TV namigi: novi Botri, gospe detektivke in vesoljska slovesnost

Petek, 10. januarja

Botri (Premiera)

Pop TV ob 20.00

Kumovi. Hrv., 2024. 4. sezona. 1. del. Igrajo: Momčilo Otašević, Ana Uršula Najev, Žarko Radić, Linda Begonja, Stjepan Perić. Hum. nad. 65 min.

Mineva peta obletnica Stipanove smrti in družina se zbere v Zaglavah. Matija pride s Cvito iz Splita, Zlatan in Vedrana s sinom Stipetom iz Murana, Janko in Luce pa se vrneta domov po njeni specializaciji.

Zvone je padel v depresijo, Andjelo pa skrbi, da Luce ne bo nikoli zanosila. Družina in krajani prisustvujejo na slovesnem odkritju spomenika Stipanu Macanu. S slavnostnim govorom župan razkrije spomenik, ne pa tudi resnice o usodi občine ...

Marlowska detektivska druščina (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.15

The Marlow Murder Club. VB, 2024. 1/4. Režija: Steve Barron. Igrajo: Samantha Bond, Jo Martin, Cara Horgan, Natalie Dew, Phill Langhorne. Nan. 50 min.

Judith Potts je upokojena arheologinja, ki z mačkom Jasperjem živi v mirnem mestu Marlow. Čas si zapolnjuje s sestavljanjem križank in plavanjem v bližnji reki Temzi.

Nekega dne med plavanjem sliši strel in prepričana je, da se je zgodil umor. Policija ji ne verjame, zato Judith sklene prijateljstvo s sprehajalko psov Suzie in vikarjevo ženo Becks, z namenom, da raziščejo, kaj se je zgodilo. Končno steče tudi uradna preiskava in tri ljubiteljske detektivke združijo moči s Taniko, novoimenovano vodjo policijske preiskave. Toda v Marlowu, ki velja za miren kraj, se zgodi še en umor …

Zadnja noč na dolžnosti (Premiera)

TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

L'ultima notte di Amore. Ita., 2023. Režija: Andrea Di Stefano. Igrajo: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Martin Francisco Montero Baez. Drama. 130 min.

Franco Amore pripravlja svoj poslovilni govor. V njegovem stanovanju so zbrani sodelavci in prijatelji, da bi proslavili njegovo upokojitev. 35 let je služil v enotah milanske policije in v tem času ni nikoli sprožil smrtonosnega strela iz službene pištole, kar je uspeh brez primere. Svojega dosjeja tudi ni umazal s sumljivimi posli in koruptivnimi dejanji …

Pa vendar je pred njim noč, v kateri bo na preizkušnji vse, v kar je verjel vsa ta leta; v pošteno policijo, v ženo Viviano, v prijatelja Dina, konec koncev tudi v svoje vrednote. Noč, ki si jo bo zapomnil za vedno … če jo bo seveda preživel.

Polnokrvna, napeta in preobratov polna noir kriminalka z zvezdnikom Pierfrancescom Favinom v glavni vlogi. Režijsko taktirko je vešče vihtel italijanski režiser Andrea Di Stefano, znan po odlični biografiji Pedra Escobarja iz leta 2014.

Slovenija, majhna na Zemlji, velika v vesolju (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Slovesnost ob vstopu Slovenije v Evropsko vesoljsko agencijo (ESA). Režija: Nejc Gazvoda. Prenos iz Centra Noordung v Vitanju. 65 min.

Slovenija je s 1. januarjem 2025 postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. S tem bodo omogočene nove priložnosti za razvoj dinamičnega slovenskega vesoljskega sektorja.

Osrednje slovesnost v režiji Nejca Gazvode bo v Centru Noordung v Vitanju. Slavnostna govornika bosta predsednik vlade Robert Golob in generalni direktor Evropske vesoljske agencije Josef Aschbacher.

Slovenski inženir in prvi vesoljski arhitekt Herman Potočnik Noordung je pred skoraj 100 leti napisal vizionarsko knjigo Problem vožnje po vesolju – Raketni motor. Na knjigo so se pri svojem delu oprli številni raziskovalci vesolja in razvijalci vesoljskih tehnologij. Zgodovinski trenutek še danes navdihuje Slovensko vesoljsko pisarno Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo.

Stari

TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Oldeuboi (Oldboy). Južna Koreja, 2003. Režija: Chan-wook Park. Igrajo: Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang, Dae-han. Triler. 120 min.

Sodobna klasika, ki je zagnala južnokorejsko filmsko renesanso

Poslovnež Oh Dae-su se neke noči leta 1988 znajde zaprt v majhni hotelski sobi brez oken in tam ostane petnajst let. Ne ve, kdo ali zakaj mu je naprtil kruto kazen. Kriv je brez krivde. Izdeluje sezname ljudi, ki jih je v življenju prizadel, da bi našel razlog. Njegovi neusmiljeni ugrabitelji ga preživljajo in hranijo s pomirjevali. Družbo mu dela le televizija.

Po petnajstih letih samotne agonije je Oh Dae-su vržen v prostost. V žepu ima denar in mobilni telefon, na sebi drago obleko, v sebi pa sovraštvo in en sam cilj: maščevati se neznancu, ki mu je, dozdevno brez razloga, odvzel življenje.

Pred enim najuspešnejših južnokorejskih filmov bo v oddaji Televizorka gost Aljoša Harlamov.