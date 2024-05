TV namigi: Pesem Evrovizije, Biotopi in Skriti holokavst

Torek, 7. maja

Pesem Evrovizije 2024, prvi predizbor iz Malmöja: TV SLO 1 ob 21.00

Šved., 2024. Vodita: Petra Mede in Malin Åkerman. Prenos. 125 min.

V prvem predizboru se bo za vstop v finale potegovalo 15 skladb. Kot deveta po vrsti se bo predstavila Slovenija, ob njej pa tudi Ciper, Srbija, Litva, Irska, Ukrajina, Poljska, Hrvaška, Islandija, Finska, Moldavija, Azerbajdžan, Avstralija, Portugalska in Luksemburg. Slovenijo letos s skladbo Veronika zastopa Raiven. Na odru jo bodo spremljali plesalci ljubljanskega SNG Opera in balet Lukas Bareman, Marin Ino, Filippo Jorio, Matteo Moretto in Mateja Železnik. O desetih skladbah, ki se bodo uvrstile v sobotni finale, bodo odločali zgolj gledalci prek telefonskega in spletnega glasovanja.

Biotopi: Stanje narave v Sloveniji: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Izobr.-dok. serija. 30 min.

Biotopi Foto Tv Slo

Pri nas živi 79 vrst bakterij, 3102 vrsti mahov in lišajev, 284 alg ter 4452 rastlinskih in 24.450 živalskih vrst. V letošnji seriji Biotopi so ustvarjalci ugotavljali, kakšno je stanje narave pri nas in kako to naravo varujemo.

Biologinja v visokih škornjih brodi po mlaki in išče pupke. Znanstvenik obrača kamne v potoku in lovi rake. Spet tretji ure in ure prebije na travniku, da popiše vse do zadnje travice. Tako potekajo popisi vrst. Na koncu lahko približno ocenimo, koliko živali, rastlin, gliv, lišajev in bakterij živi v Sloveniji. Kako ugotavljamo stanje narave, kako »štejemo« vrste živali in rastlin, je ustvarjalce zanimalo v letošnji prvi oddaji iz serije Biotopi.

Skriti holokavst: National Geographic ob 22.00

The Hidden Holocaust. Koprod., 2023. Dok. odd. 60 min.

Skriti holokavst Foto Nat Geo

Pogosto mislimo, da o holokavstu vemo vse, a to še zdaleč ne drži. Še pred nastankom koncentracijskih taborišč smrti so v Vzhodni Evropi milijoni umrli pod kroglami. Nemška vojska je ustanovila posebne enote, imenovane Einsatzgruppen, ki je bil zadolžena za sistematično streljanje Judov. Znano je, da so samo v devetih mesecih postrelile več kot pol milijona ljudi. A koliko ljudi je umrlo zares, ne ve nihče, saj njihovih trupel niso nikoli našli.

Ekipa preiskovalcev s pomočjo forenzične analize in najsodobnejše tehnologije odkriva resnični obseg holokavsta.