazati nezadovoljstvo, saj si želi, da bi se Tina posvečala samo otroku in gospodinjenju. Njegovo nasprotovanje se kmalu stopnjuje v vse pogostejše konflikte in nasilne prepire.

Film interpretira resnično zgodbo Zadrčanke Ana Magaš, ki se je zgodila leta 2005 in ki je pretresla Hrvaško. A režiserka Vanja Juranić pravi, da je želela več kot le povedati zgodbo ene ženske – želela je začeti pogovor o družinskem nasilju, ki se na Hrvaškem še vedno pogosto pomete pod preprogo.

Skupaj

TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2018. Režija: Marko Šantić. Igrajo: Primož Bezjak, Nadja Debeljak, Jernej Šugman, Olga Kacjan, Silva Čušin, Ivo Ban, Jana Zupančič. TV-drama. 90 min.

Skupaj. Foto TVS

Najstnica Mia živi s svojim očetom Matejem (Jernej Šugman) in njegovim partnerjem Luko (Primož Bezjak). Harmonično skupnost prekine Matejeva smrt, ki Luko in Mio pahne v nenavadno situacijo, ki je posledica preteklih nerazčiščenih odnosov v širši družini. Miina babica in dedek si namreč prav tako kot Luka želita skrbništva nad vnukinjo.

To je zadnji film, v katerem je pred nenadno smrtjo igral Jernej Šugman, navdih za scenarij pa je bil referendum o spremembah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih leta 2015.

Film Marka Šantića na svež in občuten način prikazuje družinske odnose znotraj nekonvencionalne družine, skozi zgodbo razgrinja posledice, ki jih prinašajo zamolčevanje, predsodki in izogibanje problemom. Govori nam predvsem o tem, da človek ni ustvarjen za samoto in da svoje sobivanje lahko polno živi v različnih skupnostih.

Gwyneth proti Terryju (Premiera)

HBO ob 21.15

Gwyneth vs Terry: The Ski Crash Trial. VB, 2023. Dok. film. 60 min.

Gwyneth proti Terryju. Foto HBO

Ko sta igralka Gwyneth Paltrow in upokojeni optometrist Terry Sanderson trčila drug v drugega na smučišču v Utahu, je poškodovani Terry tožil Gwyneth zaradi malomarnosti in pri tem uveljavljal odškodnino za trajne poškodbe možganov. A Gwyneth ni pristala na to, vložila je protitožbo, češ da je bil za trk kriv on in zahtevala odškodnino v višini enega dolarja.

Film zgodbo pove z obeh vidikov skozi oči ene od porotnic na procesu.