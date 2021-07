TV namigi: Nepal – blizu neba, Možje X 7 in Beli lotos

Ponedeljek, 12. julija

Nepal – blizu neba: Iz Iláma v Katmandú: TV SLO 2 ob 20.00





Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti: Planet TV 2 ob 21.00



Beli lotos: HBO ob 20.00

Beli lotos Foto HBO

Nepal je dežela pragozda, gorskih puščav, tropskih okolij in ledenih vrhov. Je ena najrevnejših držav na svetu, a ima izjemno kulturno dediščino. Tu živijo pripadniki različnih ljudstev in religij. Nepal spoznamo v nemški potopisni seriji v dveh delih.Skozi malo deželo od vzhoda proti zahodu vodi cesta, ki povezuje ljudi v tej večnarodni državi. Mahéndra je trgovska in turistična pot ter življenjska žila dežele. Tokrat nas vodi Iz Iláma v Katmandú.V nadaljevanju sage o konfliktu med ljudmi in mutanti se strani znajdeta pred uničenjem, Profesor X in Magneto združita moči in v preteklost pošljeta Wolverina, da bi mlade mutante usmeril na pravo pot in tako preprečil usodni konec. Toda Wolverine kmalu naleti na težave, saj mladi Profesor X ne premore zanj značilne modrosti, vročekrvni Magneto pa hrepeni le po maščevanju.Ena najboljših izvedb franšize, ki z zvezdniško zasedbo, osupljivimi akcijskimi prizori in hitrim tempom poskrbi za kakovostno zabavo.Zgodba serije je postavljena v tropsko letovišče. Zgodba, ki se odvije v času enega tedna, spremlja oddih nekaj hotelskih gostov, ki se pomlajujejo in sproščajo v rajskem okolju. Vendar se vsak naslednji dan, ki mine, kažejo bolj mračne značajske podrobnosti pri idealnih gostih, prijaznih hotelskih uslužbencih in samem idiličnem letovišču.Začne se, ko prispejo novi gostje. Armond, direktor letovišča, skuša pomiriti nerazumnega Shana in njegovo sproščeno novo ženo.