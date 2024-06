TV namigi: štirje jezdeci Toura, princesa Diana bi praznovala

Sobota, 29. junija

Kako je Diana postala princesa

Planet TV ob 13.40

Becoming Princess Diana. VB, 2021. Režija: Jordan Hill. Dok. film. 75 min.

Angleška princesa Diana bi 1. julija letos praznovala svoj 63. rojstni dan. A je leta 1997 pri komaj 36 letih umrla v prometni nesreči. V spomin nanjo bo Planet TV predvajal dva dokumentarca o njej v soboto in dva v nedeljo.

Dokumentarni film Kako je Diana postala princesa razkriva življenje naivne mladenke v letih in mesecih pred njeno poroko s princem Charlesom ter spremlja njeno izzivov polno pot, na kateri je postala ikona, princesa ljudskih src, princesa Diana.

Sledil bo dokumentarec Charles in Diana: 1983, v nedeljo pa bosta na sporedu še filma Diana in Dodi: Princesa in plejboj ter Teorija zarote o Diani: Kaj se je zgodilo v Parizu?

Kolesarstvo: Dirka po Franciji

TV SLO 2 ob 15.00 in Eurosport 1 ob 11.45

1. etapa: Firence–Rimini. Prenos. 170 min.

Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Primož Roglič in Jonas Vingegaard. Foto Reuters.

Dirka po Franciji bo potekala od 29. junija do 21. julija. Letos bo prvič, da se bo dirka začela v Italiji in prvič, da se ne bo končala v Parizu. Zadnja od 21 etap bo 34-kilometrski kronometer med Monacom in Nico. Na Touru bo startalo 22 ekip in skupaj 176 kolesarjev. Slovence seveda najbolj zanimata Tadej Pogačar in Primož Roglič, med favoriti pa se vedno omenjata še Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard.

Komentator Dirke po Franciji bo Tomaž Kovšca, strokovni komentator pa Martin Hvastija. Novinar Miha Mišič bo poskrbel za zanimive statistične podatke, informacije s terena in zakulisne zgodbe pa bo gledalcem prinašal David Črmelj.

Martin Hvastija: Tadej ne bo čakal, ne zdrži … V Vikendovem intervjuju smo strokovnega komentatorja Martina Hvastijo vprašali, kdo je tekmovalec, ki bo svojo formo stopnjeval, kdo pa bo moral veliko postoriti že prvi teden, če se želi na koncu videti v rumenem? Odgovoril nam je: »Tadej ne bo čakal, ne zdrži … Drugi bodo sledili in upali na preobrat v drugi polovici dirke, čakali na priložnosti iz zasede. In verjeli, da poznajo njegove šibke točke. Primož mora ostati osredotočen, njegovo orožje so ostri zaključki in kronometer.« In ko smo ga vprašali, ali vidi med favoriti še koga drugega od večkrat omenjene četverice, je dejal: »Ne. Bi se moralo zgoditi preveč naključij.«

Hiša vaših sanj

Planet TV ob 18.20

Grand Designs Australia. Avstral., 2014. Vodi: Peter Maddison. 1. del. Resn. šov. 60 min.

Hiša vaših sanj. Foto Planet TV

V šovu, posnetem po britanskem vzoru, spremljajo ljudi pri gradnji hiše svojih sanj ter izzive, s katerimi se pri tem soočajo.

Voditelj oddaje, arhitekt Peter Maddison, v vsaki epizodi obišče druge ljudi, ki si želijo zgraditi sanjsko hišo, in si ogleda, kako se uresničevanja svojih sanj lotevajo, s kakšnimi križi in težavami se pri tem srečujejo in kako jih premagujejo. Včasih se Maddison posvetuje še z drugimi arhitekti ali gradbeniki, na koncu pa obišče gradbišče in preveri, ali je sanjska hiša res nastala ali se je morda na poti do nje, kje zataknilo.