TV namigi: od kod pride naša hrana, kako blefira Felix in zakaj je umrla Gaby

Četrtek, 19. oktobra

Tarča: Hrana, posel, nadzor: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Novinarska ekipa Tarče je po aferi s pesticidi raziskovala, od kod pride hrana, ki jo dobimo na trgovske police in v javne zavode.

Ena izmed največjih vstopnih točk je veletržnica v Padovi, kjer so srečali slovenske tovornjake, ki so natovarjali pridelke.

Kaj je pokazala neodvisna analiza, ki so jo naročili – je boljše domače ali uvoženo, ekološko ali navadno? V oddaji tudi o tem, kdo so najvplivnejša podjetja, ki so uvozniki in distributerji sadja in zelenjave, ter kaj se dogaja na Upravi za varno hrano.

Zgodba o Gaby Petito (Premiera): HBO ob 20.00

The Gabby Petito Story. ZDA, 2022. Režija: Thora Birch. Igrajo: Skyler Samuels, Evan Hall, Thora Birch, Douglas Taurel, Monica Moore Smith. Drama. 89 min.

Zgodba o Gaby Petito. Foto HBO

Izginotje Gabby Petito je pritegnilo pozornost ameriške javnosti in sprožilo iskanje 22-letne popotniške blogerke, po tem ko so njeni starši septembra 2021 prijavili, da jo pogrešajo.

Gabby se ni vrnila domov po počitnicah z zaročencem Brianom Laundrijem. Nenehno poročanje o izginotju je gnalo amaterske preiskovalce, da so analizirali Gabbyjine objave na družabnih omrežjih in iskali namige o tem, kaj bi se ji lahko zgodilo med tem potovanjem, kar je sčasoma vodilo do odkritja njenega trupla v Wyomingu.

Ko se bliža prva obletnica njene tragične smrti, film prikaže Gabbyjino in Brianovo zgodbo, vključno z vsemi opozorilnimi znaki, da je Gabbyjino življenje ogroženo, njenim iskanjem, končnim odkritjem njenega umora in naposled z Brianovo usodo.

Izpovedi bleferja Felixa Krulla (Premiera): TV SLO 1 ob 23.30

Bekenntnisse Des Hochstaplers Felix Krull/Confessions Of Felix Krull. Nem., 2021. Režija: Detlev Buck. Igrajo: Jannis Niewöhner, Liv Lisa Fries, David Kross, Joachim Król, Maria Furtwängler. Kom. 110 min.

Izpovedi bleferja Felixa Krulla. Foto TVS

Film je posnet po istoimenskem romanu velikana nemške književnosti, družbenega kritika, filantropa, esejista in dobitnika Nobelove nagrade za literaturo Thomasa Manna (1875–1955).

Pariz, začetek 20. stoletja. Felix Krull je očarljiv mladenič preprostega porekla, predvsem pa prevarant, ki obvlada pretvarjanje in manipulira z ljudmi. V luksuznem hotelu, kjer je zaposlen, izkoristi vsako priložnost za izboljšanje svojega položaja. Hitro pritegne pozornost in naklonjenost hotelskih gostov. Zaplete se v razmerje s svobodomiselno Zazo in markizom de Venosto, kar vidi kot odlično priložnost za vzpon na družbeni lestvici, četudi bo moral za to žrtvovati ljubezen.