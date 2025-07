Nekdanji predsednik: Savdijci so ugrabili nogomet

Ko se je s korupcijskim škandalom za vratom – odslej je bil dvakrat oproščen pranja denarja in korupcije – Švicar Sepp Blatter poslovil od Fife, je na mesto predsednika prišel Gianni Infantino. V naslednjih letih je spletel tesne vezi z Združenimi državami Amerike, kjer bo SP prihodnje leto, in Savdsko Arabijo, kar Blatterja posebej skrbi.

»Izgubili smo nogomet, vzela ga je Savdska Arabija. Ponudili smo ga in priložnost so izkoristili. Preseneča me, da znotraj Fife temu nihče ne nasprotuje,« pravi 89-letni Švicar. V zadnjih letih je savdski investicijski sklad (PIF) prevzel nadzor nad štirimi moštvi v domači ligi – Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad in Al Nassr – in začel vlagati brezmejne milijone in milijarde v nogomet.

Savdski denar je omogočil tudi prenose klubskega svetovnega prvenstva na platformi DAZN, Savdijci so za pravice odšteli kar milijardo dolarjev. Blatter je prepričan, da se investicija ne bo povrnila: »Preprosto je preveč nogometa, igra se v hudi vročini, kar ni zdravo, najboljši klubi so preveč obremenjeni. Vsi bomo plačali ceno za to.«

Blatter je kritiziral projekt predsednika Infantina, razočaran je tudi, ker se mu v krovni organizaciji nihče ne postavi po robu: »Vse se dogaja elektronsko, nihče nič več ne reče, nihče ne povzdigne glasu. Lahko tudi zamudiš šest ur na kongres, ki ga gostiš.«

Blatter je le zadnji v vrsti, ki se je oglasil glede svetovnega klubskega prvenstva. Med podporniki novega tekmovanja pa je očitno predsednik ZDA Donald Trump, ki naj bi obiskal današnji finale (21.00 po srednjeevropskem času) med Chelseajem in PSG.